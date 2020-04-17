Глава РАН заявил – академия не может бороться с COVID-19

Президент Российской академии наук Александр Сергеев выразил сожаление, что из-за потери контроля над сетью академических институтов вследствие резонансной реформы РАН 2013 года академия не может напрямую заниматься научными разработками и бороться с коронавирусной инфекцией.

Если власти в стране не нужна собственная промышленность и какая-либо технологическая самодостаточность, то страну сдают в ВТО — на условиях унизительных и гарантирующих дальнейшую деградацию. Год спустя очевидно: а зачем в этих условиях содержать Большую науку? Ее же, буквально, не к чему приложить.

Сейчас приложить, действительно, не к чему. Но, может быть, завтра, когда страна, все-таки, начнет возрождаться? При наличии собственной науки и образования, промышленность и технологии создать, позаимствовать и адаптировать к своим условиям можно довольно быстро.

Создать же с нуля науку — несопоставимо сложнее. Как же наукой можно жертвовать? Только в одном случае — если власти и страна-то вообще всерьез не нужна.

Нынешняя «реформа» РАН — лишь одно, самое масштабное, но лишь звено в цепи. В цепи, в которой и перевод ученых с долгосрочных трудовых договоров на срочные — фактически выталкивающие на улицу; и отказ от надбавок за ученую степень; и направление львиной доли бюджетного финансирования «науки» не через РАН, а через «Сколково», «Роснано», Высшую школу экономики и т. п.

Кстати, нашумевшую историю с фальшивыми степенями тоже ставят как лыко в строку РАН, а ведь это явное передергивание. Абсолютное большинство фальшивых защит прошло не через ученые советы РАН, а либо через раздутую властью же и дискредитирующую высшее образование систему пустых и никчёмных вузиков, либо даже через вузы старые, именитые, но во главе которых власть же поставила своих «менеджеров»…

Нам объясняют, мол, речь не о научных учреждениях, а лишь об их имуществе, которым должны управлять не сами ученые, а уполномоченные органы правительства — ради этого, мол, и вся реорганизация. Что ж, представим себе аналогичные нормы закона (пока лишь в части имущества):

— имуществом Центрального банка управляет специальный уполномоченный орган правительства — федеральное агентство;

— имуществом, необходимым для осуществления полномочий президента страны, управляет специальное агентство в составе правительства страны…

Можно ли себе что-то подобное представить? Притом что применительно, например, к Центробанку, и содержательных, и правовых оснований для подобной нормы несопоставимо больше.

Представить себе подобное нельзя.

А почему?

Да потому, что деятельность должностного лица, ведомства или организации неразрывно связана с непосредственным управлением вверенным имуществом. В противном случае: кто управляет имуществом, тот, по существу, управляет и организацией.

Но в «реформировании» РАН наша власть пошла дальше. Цитирую:

«Научные организации РАН, РАМН, РАСХН передаются в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ на осуществление функций и полномочий собственника федерального имущества, закрепленного за научными организациями РАН.» (ст. 18 п.9 текста ФЗ «О Российской Академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятого ГД РФ 5 июля 2013 года во втором чтении).

То есть, если продолжить нашу аналогию, не имуществом президента (не личным, а как должностного лица) или ЦБ будет управлять правительственный орган, а непосредственно… президентом и ЦБ.

Завхоз (по существу, об этом речь) будет управлять не имуществом РАН, а самими учреждениями РАН — научными институтами. И это — даже не из исходного варианта, а из «улучшенного» — уже прошедшего второе чтение…

Правда, «Правительство РФ в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает критерии и порядок проведения оценки деятельности организаций, подведомственных РАН…» (п. 8 выше упомянутой статьи законопроекта).

То есть завхоз будет управлять наукой не произвольно, а по неким критериям. Правда, возникает вопрос: а не правильнее ли было сначала выработать эти критерии и оценить по ним уже имеющуюся РАН и ее учреждения? И, чем черт не шутит, может быть, оказалось бы, что и реформировать так срочно ничего не надо — может быть, по объективным критериям все и не так плохо, как нас пытаются убедить?

Кстати, в законопроекте об этом ни слова, но «оценщик» нашей науки ведь уже давно определен. Это — небезызвестная аудиторская и консалтинговая компания «PwC» (я писал об этом в статье «Ответ казачков американскому султану»). Как она уже более полугода этим занимается, если никаких критериев все еще нет, ума не приложу. Остается предположить, что весь прошедший период она как раз тем и занята, что вырабатывает критерии…

А попросить известного «филантропа и мецената» Джорджа Сороса оценивать эффективность нашего ЦБ в голову не приходило?

А доверить ЦРУ оценивать деятельность Президента России?

Политика и тактика в достижении цели бывает разная. Бывает адресная, индивидуальная — это, например, когда социальная помощь оказывается не всем в равном объеме, а лишь тем, в отношении кого доказано, что в помощи нуждается. Или когда уничтожаются не сразу все вузы — потому что, якобы, плохо работают, а лишь отдельные «неэффективные». А бывает политика универсальная, не избирательная, тотальная, к некоторым случаям применимы даже такие термины как «ковровая» (бомбардировка). Это когда если помощь государством гражданам оказывается, то всем на равных, не разбираясь, кто нуждается, а кто нет (как в современной Швеции), в том числе, потому, что разбираться — дороже, чем расширить объем помощи — это положительный пример «универсальной» системы, масштабного не избирательного метода действия. Наш пример не избирательной политики иной — когда уничтожают («реформируют») не отдельные направления в деятельности Академии наук, не те или иные конкретные учреждения, предположим, «неэффективные», а всю Российскую Академию наук в целом.

В каких же случаях выбирается тот или иной вариант? Это легко показать на военном примере. Если вы имеете дело со сложной оперативной ситуацией, когда враг по какой-то причине перемешан со своими или хотя бы просто с мирным населением, то, как правило, метод ковровой бомбардировки не используется. Если же враг собрался кучно и никого, кроме врага, в заданном квадрате нет, то, понятно, не остается никаких препятствий для масштабных ударов по площадям.

Нужно ли специально обращать внимание на то, что применительно к нынешней истории уничтожения РАН именно военные аналогии оказываются наиболее применимы? Наблюдатель не мог не обратить внимания на то, как готовилась и проводится эта, буквально, спецоперация. Что называется, «быстрота и натиск» налицо.

Невольно возникает вопрос: почему в отношении Российской Академии наук был избран именно тотальный вариант — снести все под корень, сразу и решительно? Ответ напрашивается сам собой: потому, что вся Академия наук — враг нынешней власти. Это не я утверждаю — это следует из действий власти в отношении РАН. Точнее, конечно, враг — не Академия. Своим врагом, которого необходимо изничтожить под корень, сразу и решительно, нынешняя российская власть видит науку. Обоснованно ли?

Судите сами. Что есть наука? Это сфера постоянных сомнений, поиска истины и рефлексии. Наука — это та сфера, где заклинания не проходят, где всякое утверждение требует обоснования, да даже и в этом случае может быть опровергнуто — иными аргументами, нахождением ошибок или даже подтасовок в исходных обоснованиях. Без преувеличения, наука — квинтэссенция скептицизма. Кто же и ради чего рядом с собой подобное нечто, совершенно не толерантное к властному произволу, будет терпеть?

Согласитесь, властителю, чтобы терпеть рядом с собой подлинную науку — просто как факт, как стиль и метод жизни — надо быть способным к самопожертвованию. Ради чего? Ради развития. Но если цели развития на самом деле не ставятся, то ради чего же терпеть эту фронду?

Подчеркиваю, я сейчас говорил не об общественных науках, а о науке вообще, включая науки точные и естественные. Казалось бы, а от них-то власти какой вред? Пущай играются в свои формулки и теоремки, да на здоровье? Но так уж устроено научное сообщество, что математик или физик не может не применять хотя бы в самой минимальной степени свой научный склад ума к пониманию и восприятию всего окружающего мира. Включая, разумеется, и общественные явления, и политическую жизнь, и государственное управление. В результате периодически появляются документы, для власти, скажем мягко, весьма неприятные. Например, известный доклад математика Г.Малинецкого — о ситуации в стране и перспективах развития. Или недавний доклад группы под руководством С.Сулакшина (хотя и политик, но исходно — доктор физмат наук). Важно подчеркнуть, что это — примеры не деятельности именно Академии наук (Малинецкий — один из руководителей института, входящего в систему РАН, Сулакшин — руководитель некой экспертной группы, окопавшейся, можно сказать, в самом логове — работавшей «под крышей» РЖД). Но это примеры применения всего лишь научного метода мышления и анализа к общественно-политическим процессам, явлениям экономической и социальной жизни. И всякая честная попытка сделать это неизменно дает некоторую повторяемость результата — весьма неприятные для власти факты и выводы.

А уж об общественных науках и вовсе что говорить: на протяжении двух десятков лет (!), как это ни удивительно, но полностью сломать, развратить и подчинить себе РАН нынешняя власть так и не смогла. Как выступало отделение общественных наук против наиболее одиозных «реформ», осуществляемых нынешней властью, так и продолжает выступать. Как голосовали академики против таких деятелей как ректор АНХ В.Мау или нынешний министр Д.Ливанов и за таких ученых, как С.Глазьев, так и последовательно продолжают это делать. Как предлагались и обосновывались в докладах РАН меры по развитию национальной экономики и социальной сферы, совершенно противоположные тем, что реализует нынешняя путинско-медведевская власть, так и ныне предлагаются. Последний известный мне опубликованный масштабный доклад такого рода с авторским коллективом, состоящим из академиков — руководителей основных институтов РАН в области экономики и социальной сферы, был представлен осенью 2011 года — всего полтора года назад. И в нем содержались предложения, совершенно противоположные всему тому, что делала затем власть на протяжении всего 2012 года и продолжает делать в нынешнем 2013 году.

Кстати, а где же так разрекламированный в начале года (как «патриотическая» инициатива президента — «поручение академикам») новый доклад ученых РАН под кураторством советника президента академика С. Глазьева, который должен был быть представлен президенту еще в марте? Я писал об этом лицемерном поручении в статье «А нет ли у вас такого же, но с перламутровыми пуговицами?». Насколько мне известно, ученые различных институтов РАН свои части в этот доклад прилежно прописали — и об экономической ситуации и необходимых мерах, и о разрушении системы образования и т. п. И что дальше? А это дальше вскрылось на встрече вновь избранного президента РАН академика В.Фортова с президентом В.Путиным — цензоры в стенограмме как-то пропустили этот момент, а он, с моей точки зрения, весьма и весьма значимый. Так вот, академик В. Фортов напомнил президенту про его поручение и доложил, что доклад готов и будет президенту представлен… «когда Вы проявите к этому интерес, сочтете это возможным, мы можем это предоставить» — цитирую по стенограмме на официальном сайте президента страны.

Не проявляет президент ни малейшего интереса к результатам исполнения его же прежнего поручения. Наука не востребована властью. К чему это ведет?

В марте 2010 года академик С.Рогов (директор Института США и Канады РАН) на президиуме РАН представил доклад «Невостребованность науки как угроза национальной безопасности». Доклад есть в сети. За три года актуальности никоим образом не потерял.

Важно подчеркнуть: РАН — это не «академики» (мол, престарелые, зажравшиеся, оторвавшиеся от реальности и т. п.). Если уж говорить о «зажравшихся», то академиков уж никак невозможно равнять ни с руководством Газпрома, ни с руководством РЖД, ни с руководством Роснефти или Центробанка — совершенно несопоставимые цифры как личных доходов, так и госрасходов на «содержание». В части «отрыва от реальности» и «неэффективности» (плюс, разумеется, в степени того, насколько «зажрались») также невредно сравнить с более молодыми и «продвинутыми» — с чудесным «инвестиционным» градом «Сколково» или с со столь же чудесным по своей «эффективности» Роснано. Но, повторю, РАН — это вовсе не «академики». РАН — это огромная относительно автономная система самоорганизации фундаментальной науки в стране, руководимая сообществом академиков. Почему автономная? Да потому, что во всем мире это давно признано: подлинная наука должна быть автономной, и только в таком качестве, при таком механизме саморазвития она способна давать подлинно ценные плоды. И если говорить не об «академиках», среди которых, допускаю, могут быть отдельные и «зажравшиеся», и, уж простите, может быть, в силу возраста, даже и уже ограниченно дееспособные, а о всей системе Академии наук, то там особо «зажравшиеся» не замечены — слишком уж скуден паек финансирования нашим государством фундаментальной науки. Настолько скуден, что в ряде случае не хватает даже элементарно на ЖКХ академических зданий…

И, несмотря на этот скудный паек, как это ни удивительно, ученые работают (плюс, в такой ситуации понятно, вынуждены постоянно подрабатывать еще где то «на стороне») и даже выдают результат. Другое дело, что нынешней власти этот результат не нравится.

И, наверное, совершенно переполнил чашу терпенья власти Московский экономический форум (альтернативный провластным питерскому и т. п.), в котором ученые РАН, включая академиков, руководителей базовых институтов, приняли самое активное участие. Выводы и рекомендации форума ведь однозначны — неприятие всей нынешней экономической и социальной политики, включая присоединение России к ВТО, как ведущей к деградации и разрушению страны. Безусловно, для нынешней власти такие ученые — враги. Враги не отдельные, а как система, которую решили уничтожать под корень.

А теперь вопрос чисто логический. Если эти ученые — не отдельные люди, а практически все подлинно научное сообщество — враги власти (во всяком случае, власть это продемонстрировала своими действиями), то враги ли они и своей стране? Судя по тому, что они делают на протяжении уже десятков лет, очевидно, не за деньги (паек, повторю, весьма скуден), судя по тому, насколько они просто честно исполняют свой долг, по тому, против чего и за что они выступают, они не враги своей стране, а, напротив, подлинные ее патриоты. Кто же тогда наша власть по отношению к своей стране?

Власть, уничтожающая, вслед за промышленностью, и фундаментальную науку — кто эта власть для страны?

И вернемся к ходу спецоперации власти по уничтожению в стране науки. Не все сразу удалось — протест научного сообщества оказался масштабным, а широкая публика, которой до науки, в общем-то, может быть, особенно дела-то и нет, тем не менее, судя по разнообразным опросам, в искренность реформаторских усилий власти не очень поверила. А с учетом того, что крупнейшая оппозиционная партия в Думе КПРФ заняла позицию чрезвычайно жесткую и даже покинула Думу — отказалась от какого-либо участия в рассмотрении вопроса о «реформировании» РАН и экстренно собрала 90 подписей депутатов за инициирование процедуры отставки правительства, власти на этом этапе пришлось пойти на некоторые тактические уступки — допустить некоторую корректировку законопроекта во втором чтении. Поправками ко второму чтению, пусть и готовившемуся в совершенно авральном режиме (за пару дней), тем не менее, научной общественности и ее представителям в Думе некоторые самые радикальные формулировки закона об уничтожении (типа «реформировании») РАН удалось исключить. И что же дальше, каков ответный ход агрессора? Ход уже привычный, даже типовой: президент поручил Генпрокуратуре провести проверку распоряжения РАН ее имуществом. «Без кампанейщины», разумеется… А как же тогда — иначе-то разве еще умеют?

Это точно так же, как и с выработкой критериев оценки деятельности научных учреждений: а нельзя ли было сначала разобраться, есть ли на самом деле какие-то нарушения в управлении имуществом и каков их масштаб, и лишь после этого ставить вопрос о «реформировании»?

Предположим, нарушения есть и будут выявлены, что из этого?

В Минобороны творилось такое, что назвать это отдельными «нарушениями» язык не поворачивается. И что — упразднили Минобороны? Нет — всего лишь сменили министра. В чем же разница?

Разница в том, что, по мнению нашей власти, независимо от наличия или отсутствия нарушений, Минобороны — нужно, а РАН — нет.

Кстати, напомню, нынешний президент при власти уже с конца 1999 года. И ему фактически подчинены не только Контрольное управление президента и правительство страны со всеми разнообразными контрольными структурами, но и Генпрокуратура, Следственный комитет, а также Счетная палата, большинство в парламенте и даже суды. Не станем лицемерить — фактически все это «независимое» подчинено президенту. И если на кого-то «спускают всех собак», а кому-то покровительствуют, чьи-то нарушения и злоупотребления покрывают (и тем сознательно и целенаправленно развращают), то кто это делает? И если сейчас будут выявлены какие-либо нарушения в управлении имуществом в РАН, то, по большому счету, кто, кроме президента, в этом будет виноват — в том, что воров по рукам в нашей стране вовремя не бьют, а мошенников еще и высочайшей волей выпускают по амнистии?

И в заключение: совершенно не склонен идеализировать РАН — не имею лично к ней никакого отношения, а, как наблюдатель, вижу в ней огромное количество разнообразных недостатков.

Но, во-первых, недостатки недостаткам рознь. По сравнению с любым другим институтом государства (в широком понимании, включая и органы госуправления, и политические организации, и корпорации), будь то Правительство, Минобороны, Минэкономики, Газпром, РЖД, Центробанк, наконец, сам президент страны и его администрация, разве именно РАН — самое слабое и неэффективное (не говоря уж о том, чтобы недостаточно национально ориентированное) звено?

Во-вторых, кому и каким методами мы готовы доверить исправление недостатков, реформирование РАН?

У СССР сталинских времен было колоссальное количество недостатков — неужто уместно было доверить «реформирование» гитлеровцам?

О недостатках позднего периода СССР теперь даже детсадовцы могут сдавать зачет — так разве не предательством было то, что нынешнему президенту теперь «смешно» — что вокруг одного из его друзей — тогдашнего одного из руководителей государства (Чубайса) были сплошь агенты ЦРУ?

И теперь я предпочел бы доверять реформирование РАН не тому, кого при принятии решения о судьбе Сноудена больше всего почему-то беспокоит прекращение нанесения им вреда США. Признаться, не припомню, когда в последний раз США или Великобритания проявляли о наших российских интересах столь трогательную заботу.

В-третьих, что в альтернативе? А в альтернативе ничего. Просто полный ноль.

Таким образом, вопрос о защите РАН не как «академиков», а как о базе, без которой будущей национально ориентированной власти будет чрезвычайно трудно поднимать страну, этот вопрос сейчас, с моей точки зрения, становится одним из важнейших для всей страны, для всех ее граждан. Будут осенью выборы — неважно, в какой орган власти, не должны мы покупаться на благодушные обещания, что я вам здесь тропинку заасфальтирую, а здесь плиточкой выложу. Актуальные вопросы другие: ты от политической силы, которая втянула страну в ВТО или противостоял этому? И ты с политической силой, которая уничтожает последнюю надежду страны — фундаментальную науку, или ты решительно против?

И никакие якобы «самовыдвижения от граждан» ставленников силы, сдающей страну, вводить нас в заблуждение не должны.