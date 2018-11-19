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Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Коллекция онлайн

09:42. 19 ноября 2018 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:


В коллекции представлено научное издание избранных произведений более чем на 30 языках, представляющих вершинные достижения устно-поэтического творчества народов сибирско-дальневосточного региона (в том числе славянских переселенцев: русских, украинцев, белорусов). Тексты, до сих пор малоизвестные мировой культуре, представлены на языке оригинала и в русском переводе, без каких-либо искажений и литературного вмешательства, с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных форм языка.

Электронная коллекция создана совместно с Институтом филологии СО РАН.

Качество изображения цифровых копий максимально соответствует подлиннику оригинала.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Дальний Восток, книги, сибирь, фольклор
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