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Массовые протесты во Франции: число пострадавших превысило 500 человек (ВИДЕО)

00:38. 20 ноября 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:
Массовые протесты во Франции: число пострадавших превысило 500 человек (ВИДЕО) | Русская весна

Во Франции в результате акций протеста против повышения цен на топливо пострадали более 500 человек.

Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Глава МВД информировал на брифинге, что «528 человек пострадали, среди них 17 получили тяжелые ранения». 

По его данным, более 20 тысяч человек до сих пор продолжают акции протеста.

Кастанер также сообщил, что были разблокированы три нефтехранилища, которые оккупировали участники протеста.

Как ранее сообщала «Русская Весна», масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. 

По данным французского МВД, в субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе демонстраций в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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