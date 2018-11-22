Русские спасают даром

Ни для кого не секрет, в каком плотном кольце «друзей» находится Россия в данный момент. Для США мы просто инфернальное зло, мешающее «граду на холме» лелеять мечту о собственной исключительности и роли мирового жандарма. Европа, отчасти воспитанная американскими агитационными клише, ещё и для большей верности «общей цели» периодически получает от «жандарма» по голове. Голова эта может быть общей в случае введения ограничений относительно той или иной страны, или же это бывают головы отдельно взятых личностей. Как в случае с Марин Ле Пен, на которую вылили целое ведро откровенно чёрных политтехнологий, или в ситуации Доминика Стросс-Кана, чья политическая жизнь, идущая вразрез с целями США, оживилась в унисон с внезапным половым обострением. Посему Европа шагает в направлении США и практически в том же темпе.

На Дальнем Востоке страдает фантомными болями по Южным Курильским островам Япония, которая называет их «северными территориями». Националистически настроенные выродившиеся потомки самураев периодически орут на улицах антироссийские лозунги, требуют суверенности «их земли» и прочего. Правда, наличие базы янки на Окинаве, которая за всё время своего существования только чудом не была переименована в самый крупный бордель на всём Дальнем Востоке, их не особо смущает.

Даже прирождённых «танцоров диско» из Индии пытаются присовокупить к этим тесным дружеским рядам. Так, после того как в Дели решили прикупить российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», в США Индии пригрозили введением пакета санкций. Вот такой свободный рынок, товарищи.

И, естественно, простой русский человек как минимум несколько удивлён такой чёрной неблагодарностью. Ведь, несмотря на падение уровня образования, большинство населения страны всё ещё помнит, кто переломил хребет «корсиканскому чудовищу», освободил Балканы от турецкого ига, загнал в гроб Адольфа Алоизовича и всю его контору и т.д. А некоторые даже в курсе, что Дрезден после чудовищной бомбардировки союзников восстанавливался усилиями Союза, а Варшава вообще была поднята из руин только благодаря нашей помощи. И таких примеров огромное количество.

Разумеется, у простого человека после всех санкций и русофобской пропаганды родилась простая сермяжная мысль: хватит спасать кого бы то ни было, благодарности не дождёшься. И, казалось бы, сейчас найти такое количество желающих помочь «детям Германии» будет сложно. Казалось бы, выводы сделаны, и такой бездумной и идеологически окрашенной помощи другим странам, если это, конечно, напрямую не выгодно России, оказывать никто не будет. Страна у нас капиталистическая, и прагматизм в ней должен превалировать.

Однако если провести самый поверхностный своеобразный дайджест наших гуманистических действий за границей, то картина сложится иная. Наиболее яркими подобными порывами души, конечно, являются операции бывшей вотчины нынешнего министра обороны Сергея Шойгу – МЧС.

Разумеется, автор не станет упоминать операции, проходившие на территории бывших советских республик, т.к. часто причинами ликвидируемых МЧС России катастроф являлись последствия распада Союза, не считая того, что эти страны находятся в нашей зоне влияния.

К примеру, в январе 93-го российские спасатели оказывали помощь жителям абхазского Ткварчала. В то время город стараниями националистических властей Грузии фактически повторил трагедию блокадного Ленинграда. Вокруг Ткварчала шли боевые действия, провизия в город не поступала, а количество раненых росло. В этих условиях наши спасатели буквально вырвали из когтей голодной смерти и смерти от ран тысячи жизней. Посему не вижу оснований подобные операции вносить в список бессмысленного альтруизма, это было бы аморально.

МЧС РФ в Италии

Только за первые 20 лет своего существования МЧС РФ провело свыше 400 крупных спасательных операций. И это были не только страны так называемого третьего мира, такие, как Боливия, Перу, Афганистан, Ирак, Кения, Сомали, Чили, Филиппины, Конго, Гвинея, Йемен, Колумбия и т.д. Спасательные операции наши соотечественники проводили и в странах, которые доморощенные либералы приводят в пример защиты населения и уровня жизни. К примеру, с Германией у России вовсе заключено «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германии о взаимной помощи при стихийных бедствиях или крупных авариях». И что-то бюргеров-спасателей в Крымске 2012-го года или в Туапсе в этом году автор не замечал.

В Сербии, элиты которой не один год ломятся в «дружественный» нам ЕС и НАТО, уже на протяжении 10 лет силами МЧС проводится операция по разминированию всей страны. С 2008 года наши сапёры обезвредили и уничтожили около 13 тысяч авиабомб, снарядов и прочих игрушек войны.

В 2003 году во Францию, входящую в тройку лидеров стран Евросоюза, на тушение пожаров в реликтовых лесах вылетели российские авиаторы на самолётах-амфибиях Бе-200 «Альтаир», аналогов которым в Европе просто не нашли. А в 2015 году опять-таки наши Бе-200 применялись в поисках обломков и жертв авиакатастрофы А320-216 в Яванском море индонезийской авиакомпании.

В 2007 году, несмотря на периодически горящие сибирские леса и тлеющую среднюю полосу России, авиационная группировка МЧС в составе самолётов Ил-76, вертолётов Ми-26 и самолётов Бе-200 тушила пожары в Сербии, Черногории, Португалии и Греции.

Спустя три года наши спасатели вылетели в страну, являющуюся флагманом самой пещерной русофобии в Европе на протяжении сотен лет, т.е. в Польшу, пострадавшую от наводнения. В Варшаву были направлены по просьбе польского правительства не только специалисты МЧС, но и насосы повышенной мощности для откачки воды, лодки и мобильные электростанции. Всего несколько десятков тонн грузов.

После землетрясения и цунами в Японии

В 2010 году по просьбе Израиля в эту страну-союзницу США, как бы это ни отрицали, вылетели наши специалисты в области тушения пожаров, а также психологи. Кроме живой силы, были задействованы 2 самолёта Ил-76, самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-26.

В 2011 году, после мартовского землетрясения в Японии, которое вызвало разрушительное цунами и самую масштабную (пока только) ядерную катастрофу 21 века, силы МЧС были направлены на Японские острова. Российские спасатели работали в тяжелейших условиях и ежедневно рисковали своей жизнью, т.к. дома, в которые они были вынуждены заходить, находились в разрушенном состоянии или же вовсе обрушивались прямо на головы людям. Это не считая радиационной и эпидемиологической опасности.

В 2013-ом в Китай вылетел отряд МЧС, имея на борту 90 тонн «гуманитарки».

В 2016 году целая команда спасателей вылетела в Италию в пострадавший от мощного землетрясения город Аматриче. В Италии наши парни не только оказывали всестороннюю помощь пострадавшим, но и проводили оценку состояния зданий и сооружений после бедствия. Для этого в развитую страну ЕС пришлось везти мобильный диагностический комплекс «Струна-М».

Таким образом, российские МЧС стали лидером по оказанию международной спасательной помощи. Это при том, что Россию саму, как огромную державу и с точки зрения географии, и с точки зрения сложности технического оснащения наших объектов, которые несут потенциальную техногенную опасность, периодически трясёт от чрезвычайных ситуаций. Возможно, этот показной альтруизм и тешит фальшивый гуманизм чиновничества, но оплачивает в итоге эту игру в «Чипа и Дейла» народ финансами, а герои-спасатели — своими жизнями. И главное, что сама история показала, что колоссальные вложения на ниве гуманизма не принесли никаких финансовых и уж тем более никаких политических дивидендов ни Российской империи, ни Советскому Союзу.

Но вишенкой на этом торте какого-то противоестественного мазохизма является операция МЧС России по оказанию гуманитарной помощи… Соединённым Штатам Америки. Да, «сияющий град на холме», периодически осеняющий своей жандармской дубинкой всех несогласных, в 2005 году ощутил всю ярость урагана «Катрина». Новый Орлеан погрузился в воду. И оказалось, этого вполне хватило, чтобы напрочь стереть лоск человечности и технологической развитости с общества янки. Вот и решили в нашем МЧС, что нужно поддержать «коллег». Три Ил-76 доставили одних только гуманитарных грузов самой финансово мощной стране на два миллиона долларов. Это не считая трудов лётчиков и специалистов-спасателей.

Напомню, что спустя всего три года подстрекаемые и обученные США грузинские силовики, среди которых непосредственно присутствовали инструкторы-янки, начнут сыпать снаряды системы «Град» на мирный Цхинвал. В городе в тот момент находилось огромное количество граждан России. А спустя ещё пять лет, в 2013-м году, российские чиновники решат снова помочь заокеанским «партнёрам» после сильнейших снегопадов в США. В том же году грянул инспирированный Америкой «майдан», вылившийся в истребление русских и русскоязычных граждан как на Донбассе, так и на всей Украине.

Источник

Источник: voicesevas.ru