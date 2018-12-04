В «Роскосмосе» пожаловались на «информационную атаку» на компанию
«Роскосмос» подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации.
Такое заявление в интервью РИА Новости сделал руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а вслед за ним Генпрокуратура заявили о финансовых нарушениях, выявленных в госкорпорации.
«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. „Роскосмос” пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — прокомментировал Устименко.
Он добавил, что кто-то планомерно пытается создать для госкорпорации образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки. При этом бюджет космической отрасли в России и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА, напомнил собеседник агентства.
Он попросил общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности, создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии.
Глава пресс-службы госкорпорации также отметил, что «Роскосмос» выступает за всестороннее сотрудничество со СМИ и не намерен закрываться от общения с ними.
«Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку», — резюмировал он.
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Источник: rusvesna.su
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Владимир Устименко вы живёте в свободной стране, ну и подайте в суд на Алексея Кудрина на Генпрокуратуру за то что
«Роскосмос» подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создачу образа «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Мы народ точно не в курсе, что у вас происходит! Вот суд и должен разобраться кто в стране вредитель и агент иностранного влияния!