Тайна последних генсеков

Концептуал СМИ Последние у штурвала

Воспоминания бывшего помощника генсеков Аркадия Вольского о разных этапах своей карьеры. Как Андропов хотел разделить СССР на 41 штат? Почему Горбачёв не стал его преемником? Был ли Андропов безжалостным? Как подавлялась межнациональная рознь в СССР? Зачем Горбачёв уничтожал коммунизм?



Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

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