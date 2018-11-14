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Почему Европа запретила YouTube? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:14. 14 ноября 2018 Просмотров - 291 5 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Европа запретила YouTube? Почему говорят что YouTube закроют? Европарламент выпустил новый закон об усилении контроля за соблюдением авторского права в интернете. Теперь крупные видеохостинги, социальные сети и другие интернет-площадки должны проверять на авторское право содержимое, которое загружают пользователи.

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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