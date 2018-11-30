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Алчный Порошенко решил заработать на военном положении

16:54. 30 ноября 2018 Просмотров - 190 4 коммент. Опубликовал:

Источник: dni.ru
Украинский лидер Петр Порошенко – тот ещё делец. Ему палец в рот не клади – дай заработать гривну-другую. Введение военного положения для ушлого президента Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности (СНБО) Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы ещё больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков.


Турчинов, заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обмены валют. А раз так, то глава СНБО может неплохо наживаться на переживающих за свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире Первого канала.

Украинские власти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагает аналитик. «В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве – 27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его гоп-компания», – сказал политолог.

Перед властями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильную ситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос на американскую валюту. «Эти люди отправили украинских моряков на убой, просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов», — резюмировал эксперт.

Напомним, после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судов из Незалежной российской береговой охраной Порошенко и Турчинов выступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидер предложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховной радой срок сократился до 30 дней.

К тому же под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе.

Автор: Иван Поляков

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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4 коммент.»

  • 6003 1604
    nikolay 30 ноября 2018 в 17:28 Ссылка Пометить
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    В связи с военным положением на Украине, объявлена регистрация русских и евреев в этих областях. На вокзалах стоят люди для проверки.
    В.Осиевский. https://www.youtube.com/watch?v=ZVA_GJ6-G0o

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  • 10831 8161
    Ъ 30 ноября 2018 в 19:03 Ссылка Пометить
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    Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала XX века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир был бы тоже самое, что постоянная война. Война – это мир.(Оруэлл “1984″).
    Просто “верхние” борются с “средними”(которые хотят стать “высшими”),а “низшие” хотят равенства и братства.Массово гибнут только “низшие”.”Низшие” никогда не побеждали.Нет таких примеров,и не было никогда.
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  • 4276 3274
    step 30 ноября 2018 в 19:11 Ссылка Пометить
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    Алчный Порошенко решил заработать на военном положении – на Украине ресурсы не те, как в России, много не украдешь……

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