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Иллюзия управления собственным сознанием

16:49. 4 декабря 2018 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал:

Искусственный интеллект против человеческого сознания

Кандидат технических наук Леонид Чекалов о том, в чём заключается проблема описания человеческого сознания. Почему более древние цивилизации имели возможность взаимодействовать с реальностью на более высоком уровне. Почему искусственный интеллект не сможет повторить человеческое сознание.

Как переосмыслить историю философии нашей цивилизации? Ответ – в книге:

Диалектика и атеизм: две сути несовместны, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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