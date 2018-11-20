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Письма: Чтобы выжить, я должен быть ханжой

08:28. 20 ноября 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Пишет Игорь, инженер из Десногорска (Смоленская область): «В том городе где я живу, за 20 лет социализма было построено 6 микрорайонов, то бишь полностью город с нуля. За 27 лет капитализма построили 7 домов, большинство из которых пятиэтажные! Вот он показатель, это не празднословие, а данность, которую видит каждый житель нашего города!»

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: www.youtube.com

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