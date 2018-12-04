Иллюзия управления собственным сознанием

Концептуал СМИ Искусственный интеллект против человеческого сознания

Кандидат технических наук Леонид Чекалов о том, в чём заключается проблема описания человеческого сознания. Почему более древние цивилизации имели возможность взаимодействовать с реальностью на более высоком уровне. Почему искусственный интеллект не сможет повторить человеческое сознание.



Как переосмыслить историю философии нашей цивилизации? Ответ – в книге:

Диалектика и атеизм: две сути несовместны, Внутренний Предиктор СССР

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