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«ЦБ ничем не управляет»

13:44. 18 ноября 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

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Таргетирование инфляции и отказ от поддержания валютного курса могут привести к повторению валютного обвала декабря 2014 года …
Центробанк опять увеличил прогноз по оттоку капитала. Чистый отток капитала из России за первые 10 месяцев 2018 года составил 42,2 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с 2014 года, сообщает Правда.ру
 
По данным регулятора это были, в основном, операции банков по погашению внешнего долга и вложения других секторов экономики в иностранные активы. Профицит торгового баланса составил 154,6 миллиарда долларов по сравнению с 90,5 миллиардами годом ранее. Кроме того, золотовалютные резервы (ЗВР) ЦБ пополнились на 35,7 миллиарда долларов. Эти показатели достигнуты за счет благоприятной ценовой конъюктуры на внешнем рынке, отмечает ЦБ.
 
Почти весь дополнительный доход от более высоких цен на нефть в 2018 году компенсировался оттоком капитала считает «экс-замминистра экономического развития, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
 
«Если мы посмотрим на динамику курса рубля и его отделение от динамики цен на нефть, то тоже это объясняется не тем, что эта зависимость [экономики от цен на нефть] исчезла, а тем, что практически весь выигрыш между нынешними ценами порядка $70 за баррель и тем, на что ориентировались раньше, еще в начале года, $50 с лишним, ушел в отток капитала, собственно говоря, почти ничего не осело внутри экономики, даже скорее несколько убавилось», — сказал Андрей Клепач.
 
Как сказал «Правде.Ру» доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО, руководитель Русского Экономического Общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов, беглецы опасаются, что экономические антироссийские санкции, а также «удары в спину, которые наносят российской экономике Центральный банк и Минфин», приведут к потери ими своего состояния.
 
Эксперт отметил, что ЦБ по-прежнему «грубым образом» нарушает статью №75 Конституции РФ, которая обязывает его обеспечивать защиту и стабильность российского рубля. Вместо этого ЦБ проводит политику таргетирования инфляции и фактически отказались от поддержания валютного курса путем проведения валютных интервенций.
 
«Это может привести к повторению валютного обвала декабря 2014 года», — сказал Валентин Катасонов. По мнению эксперта, в оттоке капиталов есть три составляющих. Первая — это чистый отток частного капитала, вторая — это отрицательное сальдо по инвестиционным доходам, это то, что западные кредиторы получают в виде процентов за предоставленные кредиты и займы, и третье — это приращение золотовалютных резервов.
 
«По моим подсчетам эти составляющие формируют утечку капитала в 100 миллиардов долларов в год. ЦБ РФ в лице Эльвиры Набиуллиной называет гораздо меньшую сумму, но оценки ЦБ являются чистым блефом. ЦБ ничем не управляет, он просто-напросто фиксирует, но ничего более. Чтобы поправить ситуацию нужно вводить запрет или ограничения на движение капитала», — сказал Валентин Катасонов.

 

Источник: ruskline.ru

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