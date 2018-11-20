Новые данные о деле Магнитского

Источник: ria.ru

Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении нового уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал оглашенные прокуратурой сведения.

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера – о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

«В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США», – сказал представитель ведомства на брифинге.

При этом Генпрокуратура считает «весьма вероятным», что аудитора Сергея Магнитского убили по приказу Браудера «как одного из его ближайших сообщников».

«Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения», – отметил Атмоньев.

По данным Генпрокуратуры РФ, Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности.

Кроме того, российские следователи не исключают, что финансиста Александра Перепеличного также могли убить по приказу Браудера.

Москва надеется, что Минюст США вернется к рассмотрению запросов по Браудеру с учетом новых данных, заключил советник генпрокурора.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал в эфире радио Sputnik оглашенные Генпрокуратурой новые данные.

«В каждом расследовании убийства следствие ищет выгодоприобретателей. В следствии по делу о смерти Магнитского уже с высоты прошедшего времени мы видим, что выгодоприобретатель – это Браудер, но не только он. Мы видим, что в США, если говорить простым языком, фактически „крышуют“ Браудера. Ведь ещё до всех скандалов со Скрипалями, до госпереворота 2014 года на Украине, до референдума в Крыму именно смерть Магнитского была избрана в качестве предлога для введения первых санкций против России», – сказал Николай Стариков.

По его мнению, сведения о возможном отравлении Магнитского высвечивают всю ситуацию в совершенно ином свете.

«Браудер причастен к финансовым махинациям в России, к которым причастен Магнитский. Далее начинается расследование этого дела, Магнитский оказывается под стражей, после чего умирает. Это удобно для Браудера, потому что все концы – в воду. А дальше с помощью „дела Магнитского“ Браудер при поддержке Запада, которому нужно демонизировать Россию, начинает заниматься в полной мере этой самой демонизацией. Поэтому здесь политические дивиденды понятны, выгодоприобретатели тоже понятны. И если сейчас следствие понимает, каким веществом мог быть отравлен Магнитский, то это рисует всю ситуацию в совершенно ином свете», – полагает Николай Стариков.

В то же время, по его словам, практически нет шансов на то, что юстиция западных стран будет сотрудничать по этому делу с российским следствием.

«Конечно же, сотрудничества не будет. Ведь тогда будет выбит краеугольный камень под всей этой шаткой конструкцией из утверждений, что Россия якобы нарушает право и ведет себя как-то не так. Если Браудер – жулик и причастен к смерти Магнитского, то тогда получается, что американским конгрессменам и сенаторам нужно отменять „акт Магнитского“ и извиняться перед Россией? Конечно же, они на это не пойдут», – отметил Николай Стариков.

Уильям Браудер – основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, в 1995—2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Браудер – бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997—2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.