Тайна последних генсеков
20:13. 24 ноября 2018 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: brahman
Последние у штурвала
Воспоминания бывшего помощника генсеков Аркадия Вольского о разных этапах своей карьеры. Как Андропов хотел разделить СССР на 41 штат? Почему Горбачёв не стал его преемником? Был ли Андропов безжалостным? Как подавлялась межнациональная рознь в СССР? Зачем Горбачёв уничтожал коммунизм?
Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:
Книги Спицына Евгения Юрьевича
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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