Письма: Чтобы выжить, я должен быть ханжой
Пишет Игорь, инженер из Десногорска (Смоленская область): «В том городе где я живу, за 20 лет социализма было построено 6 микрорайонов, то бишь полностью город с нуля. За 27 лет капитализма построили 7 домов, большинство из которых пятиэтажные! Вот он показатель, это не празднословие, а данность, которую видит каждый житель нашего города!»
Пишите нам. Не молчите.
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Почта проекта: admin@lastcall.su
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall
Источник: www.youtube.com