Иллюзия управления собственным сознанием
16:49. 4 декабря 2018 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Искусственный интеллект против человеческого сознания
Кандидат технических наук Леонид Чекалов о том, в чём заключается проблема описания человеческого сознания. Почему более древние цивилизации имели возможность взаимодействовать с реальностью на более высоком уровне. Почему искусственный интеллект не сможет повторить человеческое сознание.
Как переосмыслить историю философии нашей цивилизации? Ответ – в книге:
Диалектика и атеизм: две сути несовместны, Внутренний Предиктор СССР
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