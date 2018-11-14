Почему Европа запретила YouTube? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
08:14. 14 ноября 2018 Просмотров - 291 5 коммент. Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Почему Европа запретила YouTube? Почему говорят что YouTube закроют? Европарламент выпустил новый закон об усилении контроля за соблюдением авторского права в интернете. Теперь крупные видеохостинги, социальные сети и другие интернет-площадки должны проверять на авторское право содержимое, которое загружают пользователи.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Источник: www.youtube.com
loading...
Лучше бы эта Европа запретила геев, лесбиянок и прочую гнусность… А теперь посмотрим, кто будет ставить минусы…
loading...
Этот вислоносый Войтенков вечно какую-то чушь несёт.
loading...
А вот и первый гей… Ты же их защищаешь…
loading...
Первый гей был Адам, от которого произошли все геи.
loading...
Интересная гипотеза… Повеселил… Это кто же его тогда оприходовал? Он же тогда был единственным человеком… Кто же это польстился на глиняного человечка? Его же из глины слепил Иегова…