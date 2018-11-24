Главная » История, Мировоззрение, Политика

Тайна последних генсеков

20:13. 24 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

Последние у штурвала

Воспоминания бывшего помощника генсеков Аркадия Вольского о разных этапах своей карьеры. Как Андропов хотел разделить СССР на 41 штат? Почему Горбачёв не стал его преемником? Был ли Андропов безжалостным? Как подавлялась межнациональная рознь в СССР? Зачем Горбачёв уничтожал коммунизм?

Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

============================================================================


Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Камера для генсека. Как Горбачёв предал Эриха Хонеккера
... Джулиана Ассанжа, который в последнее время испытывает проблемы со здоровьем... советские кураторы по приказу Горбачёва тайно провели переговоры с другими членами...результате так называемого «процесса Политбюро» последний генсек ЦК СЕПГ был приговорён к...
Византийские интриги в Кремле
.... Об этом писал в книге «Последний генсек» Виктор Алексеевич Казначеев, бывший второй... встречались. По утверждению Легостаева, их тайные встречи происходили либо по субботам... на кого-то другого, невозможно. Тайная смертельная борьба в высших эшелонах...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2017
... состоялась встреча Шойгу и спецпредставителя генсека ООН В Москве состоялась встреча... готовящихся «на коленке» манипуляций СМИ. Последнее появилось несколько дней назад: в... четырех лет правительство Асада в тайне от большинства населения якобы подписывало...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2015
...». «Скорее, иракцы будут рассматривать последнюю американскую «ошибку» не как случайную... того, что военные США тайно поддерживают террористическую группировку «Исламское ...— Механизм исполнения предполагает регулярные отчёты генсека ООН, который, в принципе, ...
"Железный генсек". Юрий Владимирович Андропов
... нынешнего Ставропольского края. Будущий генсек рано потерял родителей. Его ... сталинизма. Юрий Андропов сочувствовал последним и сторонникам умеренной демократизации советского...политику. При нем проводились тайные операции по передаче крупных валютных...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2016
...ВАЖНО: Командующий силами США тайно посетил Сирию и обсудил...США генерал Джозеф Вотел тайно посетил Сирию и провел... убиты многие полевые командиры Последнюю информацию о ситуации в ... эскалация ситуации», — заявил генсек на экономическом форуме в Катаре...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>