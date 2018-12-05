Новости Украины и Новороссии 05 декабря 2018
- 06:19 На Украине рассказали, чем грозит уход российского бизнеса из страны (ВИДЕО).
- 04:10 Остаточный Элемент.
- 01:30 США грозят России «болью» за украинских моряков.
- 01:00 Климкин рассказал о «лучшей санкции» против России.
- 00:27 Почему Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске.
- Вчера 23:59 Обманули: Что получит Украина вместо автокефалии?.
- Вчера 23:40 Камера оборудована удобствами: как содержат раненых моряков ВМС Украины в «Матросской тишине».
- Вчера 21:30 Аваков перебрасывает в Одессу Нацгвардию.
На Украине рассказали, чем грозит уход российского бизнеса из страны (ВИДЕО)
Уход российского бизнеса из Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест и нищетой. Об этом в эфире украинского телеканала заявила экс-депутат Верховной рады и соратница Виктор Януковича Анна Герман.
Сказано это было в связи с очередной ограничительной инициативой майданных властей. Так, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести «в отношении отдельных физических и юридических лиц РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры». В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны.
«Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам. Если мы будем сворачивать бизнес, это будет означать только одно — что люди будут терять рабочие места. На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Эти люди там работают — вот и все», — подчеркнула Герман.
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«Для меня вопрос стоит так, чтобы было лучше людям, а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские. Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — «прочь от Москвы» (девиз предвыборной кампании Порошенко. — прим. РВ), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», а «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти». И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют», — заключила она.
Анна Герман после госпереворота в 2014 году потеряла все должности и полномочия, близости к Виктору Януковичу ей простить так и не смогли.
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На видео с 20:18
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Остаточный Элемент
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США грозят России «болью» за украинских моряков
Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе.
Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской — глава МИД Павел Климкин.
«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем.
Я думаю, что это наше постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения (России — ред.), и это (послание — ред.) не будет исключением», — говорится в опубликованной стенограмме.
Представитель госдепартамента также повторил позицию США относительно инцидента в Керченском проливе. По его словам, это «акт агрессии» и «явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства».
«Им (России — ред.) должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза», — добавил чиновник
По словам представителя Госдепа, инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от „Северного потока — 2”.
«Этот инцидент вносит большую ясность в это. Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря „Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — отметил он.
Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по газопроводу, поскольку, по его словам, произошедшее «срезонировало с общественным мнением в Германии».
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Климкин рассказал о «лучшей санкции» против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы «лучшей санкцией» против России после украинской провокации в Керченском проливе.
Климкин уверен, что нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны.
«Мы говорили о том, что нужно остановить „Северный поток — 2“ и о том, что это была бы лучшая санкция против России», — сказал Климкин после завершения министерской встрече НАТО в Брюсселе.
Он добавил, что также обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.
Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине.
О неочевидной цели провокации в Керченском проливе, связанной как раз с газом, ранее высказывался и украинский журналист Анатолий Шарий.
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Почему Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске
Постпред России на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Борис Грызлов покинул заседание контактной группы во время выступления представителя Киева Евгения Марчука, так как тот начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
В Минске 4 декабря прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Грызлов покинул зал заседания, когда украинская сторона оглашала заявление по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Она написала в Facebook, что представители Киева призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий после инцидента в Керченском проливе.
Мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно. Контактная группа занимается урегулированием в Донбассе, а не отношениями России и Украины.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник подтвердил РИА Новости, что Киев пытался пытался навязать обсуждение инцидента в Черном море.
«Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минском формате», — сказал Мирошник.
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Обманули: Что получит Украина вместо автокефалии?
После Синода Константинопольской церкви, завершившегося 29 ноября, осталось немало вопросов. Де-факто Фанар (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха Варфоломея) не дал Томоса и не показал его содержания, ограничившись лишь созданием устава для новосоздаваемой церкви.
Его содержания также не показал: в пресс-релизе, розданном журналистам по окончании Синода, говорилось лишь, что «в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, священный Синод подготовил устав Украинской церкви». Украинское издание «Вести», ссылаясь на источники, опубликовало основные 9 пунктов этого устава, из которых следует: говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится — скорее, речь о полном подчинении Константинополю (а это уже иной статус, «митрополии»).
Что говорится в уставе
Основные пункты документа, который Константинополь прописал для новой православной церкви, таковы:
1. Украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными церквями (т. е. это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через РПЦ).
2. Особый акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский престол. (Получается, что тот, кто дал статус, может его и забрать, как в случае с упразднением «русского экзархата» в Западной Европе, принятом на том же Синоде Константинополем).
3. Главой православной церкви в Украине может быть только митрополит, а не патриарх (т. е. руководитель одной из наибольших православных церквей мира будет ниже по статусу чем, например, патриарх Кирилл).
4. Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору «необходимое» (т. е. орган наивысшей церковной власти должен координироваться с Фанаром, ожидая указаний). Также, по нашим данным, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.
5. Константинопольский патриархат берет на себя и вопрос утверждения статутов церковных единиц. (Получается, что без согласия Синода Константинопольского патриархата на Украине не смогут утвердить статуты монастырей — не исключено, что Фанар вписал этот пункт, желая получить под свой контроль ряд монастырей, сделав их ставропигиями, т. е. получив в прямое управление).
6. Украинская церковь будет получать миро только у Константинополя.
7. Церковь не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения.
8. В случае проблем при избрании митрополита Киевского, которые «могут сказаться на единстве церкви», об этом будет сообщено Константинопольскому патриарху, и он должен «осуществить шаги по урегулированию ситуации». (Важно, что это прописывается в Устав — т. е. механизм влияния остается надолго, если не навсегда).
9. Константинопольский патриархат становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции имеет право обращаться к Константинополю с апелляцией (т. е. у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений).
«Это статус митрополии»
Религиовед Алексей Смирнов уже обратил внимание на такие формальные пункты независимости церкви, как мироварение и право апелляции.
«По-настоящему независимы те церкви, которые занимаются мироварением самостоятельно. Для Фанара же важно, чтобы его признавали как центр православия — Константинополь ставит обязательным условием, чтобы все создаваемые церкви получали это вещество именно у него, — пояснил религиовед. — Также Фанар стремится получить статус «суда высшей инстанции».
«Я бы обратил особое внимание на момент с утверждением статутов церковных единиц — Константинополь явно хочет сделать какое-то количество монастырей в Украине своими ставропигиями, ходят разные цифры (от 1 до 20 монастырей).
Это — вопрос дохода, имущества, создание представительств, как новых точек присутствия в Украине, — поясняет политолог Алексей Якубин. — Это в очередной раз подтверждает, что новая церковь будет иметь статус митрополии».
О существенном понижении статуса церкви говорят и куда более значимые пункты — зависимость во внешних сношениях, статус «дочерней» структуры (в отношении «материнской» — Константинополя) и право Варфоломея вмешиваться в процедуры назначения митрополита Киевского.
«О полноценной автокефалии речь не идет, как и о Поместной православной церкви, „одной из 15 церквей“, о чем говорит Петр Порошенко. Новая структура получит куда меньше самостоятельности, нежели УПЦ имела до сих пор», — считает политолог Кость Бондаренко.
А по словам Якубина, даже в нынешнем статусе «непризнанной структуры» священники УПЦ КП имеют «больше полномочий, нежели дает этот документ». Показательно, что внутри УПЦ КП зреет недовольство.
«Выяснилось, что в нашем понимании „автокефалии“ и понимании Фанара существует серьезное расхождение. Греки дают автономию лишь по ряду вопросов, при контроле над всеми важными процессами со стороны Константинополя», — заявил один из высокопоставленных иерархов из Киевского патриархата.
По данным «Вестей», новой датой Объединительного собора может стать 10, 11, а также 12 декабря.
«Сложно сказать, насколько УПЦ КП и УАПЦ будут готовы пойти на объединение, понимая, что им предложено. Да и Константинополь ранее требовал участия в Соборе 30–40 епископов УПЦ (по словам религиоведа Юрия Решетникова, не менее двух третей от всех епископов УПЦ), они, конечно, могут снизить планку до 5–10 человек, но это в очередной раз покажет неспособность украинской стороны обеспечить обещание», — заключил Бондаренко.
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Камера оборудована удобствами: как содержат раненых моряков ВМС Украины в «Матросской тишине»
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности о содержании моряков ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября.
По словам Денисовой, информацию об украинцах предоставила ее российская коллега Татьяна Москалькова, которая в свою очередь ссылается на уполномоченную по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, посетившую украинских военных 4 декабря.
Денисова написала, что московский омбудсмен пообщалась с ранеными моряками в СИЗО «Матросская тишина» и рассказала, что они получают необходимое лечение, медикаменты, у них есть теплая одежда и обувь. Двое из них уже выходят на прогулки — у них легкие травмы рук. У одного из них травмировано сухожилие, что, по словам Потяевой, не приведет к осложнениям. У третьего военного ранения обеих ног, россияне уверяют, что ему выдали костыли, а тюремная камера оборудована «удобствами для передвижения».
«В целом, по словам Татьяны Потяевой, наши военные выглядят нормально. Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно сегодня быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся», — отметила Денисова.
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Аваков перебрасывает в Одессу Нацгвардию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Одессу направлены бойцы Нацгвардии для наведения порядка.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции. Сейчас, по словам председателя Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей, работает система видеонаблюдения.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что главной причиной активизации криминалитета на улицах города являются «открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе».
«Поэтому усиливаем присутствие правоохранителей и активизируем сотрудничество с населением», — сказал Луценко.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что Одессу ждет ряд «болезненных и неприятных» проверок, в частности, экономического сектора. Для них привлекут специалистов из других областей — чтобы предотвратить попытки договориться с правоохранителями.
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