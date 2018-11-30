Алчный Порошенко решил заработать на военном положении
Источник: dni.ru
Украинский лидер Петр Порошенко – тот ещё делец. Ему палец в рот не клади – дай заработать гривну-другую. Введение военного положения для ушлого президента Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности (СНБО) Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы ещё больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков.
Турчинов, заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обмены валют. А раз так, то глава СНБО может неплохо наживаться на переживающих за свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире Первого канала.
Украинские власти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагает аналитик. «В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве – 27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его гоп-компания», – сказал политолог.
Перед властями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильную ситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос на американскую валюту. «Эти люди отправили украинских моряков на убой, просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов», — резюмировал эксперт.
Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018
Напомним, после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судов из Незалежной российской береговой охраной Порошенко и Турчинов выступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидер предложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховной радой срок сократился до 30 дней.
К тому же под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе.
Автор: Иван Поляков
Источник: nstarikov.ru
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В связи с военным положением на Украине, объявлена регистрация русских и евреев в этих областях. На вокзалах стоят люди для проверки.
В.Осиевский. https://www.youtube.com/watch?v=ZVA_GJ6-G0o
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Вот интересно, а он себя зарегистрировал?
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Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала XX века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир был бы тоже самое, что постоянная война. Война – это мир.(Оруэлл “1984″).
Просто “верхние” борются с “средними”(которые хотят стать “высшими”),а “низшие” хотят равенства и братства.Массово гибнут только “низшие”.”Низшие” никогда не побеждали.Нет таких примеров,и не было никогда.
Сейчас уникальный момент.”Средние” от “низших” аксессуарами не отличаются.А “высшие” деградировали.Редкий случай.
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Алчный Порошенко решил заработать на военном положении – на Украине ресурсы не те, как в России, много не украдешь……