Риторика — искусство говорить красиво и правильно
Сейчас в мире идёт большой обмен информацией, причём совершенно разнообразной, и обмен осуществляется различными способами.
В современное время, как бы печально это не было, но всё живое общение нам заменили Интернет c социальными сетями. Человек XXI века живёт в мире больших возможностей, инновационных технологий, так сказать, идёт в ногу со временем, и всё вроде бы хорошо, прогресс не стоит на месте, но, одно большое но, вместе со всем этим куда-то исчезает умение правильно и красиво говорить, излагать свои мысли.
Многие уже давно перестали обращать внимание на элементарные грамматические или пунктуационные ошибки, которые допускают при написании чего-либо, поскольку это стало нормой.
То же самое происходит и в устной речи. Порой человек говорит, и, похоже, сам не понимает, что он пытается донести до своего слушателя. В таком случае про слушателя и не стоит даже говорить, естественно, что он ничего не поймёт.
Вот в этом вся беда современного общества. В языке столько слов, чтобы сказать, о чём думаешь, мечтаешь, что хочешь сделать, но многие и двух слов связать не могут, чтобы доходчиво выразить свои мысли.
Вот именно с этого момента и возникает вопрос: «Что же тогда такое правильное речевое общение? И каким оно должно быть?» О том, что говорить нужно не просто связно и правильно, но и красиво, прописная истина. Но мало кто может похвастаться тем, что его учили искусству красноречия и что он им обладает.
Такой предмет, как риторика, преподают далеко не во всех школах, а если и включают его в программу, то часто не могут найти хороших учителей.
Попросту говоря, красивая речь для большинства людей — это то, чему они якобы должны учиться, но не знают, как и где это можно сделать. Мы решили посвятить цикл статей этой важной теме — риторике, как умению правильно и красиво говорить.
Для каждого человека важно уметь общаться, так как такой навык является хорошим помощником во многих жизненных ситуациях. На коммуникативных способностях строятся почти все успехи на учёбе, работе, в личной жизни.
Если информация подаётся оратором лаконично и структурированно, то она дойдёт до слушателей в лучшем виде. Наука, которая изучает все детали ораторского искусства, называется риторика. Именно благодаря ей можно сделать свою речь ясной и убедительной.
Риторика помогает придать речи ясности, конкретики, убедительности.
А правильное речевое общение или устная коммуникационная деятельность, по определению А.В. Соколова (родился в 1934 году, специалист в области социальных коммуникаций), «есть духовное общение социальных субъектов».
Ещё в далёкой древности Аристотель, роль которого в разработке классической риторики наиболее значима, отвечал на этот вопрос так:
«Любая речь слагается из трёх элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего; (я разумею слушателя)».
И тут возникает вопрос: «Актуально ли высказывание Аристотеля в наши дни?». Ответ на этот вопрос является многогранным. Но сначала обратимся к истокам возникновения риторики.
Риторика в древнее время
Софисты в Древней Греции перед публико
Происхождение риторики началось ещё в древней Греции. Благодаря тому, что в этом государстве формировалась демократия, умение убеждать приобрело немалую популярность в обществе.
Каждый житель города имел возможность пройти обучение ораторскому мастерству, которое преподавали софисты. Эти мудрецы считали риторику наукой убеждения, которая изучает способы словесной победы над соперником. Из-за этого в дальнейшем слово «софизм» вызывало отрицательную реакцию. Ведь при них риторика рассматривалась, как уловка, выдумка, хотя ещё раньше эту науку считали высшим мастерством, умением.
Аристотель (383 — 322 годы до н.э.)
В Древней Греции создавалось много трудов, раскрывающих риторику. Автором классического греческого трактата об этой науке является известный мыслитель Аристотель.
Данный труд под названием «Риторика» выделил ораторское искусство среди всех остальных наук.
В нём были определены принципы, на которых должна строиться речь, и указаны способы, применяющиеся как доказательства. Благодаря этому трактату Аристотель и стал основоположником риторики как науки.
В Древнем Риме в становление риторики внёс свой вклад Марк Туллий Цицерон (106 — 43 годы до н.э.), который занимался политикой, философией и ораторским искусством. Он создал произведение под названием «Брут или о знаменитых ораторах», описав развитие науки в именах популярных ораторов.
Также он написал труд «Об ораторе», в котором рассказал о том, какое речевое поведение должно быть у достойного оратора.
Затем Цицерон создал книгу «Оратор», раскрывающую основы красноречия.
Цицерон считал риторику самой сложной наукой в отличие от других. Он утверждал, что для того, чтобы стать достойным оратором, человеку необходимо иметь глубокие познания во всех областях жизнедеятельности.
В противном случае он просто не сможет поддержать диалог с другим человеком.
Марк Фабий Квинтилиан
Марк Фабий Квинтилиан в сочинении из 12 книг «Риторические наставления» проанализировал риторику, дополняя собственными выводами относительно всех её составляющих. Он ценил ясность слога, умение оратора пробудить эмоции в слушателях. Риторика определялась им как «наука хорошо говорить». Квинтилиан также дополнил учения риторики, указав значимость невербальной составляющей.
В средние века риторика стала называться гомилетикой, церковным красноречием и, конечно, изменила облик и внутреннее содержание. Теперь красноречие было направлено на прославление Бога и его величия, а также на то, чтобы доказать существование высшей силы исключительно умозрительно, в теории, на словах.
Развитие риторики в России
А.С. Пушкин в Царскосельском лицее. Картина И. Репина,1911 год
Риторика в России возникла на основе римской науки. К сожалению, не всегда она была столь востребована. Со временем, когда менялись политико-общественные режимы, необходимость в ней воспринималась по-разному.
Развитие российской риторики по этапам:
Древняя Русь (до 988 года). Жизнеречение — внутриобщественная функция ж-рече-ства. Это очевидно для вспоминающих, что буква «Ж» в славянской азбуке имеет название «Живёте». Понятийный же корень «рече» (речь, как выражение мысли) непосредственно присутствует в обоих словах, что говорит об очень серьёзном отношении к тому, что рекётся индивидом. Даже буква «Р» имела название «рцы».
А «Рцы» — форма повелительного наклонения, аналогичная по смыслу нынешнему «реки́». Вот жречество должно было властно (в том смысле, что слова не должны оставаться без соответствующих их смыслу последствий) «говорить» о том, как должно жить общество и как оно должно решать возникающие в его жизни проблемы, и что будет, если оно будет жить иначе и не будет решать проблемы.
Русь Киевского периода (XII — XVII вв.). В этот период ещё не существовало термина «риторика» и учебных книг по ней. Но и тогда и раньше, безусловно применялись некоторые её правила. Люди в то время называли этику речи краснобайством, красноречием, благоречием либо риторикией.
Обучение искусству слова проводилось на основе богослужебных текстов, которые создавали проповедники. К примеру, одним из таких сборников является «Пчела», написанный в XIII веке.
Первая половина XVII века. В этот период важным, реперным событием стало издание первого русского учебника, раскрывающего основы риторики.
Конец XVII — начало и середина XVIII века. На этом этапе была издана книга «Риторика», написанная Михаилом Усачёвым. Также было создано множество произведений, таких как «Старообрядческая риторика», труды «Поэтика», «Этика», несколько лекций о риторическом искусстве Феофана Прокоповича.
М.В. Ломоносов «Риторика»
XVIII век. В данное время произошло формирование риторики как российской науки, огромный вклад в которое внёс Михаил Васильевич Ломоносов. Он написал несколько произведений, посвящённых ей, из которых книга «Риторика» стала основой в развитии данной науки.
Начало и середина XIX века. Данный период характеризуются тем, что в стране происходил риторический бум. Известные авторы издавали большое количество учебных пособий. К таковым относятся труды И.С. Рижского, Н.Ф. Кошанского, А.Ф. Мерзлякова, А.И. Галича, К.П. Зеленского, М.М. Сперанского.
Однако, начиная со второй половины века данную науку начинает активно вытеснять словесность. Советские же люди изучали стилистику, лингвистику, культуру речи и меньше — риторику.
Как обстоят дела с риторикой в наше время?
Кое-где она преподаётся, входит в число не факультативных, а обязательных дисциплин. Однако косноязычия и элементарного неумения выступать публично от этого меньше, увы, не становится.
Однажды социологи спрашивали респондентов о том, чего те больше всего боятся. Ответы были вполне предсказуемыми — тяжёлой болезни или смерти: как собственной, так и близких нам людей. Действительно, против этой напасти мы часто оказываемся бессильны.
А вот на втором месте, с очень небольшим отрывом от страха смерти, находится … страх публичного выступления. Странно и неожиданно? Это ещё как сказать…
Вспомните каждый самого себя в школьные годы. Когда в начале урока начиналась проверка домашнего задания и кого-то непременно вызывали к доске. Какие были ощущения, когда называли твоё имя?
Даже когда был готов и уверен в себе — всё равно начинались волнение, а то и паника. Идёшь к доске — и кажется, что твои шаги гулко отдаются в тишине, а сердце колотится так, словно норовит выскочить из груди. Ни дать ни взять — идёшь на казнь. Так что страхи были, и ещё какие!
Из этих полудетских страхов и вытекает первая необходимость риторики как способа обрести уверенность в своих силах. Ведь, если разобраться, почему некоторые рот открыть боятся у доски, почему их охватывает немота, хотя они всё или почти всё знают? У них просто нет навыка связной, грамотной, красивой речи — всех тех навыков, которым и учит риторика.
А когда ещё и кавардак в голове, в мыслях, то и в устной, в звучащей речи будет тот же сумбур. Не можешь сформулировать тезисы будущего выступления устно, в теории — почти наверняка будешь сбиваться и путаться на практике. Так что чем раньше и целостнее сложится мировоззрение, система наших взглядов — тем лучше для нас. И тогда будет ясной голова.
Вообще достаточно задать себе простой вопрос: а что будет, если вы не сможете достойно выступить и с треском провалитесь? Мир ведь не исчезнет. Надо понимать, что любой опыт ценен, в том числе и отрицательный. Словом, можно больше приобрести, нежели потерять. А путей избавлений от страхов предостаточно.
Во-вторых, риторика просто незаменима тогда, когда мы проходим процесс первичной и, тем более, вторичной социализации — от семьи к дружеской компании, школе и вузу, не говоря уж о взрослой, самостоятельной жизни.
Нам помогают определиться по жизни все вокруг — причём, делая это чаще всего не с помощью невербальных средств общения, а посредством живого слова. Полноценной замены ему нет, и вряд ли она когда-нибудь найдётся.
Если вовремя не приобрести навыков успешной коммуникации, полноценного общения — вряд ли ты в жизни чего-то значительного добьёшься. Так и будешь, как говорится, вариться в собственном соку, будешь нем, как рыба, и примешься судорожно глотать обиды вперемешку со злостью и завистью на окружающий мир — мол, я такой замечательный, а меня недооценили, не заметили.
А лучше действовать! Как это делал Демосфен — величайший оратор античности. Ведь он и надежд никаких не подавал, но превозмог свои слабости — физические и духовные — и стал тем, кем он стал. Так что есть, на кого равняться.
Когда опытные тренеры в области риторики начинают спрашивать у аудитории, кто и зачем хочет научиться хорошо говорить публично, то многие лукавят и спешат спрятаться за красивые фразы типа «хочу повышения по службе» или «хочу оказывать влияние на других».
Во всех этих репликах есть своя доля правды, но далеко не вся. А весь секрет, точнее, отсутствие такового, заключается в том, что многим втайне хочется получать удовольствие от самого процесса говорения и производимого им эффекта. Только стесняются или боятся в этом признаться — себе и людям.
Так вот, в-третьих, мало что сравнится с удовольствием именно от успешного публичного выступления, особенно когда почувствуешь вкус к этому делу. Только представьте себе в обозримой перспективе — тебя слушают со всё возрастающим вниманием, люди жадно ловят каждое твоё слово, контакт между тобой и аудиторией прочный и устойчивый, настрой — дружеский. Конечно, до такой почти идеальной ситуации ещё нужно дорасти и дотянуться. Но и здесь всё в наших руках.
В-четвёртых, сила слова многократно возрастает, когда это слово — публичное, услышанное, а затем подхваченное многими. Тем более, если это слово исходит от человека компетентного во многих вопросах, держащегося уверенно и спокойно, сохраняющего чувство собственного достоинства, доброжелательно настроенного по отношению к аудитории и не возвышающегося над ней.
Хороший оратор, а по совместительству — психолог или педагог, воспитатель — находка для любой компании, учебного заведения, коллектива.
Наконец, для тех, кто мечтает о карьере и финансовом успехе, слово — тоже мощный рычаг и инструмент воздействия на умы и чувства людей.
Конечно, не всем нам быть великими ораторами, — кому-то надо и сеять, и пахать, и строить, и мастерить что-то своими руками — но тот начальник и руководитель, кто не лезет за словом в карман, у кого поставлена речь, кто обладает даром убеждения и обаяния, уже не просто начальник и руководитель, а настоящий харизматический лидер, за которым пойдут хоть на край света.
Если покопаться в не столь уж и далёкой от нас истории, почитать воспоминания, то мы узнаем, какими замечательными ораторами были Наполеон Бонапарт, Троцкий, Гитлер и Муссолини. Они не перестают быть при этом великими диктаторами и злодеями.
Именно поэтому и важно умело распорядиться своим влиянием и не использовать его во вред. Так что трижды прав поэт Владимир Маяковский, который назвал слово «полководцем человечьей силы» («Сергею Есенину»,1926 год ).
А слово — это и есть главное орудие оратора, данное ему от Бога или от природы. И тот, кто приобщился к риторике всерьёз и надолго, уже никогда не спросит, зачем она нужна.
В мире есть наука, которая носит гордое название — риторика. Жаль, конечно, но есть люди, которые не знают о её существовании или её значении. Так вот именно риторика занимается вопросами правильной и красивой речи, говоря самым простым языком. Именно риторика разбирает ошибки в общении.
По нашему мнению, её не помешало бы ввести в школы обязательным предметом. Просто, глядя на современное молодое поколение, видно, что многим она явно не помешала бы.
И в заключение, возвращаясь к вопросу об актуальности высказывания Аристотеля, можно сказать, что оно более чем актуально. Ведь если подумать, то быть хорошо подготовленным, обладать приличным словарным запасом, уметь собрать свои мысли в единое целое и донести их до слушателей, учитывая особенности аудитории — это очень тяжёлый труд.
Но посильный. Ведь как говорил Цицерон:
«Красноречие есть нечто такое, что даётся труднее, чем кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний».
Он не случайно поставил старания после знаний. Только хорошо понимая, зачем и почему нужно то или иное знание, человек будет стараться его освоить.
Ну и пусть не все мы владеем искусством красноречия, но говорить красиво, правильно, вежливо и понятно мы можем и должны. Вот как раз, поэтому высказывание Аристотеля актуально и поныне.
Люди постепенно разучиваются говорить так, как это было положено, и как бы печально это не было, но факт остаётся фактом. Но ведь в наших силах всё исправить. Хотя бы на личностном уровне. Не так ли?
«Мал язык, да всем телом владеет»,
«Не спеши языком, торопись делом»,
«За правое дело говори смело (стой смело)»,
«На великое дело — великое слово»,
«Живым словом победить»,
«Хорошую речь хорошо и слушать»,
«Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь».
Русские народные пословицы
Прежде чем рассмотреть тему становления и развития риторики на Руси (в России), стоит напомнить, где возникла риторика и почему.
Античная риторика — основа современной политики и государственного управления
Античная риторика — фундамент современной культуры, «царица наук», в рамках которой в неразрывном единстве формировались идеи таких наук, как философия и логика, психология и этика, лингвистика и литературоведение.
Это означает, что знание античной риторики является необходимым условием и основанием образования.
Основные этапы развития античной риторики можно разложить на
этап возникновения риторики в Древней Греции;
этап формирования основ ораторского искусства, послуживших образцами для многих поколений;
этап развития риторики в эпоху Рима.
На начальном этапе явно выявлялся синкретизм (слитность, смешение) античной риторики: риторика выступала одновременно как теория управления обществом, как теория убеждения, как теория нравственного воздействия, как теория порождения текста, как теория стиля.
В античную эпоху сложились два основных направления в области риторики.
Первое направление, идущее от Аристотеля, связывало риторику с логикой и предлагало считать хорошей речью убедительную, эффективную речь. Второе направление также возникло в Древней Греции.
Представители этого направления были склонны считать хорошей богато украшенную, пышную, построенную по канонам эстетики речь. Убедительность продолжала иметь значение, но была не единственным и не главным критерием оценки речи.
Направления в риторике «логическое» и «литературное» до сих пор присутствуют в современной теории и практике ораторского искусства.
В процессе развития античной риторики выделяется деятельность софистов, которые создали учение об относительности истины и риторики и разработали теорию спора.
Крупными учителями риторики были Платон и Аристотель. Платон осмыслил этические основы риторики, нарисовал нравственный образ оратора, описал типологию речи на этическом основании, создал теорию именований, оказал влияние на Аристотеля.
Риторическое учение Аристотеля включало области: размышления на тему — речевая организация общества в связи с общественным государственным устройством. Отсюда, риторика выступала как учение об обществе и общественном управлении, как искусство убеждения. Аристотелем были развиты логические основы ораторской речи.
Греческое учение о риторике было воспринято и развито римлянами, представитель поздней античной эпохи Цицерон стал кумиром многих поколений, он создал (трактаты «Об ораторе», «Брут», «Оратор») риторику как универсальную науку о словесном оформлении мысли и как теорию публичной ораторской речи, проповедовал идеал оратора — гражданина человека высокой культуры.
Последователь своего кумира Квинтилиан создал педагогическую риторику, где излагались правила и принципы обучения ораторскому мастерству, в школе, подобной квинтилиановской, получали воспитание и образование будущие государственные деятели. Риторика Квинтилиана осталась в истории как энциклопедия античной науки об ораторском искусстве.
Гуманистическое Возрождение XV века после периода, так называемых тёмных веков, вернула европейской цивилизации лучшие достижения риторики античного времени.
Какова основа риторики?
Одной из самых древних классификации способов убеждения является концепция древнегреческого мыслителя Аристотеля, которая делит все возможные аргументы выступающего всего на 3 группы: этос, логос и пафос. Критерием этого деления выступают разные начала человека: чувственное, умственное и нравственное, — которые он использует для убеждения слушателей.
Этосом (в переводе с греческого — «характер», «нрав», «душевный склад») принято называть те условия, в которых создаётся речь и которые тесно связаны с соблюдением общественной морали, а также уместность речи относительно ситуации общения в целом.
Эти условия касаются времени, места, сроков ведения речи, и этим определяется часть содержания речи: тема, составляющие части плана речи или отдельные слова. Неуместную речь даже при сильной аргументации (логосе), слушатели могут не воспринять.
Пафос (в переводе с греческого — «возбуждение», «страсть», «воодушевление», «страдание») — это источник создания эмоций, которые воодушевляют её автора, а, следовательно, — и в слушателе (читателе) возбуждает запланированные оратором мысли и чувства; то, что эмоционально воздействует на слушателей.
Пафос — обязательная составляющая любой речи, ибо исключительно логическая информация вне эмоционального отношения к ней оратора, как правило, порождает у слушателей впечатление о том, что говорящему предмет речи безразличен (что он говорит не то, что думает и т д.).
А в результате он не достигает запланированной цели. В то же время интенсивность выражения оценок и эмоций в значительной степени зависит как от предмета речи и ситуации, так и от индивидуальных особенностей оратора и его аудитории. И нет ничего хуже «ложного» пафоса, который подрывает доверие к говорящему и сводит на нет все его усилия.
Логос (в переводе с греческого — «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «намерение») в понимании древних греков означал не только «слово», как часто переводится этот термин, а неразделимость «мысли в слове» и «слов как выразителей мысли», а значит — и некий порядок в речи, который в наше время ассоциируется, прежде всего, с логичностью.
В политической речи логос особенно важен, поскольку политик должен выражаться предельно ясно, чтобы его нельзя было не понять или неправильно истолковать его слова.
Все составляющие триады этос — логос — пафос есть в каждой речи, и они отражают сущность оратора и его отношение к предмету речи.
Как видно, риторика начинается не собственно с речи, а с её автора — ритора (то есть человек, который искусен в этой науке) и его целей, знаний, той картины мира, которую он хочет создать в головах слушателей, а значит, и с его представлений о слушателях и о том, что они должны услышать и понять.
При этом политическая риторика по своей значимости и степени ответственности оратора за последствия своих слов всегда предполагала повышенные требования к любой речи в этой сфере и к самому ритору.
Для лучшего понимания этих трех категорий, вы можете прочитать, что по этому поводу говорили некоторые специалисты в области риторики и красноречия:
«Этос — этическая, нравственная позиция человека, готовящегося своей речью подвигнуть людей на определенные действия, призвать к изменению взглядов, отношения к предмету высказывания; этос самым прямым образом соотносится с чувством гражданской ответственности за сказанное или написанное слово.
Логос – та важная для людей мысль, идея, которая должна стать предметом их активного размышления и усвоения на диалектическом уровне.
Пафос – это соответствующая ситуации, цели высказывания форма речевого выражения, в наибольшей степени способствующая пониманию и усвоению смысла высказывания» (Иванова С.Ф.).
«В древней риторике использовались понятия: этос – нравственное начало; логос – мысль, заключенная в речи; пафос – чувство, воодушевление, вложенное в речь» (Львов М.Р.).
«Под словом этос античная традиция понимает те условия и соглашения, на основании которых ритору дозволено действовать. Под словом пафос понимается замысел речи.
Пафос ритора есть внесение новизны в тему и форму речи и представляет собою детализацию темы и формы, т.е. индивидуального акта речи. Под словом логос — словесное наполнение замысла, элокуция» (Рождественский Ю.В.).
Современные учёные при характеристике предмета риторики подчёркивают не столько её стремление к искусности и красоте речи, сколько значимость достижения ритором поставленной цели:
«Риторика — это наука об эффективном речевом общении».
В то же время эффективность при данном понимании не равна результативности, поскольку риторика, как и прежде, не приветствует достижения цели любыми средствами.
По мнению одного из исследователей истории русской риторики профессора В.И. Аннушкина (родился в 1949 году):
«Человек — создание словесное».
В.И. Аннушкин
Всю жизнь, начиная со университетской скамьи, изучает Язык — Речь — Слово. И больше 40 лет преподает Язык — Речь — Слово в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. По его мнению:
«Риторика — наука и искусство убедительной и эффективной речи. Культура — то ценное, что мы берём из прошлого для будущего. Культура — это достижения, которые нельзя растерять; и они не только в материи (материальная культура) или духе (духовная культура): они реально выражены в языке, текстах, словах. Язык — инструмент культуры, а риторика обучает практически пользоваться языком, учит думать, выражать свои мысль в слове, формирует и воспитывает личность.
Культура выражает себя через язык, а хорошая речь может основываться только на культуре. Общественное понимание этого простого постулата в нашем обществе пока отсутствует».
Что мы и видим в нашей повседневной жизни: косноязычие чиновников, отсутствие зачастую элементарных знаний в различных сферах социально-экономической жизни страны, не говоря уже об их культурном уровне…
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Продолжение следует.
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Источник: ss69100.livejournal.com