Письма: Чтобы выжить, я должен быть ханжой

Пишет Игорь, инженер из Десногорска (Смоленская область): «В том городе где я живу, за 20 лет социализма было построено 6 микрорайонов, то бишь полностью город с нуля. За 27 лет капитализма построили 7 домов, большинство из которых пятиэтажные! Вот он показатель, это не празднословие, а данность, которую видит каждый житель нашего города!»



Пишите нам. Не молчите.



1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: www.youtube.com