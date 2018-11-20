Риторика — искусство говорить красиво и правильно

Сейчас в мире идёт большой обмен информацией, причём совершенно разнообразной, и обмен осуществляется различными способами. В современное время, как бы печально это не было, но всё живое общение нам заменили Интернет c социальными сетями. Человек XXI века живёт в мире больших возможностей, инновационных технологий, так сказать, идёт в ногу со временем, и всё вроде бы хорошо, прогресс не стоит на месте, но, одно большое но, вместе со всем этим куда-то исчезает умение правильно и красиво говорить, излагать свои мысли. Многие уже давно перестали обращать внимание на элементарные грамматические или пунктуационные ошибки, которые допускают при написании чего-либо, поскольку это стало нормой. То же самое происходит и в устной речи. Порой человек говорит, и, похоже, сам не понимает, что он пытается донести до своего слушателя. В таком случае про слушателя и не стоит даже говорить, естественно, что он ничего не поймёт.



Вот в этом вся беда современного общества. В языке столько слов, чтобы сказать, о чём думаешь, мечтаешь, что хочешь сделать, но многие и двух слов связать не могут, чтобы доходчиво выразить свои мысли.

Вот именно с этого момента и возникает вопрос: «Что же тогда такое правильное речевое общение? И каким оно должно быть?» О том, что говорить нужно не просто связно и правильно, но и красиво, прописная истина. Но мало кто может похвастаться тем, что его учили искусству красноречия и что он им обладает.



Такой предмет, как риторика, преподают далеко не во всех школах, а если и включают его в программу, то часто не могут найти хороших учителей.



Попросту говоря, красивая речь для большинства людей — это то, чему они якобы должны учиться, но не знают, как и где это можно сделать. Мы решили посвятить цикл статей этой важной теме — риторике, как умению правильно и красиво говорить.

Для каждого человека важно уметь общаться, так как такой навык является хорошим помощником во многих жизненных ситуациях. На коммуникативных способностях строятся почти все успехи на учёбе, работе, в личной жизни.



Если информация подаётся оратором лаконично и структурированно, то она дойдёт до слушателей в лучшем виде. Наука, которая изучает все детали ораторского искусства, называется риторика. Именно благодаря ей можно сделать свою речь ясной и убедительной.

Риторика помогает придать речи ясности, конкретики, убедительности.

А правильное речевое общение или устная коммуникационная деятельность, по определению А.В. Соколова (родился в 1934 году, специалист в области социальных коммуникаций), «есть духовное общение социальных субъектов».



Ещё в далёкой древности Аристотель, роль которого в разработке классической риторики наиболее значима, отвечал на этот вопрос так:

«Любая речь слагается из трёх элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего; (я разумею слушателя)».

И тут возникает вопрос: «Актуально ли высказывание Аристотеля в наши дни?». Ответ на этот вопрос является многогранным. Но сначала обратимся к истокам возникновения риторики.

Риторика в древнее время

Софисты в Древней Греции перед публико

Происхождение риторики началось ещё в древней Греции. Благодаря тому, что в этом государстве формировалась демократия, умение убеждать приобрело немалую популярность в обществе.

Каждый житель города имел возможность пройти обучение ораторскому мастерству, которое преподавали софисты. Эти мудрецы считали риторику наукой убеждения, которая изучает способы словесной победы над соперником. Из-за этого в дальнейшем слово «софизм» вызывало отрицательную реакцию. Ведь при них риторика рассматривалась, как уловка, выдумка, хотя ещё раньше эту науку считали высшим мастерством, умением.

Аристотель (383 — 322 годы до н.э.)

В Древней Греции создавалось много трудов, раскрывающих риторику. Автором классического греческого трактата об этой науке является известный мыслитель Аристотель.

Данный труд под названием «Риторика» выделил ораторское искусство среди всех остальных наук.



В нём были определены принципы, на которых должна строиться речь, и указаны способы, применяющиеся как доказательства. Благодаря этому трактату Аристотель и стал основоположником риторики как науки.

В Древнем Риме в становление риторики внёс свой вклад Марк Туллий Цицерон (106 — 43 годы до н.э.), который занимался политикой, философией и ораторским искусством. Он создал произведение под названием «Брут или о знаменитых ораторах», описав развитие науки в именах популярных ораторов.



Также он написал труд «Об ораторе», в котором рассказал о том, какое речевое поведение должно быть у достойного оратора.

Затем Цицерон создал книгу «Оратор», раскрывающую основы красноречия.

Цицерон считал риторику самой сложной наукой в отличие от других. Он утверждал, что для того, чтобы стать достойным оратором, человеку необходимо иметь глубокие познания во всех областях жизнедеятельности.



В противном случае он просто не сможет поддержать диалог с другим человеком.



Марк Фабий Квинтилиан

Марк Фабий Квинтилиан в сочинении из 12 книг «Риторические наставления» проанализировал риторику, дополняя собственными выводами относительно всех её составляющих. Он ценил ясность слога, умение оратора пробудить эмоции в слушателях. Риторика определялась им как «наука хорошо говорить». Квинтилиан также дополнил учения риторики, указав значимость невербальной составляющей.

В средние века риторика стала называться гомилетикой, церковным красноречием и, конечно, изменила облик и внутреннее содержание. Теперь красноречие было направлено на прославление Бога и его величия, а также на то, чтобы доказать существование высшей силы исключительно умозрительно, в теории, на словах.

Развитие риторики в России

А.С. Пушкин в Царскосельском лицее. Картина И. Репина,1911 год



Риторика в России возникла на основе римской науки. К сожалению, не всегда она была столь востребована. Со временем, когда менялись политико-общественные режимы, необходимость в ней воспринималась по-разному.

Развитие российской риторики по этапам:



Древняя Русь (до 988 года). Жизнеречение — внутриобщественная функция ж-рече-ства. Это очевидно для вспоминающих, что буква «Ж» в славянской азбуке имеет название «Живёте». Понятийный же корень «рече» (речь, как выражение мысли) непосредственно присутствует в обоих словах, что говорит об очень серьёзном отношении к тому, что рекётся индивидом. Даже буква «Р» имела название «рцы».



А «Рцы» — форма повелительного наклонения, аналогичная по смыслу нынешнему «реки́». Вот жречество должно было властно (в том смысле, что слова не должны оставаться без соответствующих их смыслу последствий) «говорить» о том, как должно жить общество и как оно должно решать возникающие в его жизни проблемы, и что будет, если оно будет жить иначе и не будет решать проблемы.



Русь Киевского периода (XII — XVII вв.). В этот период ещё не существовало термина «риторика» и учебных книг по ней. Но и тогда и раньше, безусловно применялись некоторые её правила. Люди в то время называли этику речи краснобайством, красноречием, благоречием либо риторикией.



Обучение искусству слова проводилось на основе богослужебных текстов, которые создавали проповедники. К примеру, одним из таких сборников является «Пчела», написанный в XIII веке.



Первая половина XVII века. В этот период важным, реперным событием стало издание первого русского учебника, раскрывающего основы риторики.



Конец XVII — начало и середина XVIII века. На этом этапе была издана книга «Риторика», написанная Михаилом Усачёвым. Также было создано множество произведений, таких как «Старообрядческая риторика», труды «Поэтика», «Этика», несколько лекций о риторическом искусстве Феофана Прокоповича.



М.В. Ломоносов «Риторика»



XVIII век. В данное время произошло формирование риторики как российской науки, огромный вклад в которое внёс Михаил Васильевич Ломоносов. Он написал несколько произведений, посвящённых ей, из которых книга «Риторика» стала основой в развитии данной науки.



Начало и середина XIX века. Данный период характеризуются тем, что в стране происходил риторический бум. Известные авторы издавали большое количество учебных пособий. К таковым относятся труды И.С. Рижского, Н.Ф. Кошанского, А.Ф. Мерзлякова, А.И. Галича, К.П. Зеленского, М.М. Сперанского.



Однако, начиная со второй половины века данную науку начинает активно вытеснять словесность. Советские же люди изучали стилистику, лингвистику, культуру речи и меньше — риторику.



Как обстоят дела с риторикой в наше время?

Кое-где она преподаётся, входит в число не факультативных, а обязательных дисциплин. Однако косноязычия и элементарного неумения выступать публично от этого меньше, увы, не становится.



Однажды социологи спрашивали респондентов о том, чего те больше всего боятся. Ответы были вполне предсказуемыми — тяжёлой болезни или смерти: как собственной, так и близких нам людей. Действительно, против этой напасти мы часто оказываемся бессильны.



А вот на втором месте, с очень небольшим отрывом от страха смерти, находится … страх публичного выступления. Странно и неожиданно? Это ещё как сказать…

Вспомните каждый самого себя в школьные годы. Когда в начале урока начиналась проверка домашнего задания и кого-то непременно вызывали к доске. Какие были ощущения, когда называли твоё имя?



Даже когда был готов и уверен в себе — всё равно начинались волнение, а то и паника. Идёшь к доске — и кажется, что твои шаги гулко отдаются в тишине, а сердце колотится так, словно норовит выскочить из груди. Ни дать ни взять — идёшь на казнь. Так что страхи были, и ещё какие!

Из этих полудетских страхов и вытекает первая необходимость риторики как способа обрести уверенность в своих силах. Ведь, если разобраться, почему некоторые рот открыть боятся у доски, почему их охватывает немота, хотя они всё или почти всё знают? У них просто нет навыка связной, грамотной, красивой речи — всех тех навыков, которым и учит риторика.

А когда ещё и кавардак в голове, в мыслях, то и в устной, в звучащей речи будет тот же сумбур. Не можешь сформулировать тезисы будущего выступления устно, в теории — почти наверняка будешь сбиваться и путаться на практике. Так что чем раньше и целостнее сложится мировоззрение, система наших взглядов — тем лучше для нас. И тогда будет ясной голова.

Вообще достаточно задать себе простой вопрос: а что будет, если вы не сможете достойно выступить и с треском провалитесь? Мир ведь не исчезнет. Надо понимать, что любой опыт ценен, в том числе и отрицательный. Словом, можно больше приобрести, нежели потерять. А путей избавлений от страхов предостаточно.

Во-вторых, риторика просто незаменима тогда, когда мы проходим процесс первичной и, тем более, вторичной социализации — от семьи к дружеской компании, школе и вузу, не говоря уж о взрослой, самостоятельной жизни.



Нам помогают определиться по жизни все вокруг — причём, делая это чаще всего не с помощью невербальных средств общения, а посредством живого слова. Полноценной замены ему нет, и вряд ли она когда-нибудь найдётся.



Если вовремя не приобрести навыков успешной коммуникации, полноценного общения — вряд ли ты в жизни чего-то значительного добьёшься. Так и будешь, как говорится, вариться в собственном соку, будешь нем, как рыба, и примешься судорожно глотать обиды вперемешку со злостью и завистью на окружающий мир — мол, я такой замечательный, а меня недооценили, не заметили.



А лучше действовать! Как это делал Демосфен — величайший оратор античности. Ведь он и надежд никаких не подавал, но превозмог свои слабости — физические и духовные — и стал тем, кем он стал. Так что есть, на кого равняться.

Когда опытные тренеры в области риторики начинают спрашивать у аудитории, кто и зачем хочет научиться хорошо говорить публично, то многие лукавят и спешат спрятаться за красивые фразы типа «хочу повышения по службе» или «хочу оказывать влияние на других».



Во всех этих репликах есть своя доля правды, но далеко не вся. А весь секрет, точнее, отсутствие такового, заключается в том, что многим втайне хочется получать удовольствие от самого процесса говорения и производимого им эффекта. Только стесняются или боятся в этом признаться — себе и людям.

Так вот, в-третьих, мало что сравнится с удовольствием именно от успешного публичного выступления, особенно когда почувствуешь вкус к этому делу. Только представьте себе в обозримой перспективе — тебя слушают со всё возрастающим вниманием, люди жадно ловят каждое твоё слово, контакт между тобой и аудиторией прочный и устойчивый, настрой — дружеский. Конечно, до такой почти идеальной ситуации ещё нужно дорасти и дотянуться. Но и здесь всё в наших руках.

В-четвёртых, сила слова многократно возрастает, когда это слово — публичное, услышанное, а затем подхваченное многими. Тем более, если это слово исходит от человека компетентного во многих вопросах, держащегося уверенно и спокойно, сохраняющего чувство собственного достоинства, доброжелательно настроенного по отношению к аудитории и не возвышающегося над ней.



Хороший оратор, а по совместительству — психолог или педагог, воспитатель — находка для любой компании, учебного заведения, коллектива.

Наконец, для тех, кто мечтает о карьере и финансовом успехе, слово — тоже мощный рычаг и инструмент воздействия на умы и чувства людей.



Конечно, не всем нам быть великими ораторами, — кому-то надо и сеять, и пахать, и строить, и мастерить что-то своими руками — но тот начальник и руководитель, кто не лезет за словом в карман, у кого поставлена речь, кто обладает даром убеждения и обаяния, уже не просто начальник и руководитель, а настоящий харизматический лидер, за которым пойдут хоть на край света.



Если покопаться в не столь уж и далёкой от нас истории, почитать воспоминания, то мы узнаем, какими замечательными ораторами были Наполеон Бонапарт, Троцкий, Гитлер и Муссолини. Они не перестают быть при этом великими диктаторами и злодеями.



Именно поэтому и важно умело распорядиться своим влиянием и не использовать его во вред. Так что трижды прав поэт Владимир Маяковский, который назвал слово «полководцем человечьей силы» («Сергею Есенину»,1926 год ).

А слово — это и есть главное орудие оратора, данное ему от Бога или от природы. И тот, кто приобщился к риторике всерьёз и надолго, уже никогда не спросит, зачем она нужна.

В мире есть наука, которая носит гордое название — риторика. Жаль, конечно, но есть люди, которые не знают о её существовании или её значении. Так вот именно риторика занимается вопросами правильной и красивой речи, говоря самым простым языком. Именно риторика разбирает ошибки в общении.



По нашему мнению, её не помешало бы ввести в школы обязательным предметом. Просто, глядя на современное молодое поколение, видно, что многим она явно не помешала бы.

И в заключение, возвращаясь к вопросу об актуальности высказывания Аристотеля, можно сказать, что оно более чем актуально. Ведь если подумать, то быть хорошо подготовленным, обладать приличным словарным запасом, уметь собрать свои мысли в единое целое и донести их до слушателей, учитывая особенности аудитории — это очень тяжёлый труд.



Но посильный. Ведь как говорил Цицерон:

«Красноречие есть нечто такое, что даётся труднее, чем кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний».

Он не случайно поставил старания после знаний. Только хорошо понимая, зачем и почему нужно то или иное знание, человек будет стараться его освоить.

Ну и пусть не все мы владеем искусством красноречия, но говорить красиво, правильно, вежливо и понятно мы можем и должны. Вот как раз, поэтому высказывание Аристотеля актуально и поныне.



Люди постепенно разучиваются говорить так, как это было положено, и как бы печально это не было, но факт остаётся фактом. Но ведь в наших силах всё исправить. Хотя бы на личностном уровне. Не так ли?