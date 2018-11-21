27-летний житель Петербурга Алексей Захаров , ловко плетёт корзины из лозы.

Алексею Захарову 27 лет. Наблюдая за работой этого симпатичного молодого человека, и не подумаешь, что он незрячий.Однако слепота не помешала ему осуществить мечту, изучить процесс обработки, варки, чистки прута и лозоплетения. Сейчас он и свою семью обеспечивает, и другим помогает.Алексей Захаров родился в деревне Большая Вруда, расположенной в центральной части Волосовского района Ленинградской области. Рос в многодетной семье. У Леши, самого младшего, с детства было слабое зрение. Болезнь прогрессировала, острота зрения снижалась. К 14 годам он окончательно ослеп. Учился в специальной (коррекционной) школе-интернате.Как и остальные, Алексей осилил учебную программу, учился читать, слушал литературные произведения, посещал кружки. Заканчивая школу-интернат, которая стала его вторым домом, Алексей оказался перед выбором: что делать и кем быть человеку с белой тростью, как бороться с мглой? На пенсию по инвалидности особо не разгуляешься. Пришлось практически самостоятельно приспосабливаться к условиям суровой реальности. Способный и находчивый парень не ждал милости от природы, мечтая жить полноценно.Оставшись один на один с судьбой, Леша решил заниматься ручным трудом, освоив старинный корзиночный промысел. Узнал о том, что в городе Волоколамске существует центр, где проходят профессиональную подготовку инвалиды по зрению из разных уголков России, слепые с детства и поздноослепшие, а также слепоглухие. Не раздумывая отправился туда. Опытные специалисты-практики обучали незрячих мужчин и женщин работать руками: резьбе по дереву, лозоплетению, цветоводству и овощеводству, переплетному делу, пчеловодству, вязанию, адаптивным компьютерным технологиям, автомеханике, ремонту обуви. Тифлопедагоги, психологи, медработники помогали инвалидам по зрению (слуху) адаптироваться в бытовой, общественной, профессионально-производственной сфере через творческое отношение к труду.В течение полугода петербуржец осваивал технику изготовления изделий, самостоятельного конструирования, знакомился с основными приемами, технологией и принципами плетения, не изменившимися за время существования древнейшего народного промысла.В реабилитационном центре под руководством зрячего преподавателя, который показывал мастер-класс по лозоплетению, надев повязку на глаза, Алексей постигал на практике все тонкости плетения, начиная с поиска ивовой лозы в местах ее произрастания. Учился плести корзины на все случаи жизни и на любой вкус, с крышками и без: для сбора грибов, ягод, цветов, хранения хлеба, продуктов, емкости для игрушек и другие.Зная о свойствах ивы с ее дубильными веществами, предупреждающими порчу урожая, в основном мастерили грибные корзинки, предметы первой необходимости в быту, делали кашпо, каркасы для табуретов. С первого же дня на занятиях Леше очень понравилось работать с деревом, перебирать теплые гладкие прутья, пахнущие лесом. В процессе творчества время шло незаметно, прибавлялись силы, понял, что не ошибся в выборе профессии.Полученная рабочая специальность открыла для него перспективу дополнительного заработка к пенсии и творческого развития.Овладел ремеслом лозоплетения, подарившим ему независимость, и устроился в мастерскую. Стал со временем не только искусным петельщиком (корзинщиком), но и автомехаником, заинтересовался ремонтом скутеров, двигателей транспортных средств, освоил компьютер, узнал об основах ведения малого бизнеса и даже пробовал играть на гитаре.Сегодня ему удается плетение грибных, ягодных (лукошек), овощных, подарочных (декоративных), хозяйственных корзин разных видов, форм и размеров. Он мастерски плетет большие и маленькие корзины, однотонные и из прутов с оттенками, полосатые и даже корзины в рост человека для театральных постановок. Произведения его ручного труда отличаются качеством и оригинальностью. Прочность вещей из ивы проверена временем, при правильном уходе «плетухи» служат десятилетиями.Сейчас Алексей плетет три-четыре корзины в день, но на первое место ставит качество, а затем – количество. Над каждой вещью работает тщательно, с любовью. Жаль, что общительный, добродушный и искренний парень не может своими глазами оценить чудесные плоды кропотливого труда, увидеть творение своих умелых рук. Хотя сам он по этому поводу не сокрушается. Говорит, что все «видит» на ощупь.«Халтуру прощупаю пальцами»Алексей владеет разными видами плетения, четыре из которых – традиционные: один за один (прут), один за два, два за два и два за один. Проворно перебирая прутья, мгновенно чувствует, если вдруг что-то пошло не так.Жизнелюбивый, волевой молодой человек постоянно совершенствует свое мастерство. Шутит, что без труда мог бы принять экзамен у зрячих умельцев, «халтуру» нащупает моментально, тем более что сам работает на совесть, трудится, не уступая в мастерстве плетения зрячим коллегам по цеху. Уверен, что лозоплетение каждому по плечу, хорошее подспорье мужчине или женщине с инвалидностью. Недаром именно этот вид творчества включен в программу некоторых средних учебных заведений как самостоятельный курс для людей с ограниченными возможностями.Любовь по имени Ольга привела Алешу к богуЕще в период обучения в Мгинской школе, где Алексей познакомился с будущей супругой, он пришел к вере. Считает, что именно Господь даровал ему возможность заниматься любимым делом – лозоплетением и соединил его брачными узами с женой Ольгой.Их семье более шести лет. Жена поет в церковном хоре и поддерживает, как никто другой, незрячего мужа и словом, и делом. Ежедневно супруги благодарят за все бога. В честь святых назвали детей – Амвросия и Февронию, которых стараются воспитывать по-христиански, в любви и вере.Сегодня семья Захаровых живет в Петербурге. Летом ездит в деревню Рабитицы Ленинградской области, в свой небольшой домик. Деревенский воздух для детей особенно полезен.Вместе супруги делают ремонт, благоустраивают территорию, обрабатывают землю, выращивают овощи.Земли у Захаровых 50 соток. Алексей признается, что скучать не приходится. И, хотя не видит, он счастлив, что не одинок, есть дом, заботливая жена, детишки, любимое ремесло. Руки и ноги есть, есть долг его, отца и мужа, перед семьей, для которой он – опора и поддержка. Не понимает он тех, кто бездельничает и спивается, жалуется на горькую судьбу, ничего не предпринимая, чтобы изменить жизнь к лучшему. На жизненном пути Алексею не раз приходилось преодолевать барьеры, пробираться через тернии к звездам. Однако он не превратился в озлобленного, черствого и завистливого ворчуна. Если испытывает дефицит в знаниях, то просто ставит новую цель и стремится ее достичь.Слепы не те, кто не видит солнцаВесной и летом забот у хозяина прибавляется. Алексей полы меняет в доме, строит баню, начав с фундамента. Все своими руками. Почти как слепой мастер, герой одноименной сказки К. Негруци, который «наловчился плести корзины и циновки, вырезать игрушки, делать деревянную мебель, сколачивать сундуки, совершенствовался в музыке, одеяльном ремесле (в изготовлении одеял) и говорил себе: «Слепы не те, кто не видит солнца, а те, кто не видит, в чем состоит их долг. Исполненный долг дает ощущение силы и счастья».По словам Алексея Захарова, ради семьи он готов горы свернуть, вот только финансов не хватает, а в загородном доме нужны вода, газ, электричество… Без государственной поддержки в решении насущных проблем не обойтись. Поэтому трудолюбивый, целеустремленный оптимист с настоящим мужским характером и на себя надеется, и на помощь власти.

Источник: nashaplaneta.su