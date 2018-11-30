Алчный Порошенко решил заработать на военном положении

Источник: dni.ru

Украинский лидер Петр Порошенко – тот ещё делец. Ему палец в рот не клади – дай заработать гривну-другую. Введение военного положения для ушлого президента Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности (СНБО) Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы ещё больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков.





Турчинов, заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обмены валют. А раз так, то глава СНБО может неплохо наживаться на переживающих за свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире Первого канала.

Украинские власти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагает аналитик. «В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве – 27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его гоп-компания», – сказал политолог.

Перед властями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильную ситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос на американскую валюту. «Эти люди отправили украинских моряков на убой, просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов», — резюмировал эксперт.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

Напомним, после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судов из Незалежной российской береговой охраной Порошенко и Турчинов выступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидер предложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховной радой срок сократился до 30 дней.

К тому же под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе.

Автор: Иван Поляков

Источник: nstarikov.ru