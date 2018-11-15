Первая антиколлекторская: жители Камчатки собирают отряды самообороны

Скандалы с бандами коллекторов и планами по передаче им права выбивания долгов за ЖКХ привели людей к логичной мысли о самоорганизации и создании отрядов самообороны от «шакалов». Об этом сообщил депутат местного заксобрания, которого жители поставили перед фактом. И это лишь первая «ласточка» — недалек тот час, когда на местах будут появляться группы для организованного, в т.ч. вооруженного противодействия ювенальщикам, растлителям, цифровизаторам и прочей нечисти: так происходит всегда, когда государство забывает о своих обязанностях перед гражданами. И кончается это плохо и для граждан, и для самого государства.

Скандалы в Хабаровске, где местные ублюдки-коллекторы опубликовали порно-фотоколлаж школьницы и угрожали сжечь бабушку, и в Вологодском селе, где коллекторы приехали к старушке выбивать долг за положенные бесплатно дрова, сделали свое дело: жители Камчатского края не стали дожидаться у моря погоды и предупредили власти о готовности создавать отряды самообороны от навязчивых требователей. Об этом журналистам рассказал депутат местного Законодательного собрания Михаил Пучковский.

«Люди сегодня, как узнали новости о том, что долги по ЖКХ могут передать коллекторам, стали звонить. Звонят и говорят: “Михаил Леонидович, мы вот сегодня всё утро обсуждаем создание отрядов самообороны. Долги-то у всех почти. Но если придут последнее отбирать, мы встретим”. А что я должен людям сказать в ответ? По сути — реакция правильная, другой и ожидать не стоило. Потому, что коллекторы — это бандитские или полубандитские структуры. Потому что если по закону, то есть суд, полиция, прокуратура. На кой чёрт мы их всех содержим? Ну, если вся эта армия в погонах не справляется — ну, давайте их разгоним? Отменим Конституцию, наймём бандитов и будем жить по понятиям. Люди так и говорят: если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям», — сообщил депутат.

Откуда долги тоже не секрет: на предприятиях постоянно задерживают зарплаты. Только после вмешательства прокуратуры работодатели выплатили сотрудникам больше 61 миллиона рублей долгов по зарплате. «За 9 месяцев в крае выявлено 11 организаций, скрывающих долги по зарплате, на сумму 63 млн рублей, из них 8 находятся в стадии банкротства либо ликвидации с задолженностью 61,4 млн рублей. В отношении действующих предприятий и их руководителей приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

В связи с кризисом в регионе фиксируют одновременно падение уровня жизни и закредитованность людей. По данным Банка России, жители края стали охотнее брать кредиты. Как следствие, растет задолженность камчатцев перед кредитными учреждениями. Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 сентября 2018 года жители Камчатки взяли кредитов на сумму 22 миллиарда 804 миллиона рублей. Это почти на 6,5 миллиарда больше, чем было 1 сентября прошлого года. Тогда сумма взятых кредитов составляла 16 миллиардов 445 миллионов рублей. Рост кредитования привел к увеличению задолженности. Так, в сентябре 2017 года жители края были должны банкам 33 миллиарда 7 миллионов рублей, в этом году сумма выросла до 40 миллиардов 203 миллионов. По данным ЦБ, за год увеличился и размер просроченных платежей по кредитам — с 1 миллиарда 759 миллионов рублей в сентябре 2017 года до 1 миллиарда 815 миллионов в этом году.

Собственно, депутат и сам рассказал, откуда в крае столько должников.

«У нас за двухкомнатную квартиру, в которой живёт 4 человека, в месяц приходится платить 18 тысяч рублей. Благосостояние людей ухудшается. У нас если в Петропавловске ещё жизнь как-то теплится, то на периферии совсем беда. Там же огромное количество полупустых домов, пустых домов, полупустых посёлков! Люди от безнадеги жильё бросили и уехали, а те, кто остался, платят и за себя, и за того парня. Отсюда и цены! Многие наши коммунальные компании пользуются офшорными счетами, и это ни для кого не секрет! Работы нормальной на полуострове нет! Да о чём говорить — у нас в регионе недостроев более чем на 40 млрд рублей! А тут людям с утра такие новости: коллекторы придут к ним долги выбивать. А зачем благосостояние людей поднимать, зарплаты нормальные платить? Почему вообще в нашей стране появляются такие структуры? На мой взгляд, в России коллекторы возникли потому, что в Госдуме есть силы, которые лоббируют появление таких полукриминальных структур. И что самое возмутительное — после всех этих сожжённых детей, после избитых и покалеченных людей — они не исчезли! Да им вовек не отмыться от того, что они сделали, от всей этой крови! Но они — есть. И это говорит о том, что наше государство всё больше скатывается к жизни по понятиям. Куда это может привести — даже предполагать страшно», — заявил камчатский депутат Пучковский.

Не согласиться трудно. Государства, где силовые структуры перешли в руки частных или общественных структур называются «банановыми республиками» — самым ярким примером которых является Колумбия с ее наемными «эскадронами смерти» с одной стороны и партизанами с другой. И гражданская война там длится уже полвека. Есть и пример соседней Украины, которая в считанные годы деградировала до уровня не самых лучших стран Латинской Америки. А теперь и у нас власти хотят отдать бандитам- коллекторам право выбивать долги и будут удивляться, когда их начнут бить те самые отряды самообороны. Хотя на самом деле бить — или как минимум отправлять в отставку — нужно представителей власти допускающих подобный беспредел и своими действиями подрывающих сами основы государственности. От премьера Медведева, чье правительство продолжает слепо исполнять инструкции МВФ, направленные исключительно на подрыв легитимности режима и создание революционной ситуации, до местных недоумков, которые пытаются решить вопросы наполнения бюджета с помощью легализации бандитизма.

РИА Катюша