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Когда одним можно, а другим нельзя

11:32. 2 декабря 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:


"Когда одним можно, а другим нельзя", или как ЦРУ США в конце 1950-х вело войну с Китаем в Тибете.

Сказание о том, как ЦРУ США тайно от всего мира, самолетами без опознавательных знаков, принадлежащими ВВС США и компании "Эйр Америка" (собственность ЦРУ США) в конце 1950-х годов накачивало оружием, боеприпасами и подготовленными на территории США боевиками Тибет для ведения войны против Китая. Как нетрудно догадаться, никаких официальных боевых действий между США и Китаем объявлено не было.
Что особо ценно – это не "российская пропаганда с канала Россия24 или РенТВ", а переводная американская статья об этой славной операции, опубликованная в феврале 1997 года в русской версии американского журнала "Солдат Удачи".











П.с. Самая большая проблема тех, кто испытывает какие-то желания перед кем-то покаяться за какие-то "преступные действия России" в том, что они не понимают самого главного – в цивилизованном мире каяться не принято ни за что и ни перед кем. Самое смешное, что такие люди ориентируются на США в поисках некого "морально-нравственного" эталона – это на страну, которая гордится своими тайными и не совсем тайными силовыми и гибридными операциями своих спецслужб, спецвойск, регулярных и частно-контрактных вооруженных сил против десятков стран по всему земному шару. Ну, разве что в Австралии они пока кровь не лили и не бомбили, да в Антарктиде.
Как говорится – посмотри, кому поклоняется человек и многое о нем станет понятно.

https://lewhobotov.livejournal.com/890324.html – цинк
На эту же тему – фрагмент книги "Внешняя политика США: Клиенты, враги и империя" - https://www.us-foreign-policy-perspective.org/index.php?id=298 (на английском языке) – о "сумасшедшем предприятии" для "сохранения политической концепции автономного Тибета).

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, спецслужбы, США, тайные операции, тибет, холодная война, цру
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