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Вот, что творят негативные мысли с яблоком (представьте, что будет с вашим телом)

19:25. 22 ноября 2018 Просмотров - 432 Нет комментариев Опубликовал:


Многие из нас слышали о том, что мысли обладают силой и даже способны создавать реальность. Но одно дело – это слышать и понимать, а другое своими глазами наблюдать за тем, что, на самом деле, происходит.

В знаменитом эксперименте японского исследователя Масару Эмото “Секретная жизнь воды” было наглядно продемонстрировано, как вода реагировала на различные мысли.

Во время опытов контейнеры воды подвергались различным воздействиям. Так, например, рядом с одними чашками с водой произносили слова “любовь”, “спасибо”, “гармония”, а с другими “Я тебя ненавижу, лучше бы ты умер”.

После этого за образцами воды наблюдали под микроскопом. Молекулы воды, которые наполняли любящими, положительными намерениями, имели красивую геометрическую форму.

В то же время те, над которыми произносили ругань или направляли негативные мысли, отличались более хаотичной структурой.

Как влияют слова и мысли



А если наши мысли способны творить с подобное с водой, то что они способны сделать с нашим телом?

Похожий эксперимент решила провести пользователь Лара Потгитер (Lara Potgieter), использовав в качестве подопытного объекта яблоко.

Она разделила яблоко на две половинки и поместила в разные чаши. На одну половинку яблока она воздействовала с помощью медитации, комплиментов, искусства, любви и благодарности. Другая половинка подвергалась обвинениям, ненависти, грубым замечаниям, тяжелой музыке и новостям, нагнетающим страх.

Конечно, этот эксперимент был проделан лишь любопытным человеком, который захотел своим глазами увидеть, как воздействуют наши мысли. Однако его результаты говорят сами за себя.

В своем посте в социальной сети Facebook она написала:

“Посмотрите на счастливое яблоко (справа) и грустное яблоко (слева). Это две половинки одного яблока. 20 мая я поместила их в одинаковые контейнеры. В течение следующих 6-ти недель, счастливое яблоко пело, смеялось, танцевало и медитировало со мной. Я нежно разговаривала с ним и благодарила за его великолепие.

В то же время я сказала много плохого грустному яблоку. Я назвала его бесполезным, вонючим куском фрукта, обвиняла его в проблемах с уровнем сахара в крови и в целом плохо с ним обращалась. Я также позволяла ему слушать группу Metallica и смотреть новости.

Я проводила эксперимент, пока грустное яблоко не стало представлять опасность для здоровья. То, что вы видите, это результат. Ваши слова, эмоции и намерения, возможно, намного более влиятельны, чем вы представляете. Все существующее – это энергия.”

Этот эксперимент в очередной раз доказывает, что все, что мы произносим, думаем и делаем, воздействует не только на окружающую вас реальность, но и на ваше тело и жизненный опыт.

Как вы разговариваете с собой, какие мысли проносятся у вас в голове?

Вы стараетесь благодарить жизнь или играете роль жертвы, прокручивая недобрые слова, или считаете, что вы никогда не добьетесь успеха. Как видно из этих экспериментов, наши мысли имеют огромное значение. И если мысли и действия способны сотворить нечто подобное с яблоком, что они делают с вами?


Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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