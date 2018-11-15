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Китайские проекты развития

02:19. 15 ноября 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:


На карту нанесены проекты развития с прямыми инвестициями Китая. Не трудно заметить уже отмечавшийся ранее интерес Китая к Африке, что вызывает возрастающее беспокойство в Вашингтоне. Также можно отметить характерный пояс протянувшийся от Алжира через Ливию, Египет, Сирию и Ирак, где китайские инвестиции практически отсутствуют. Один из характерных маркеров указывающих на неафишируемые цели Арабской весны по блокированию китайской экономической экспансии путем создания пояса нестабильности. Китай в свою очередь сейчас активно прорабатывает реализацию инфраструктурных проектов в Ираке, Сирии и Турции, рассчитывая на то, что относительная стабилизация после завершения основной фазы войн в Ираке и Сирии позволит реализовать на территории этих государств элементы "Нового шелкового пути".

Карта составлена по отчету AidData - https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/13/651834661/chinas-building-spree-in-poor-nations-does-it-really-help-the-local-economy, где отмечается, что Китай является крупнейшим в мире инвестором в объекты инфраструктуры и проекты развития.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфографика, Китай, экономика
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