Кругом вода, а с питьем беда.

Площадь водной поверхности Земли составляет - 361 132 тыс. кв. км, что составляет 70,8% от общей площади поверхности земного шара. Велико значение воды в природе. Современные научные исследования воды дают возможность рассматривать её как уникальное вещество. Она участвует во всех физико-географических, биологических, геохимических и геофизических процессах, происходящих на Земле, является движущей силой многих глобальных процессов на планете.

Поступившая в атмосферу вода переносится воздушными течениями, конденсируется на Землю в форме осадков. Одна часть их через реки поступает в озера и океан, а другая — идет на увлажнение почвы и пополнение подземных вод, которые принимают участие в питании рек, озер и морей.

В годовой круговорот вовлечено 525,1 тыс. км3 воды. В среднем за год на нашей планете выпадает 1030 мм осадков и примерно столько же испаряется (в объемных единицах 525 000 км3).

Вода – это крайне необходимый природный ресурс для всего живого на Земле. Человеческий организм на 70% состоит из воды, если в течение нескольких дней вода не поступает в организм человека, начинается обезвоживание, а затем наступает смерть. Вода необходима не только для питания и поддержки гигиены, но и для разных отраслей промышленности. И для всего этого нужна именно пресная вода, запасы которой сегодня стремительно падают в связи с урбанизацией, загрязнением вод и других факторов.

Главные источники пресной воды – это реки, озера и болота. К сожалению, земной шар устроен так, что географически не все уголки мира имеют равное количество водоемов. Например, в Европе, в которой проживает 20% населения всей планеты, запасы пресной воды составляют только 7% от мировых запасов.

На Земле есть территории, где существует дефицит чистой питьевой воды, и люди там отдают даже свои жизни, чтобы добыть хоть немного воды для выживания.

Каждый год 22 марта планета отмечает Всемирный День воды или Всемирный день водных ресурсов, призванный обратить внимание общественности на проблемы, связанные с охраной водных запасов. А проблемы есть. Так, в 2006 году у около 1.1 млрд. человек не было нормальной и безопасной питьевой воды, а от наводнений и засух погибло больше людей, чем от других стихийных бедствий.

Недостаток пресной воды на сегодняшний день испытывает 1/3 населения планеты. Нехватка воды привела к тому, что в Голландии и Японии чистую воду везут из Норвегии, а затем продают ее в магазинах. В Гонконг доставляют воду танкерами. Развитые страны могут позволить себе покупку чистой пресной воды, и готовы тратить деньги на ее перевозку и доставку. Но, если обратится к африканским племенам и многим другим народам, живущим в пустынной местности, то им такая роскошь не по карману, а вода нужна, как и всем.

Замерзшая вода Антарктиды.

Антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру Гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено около 30 млн км³ льда, то есть 90 % всех льдов суши.

В обозримом будущем замерзшая вода Антарктиды может стать для жителей Земли тем источником чистой пресной воды, который практически полностью удовлетворит питьевой водой высокого качества все растущее на Земле население.

Антарктида – это неиссякаемый источник пресной воды. Главное, научиться доставлять её во все нуждающиеся в воде уголки Земли наиболее рациональным способом.

Поставки Антарктического льда в Израиль.

Одним из характерных мест с постоянным дефицитом пресной воды можно считать территорию Палестины, где дожди летом просто не идут. Главным источником пресной воды в Израиле является озеро Кинерет.

На сегодняшний день оно обмелело до критических отметок. А интенсивные дожди еще не предвидятся в ближайшее время.

Для долгосрочного спасения положения с дефицитом пресной воды в Израиле, следовало бы в Эйлатском заливе разместить обширную базу, для приема воды из Антарктиды.

В саму Антарктиду отправить комплекс машин и механизмов, для разработки ледников континента, которыми изобилует эта страна вечного льда.

В этот комплекс должна входить мощная атомная электростанция, способная обеспечить работу всех машин и механизмов работающих на леднике, а также комфортные условия проживания людей на этом комплексе.

Такой энергоноситель не будет источником загрязнения окружающей среды Антарктиды.

В частности, в России уже приступили к созданию плавучей АЭС, и цель у неё будет такая же, обеспечить чистой энергией объекты на северном побережье России.

http://inosmi.ru/economic/20160531/236718977.html

Единственная разница подобной АЭС с атомным судном в Антарктиде – это его форма корпуса. Корпус должен иметь прообраз груши. Такая форма позволит кораблю быть устойчивой на воде, а также сможет противостоять сжатию льдами при замерзании морской воды вокруг этой станции.

На «берегу» ледника строится ангар для обслуживания комплекса машин и механизмов, который одновременно должен являться их ремонтной базой.

Сам процесс добычи льда с ледника, будет осуществляться фрезерными машинами, с подачей измельченного льда по трубопроводам в зону его погрузки в специальные плавающие контейнеры, типа эластичного рукава.

Для обслуживания склада с эластичными контейнерами, с целью предотвращения замерзания территории этого морского склада, предстоит разработать и построить плавучее средство с пильным агрегатом, способного убрать лед с акватории и обеспечить свободный проход плавучих контейнеров в открытый океан.

Для транспортировки этого контейнера необходимо разработать и построить морской спец. транспорт, с ластовым движителем, под общим названием «ДЕЛЬФ». Т.е. подобный дельфину.

Эффективность подобного привода доказана самой природой и непонятно, почему до сих пор подобный движитель не разработан и не востребован в морских перевозках.

Среди рыб чемпион по скоростному плаванию - меч-рыба. В момент броска она развивает скорость свыше 110 км в час. И это при столь незначительном по площади хвосту, относительно достаточно крупного тела.

Наиболее крупными представителями семейства являются атлантический голубой марлин (Makaira nigricans), достигающий длины 5 метров и более 800 кг весом.

Расстояние от Израиля до Антарктиды составляет где-то 12 000км. Это расстояние «Делф» сможет преодолеть за 10 - 11 дней. За это время ледяная крошка в эластичном контейнере превратится в воду, которую и разгрузят в терминале Эйлатского порта.

В дальнейшем к этой статье будут раскрыты следующие темы:

1. Корабль шар

2. Морской тягач ДЕЛЬФ

3. Корабль ледорез

4. Транспортный эластичный контейнер.

5. Добыча льда в Антарктиде

6. Технология поставок воды

7. Экономика проекта

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/2100143/

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