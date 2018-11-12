О нашем атомном прорыве и об их бессильной злобе
19:26. 12 ноября 2018 Просмотров - 532 4 коммент. Опубликовал: brahman
Александр Роджерс
В нашей реальности Россия лидирует в атомной энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи. В их – «отсталая Рашка», всё разваливается, «пора валить».
Уважаемый редактор!
Может, лучше – про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же – год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят.
Ну, раз пациенты просят, то напишем про реактор. Благо Россия буквально на днях закончила тестирование и подтвердила пуск уникальной плавучей АЭС.
В комментах к этой новости несчастные шумеры и их российские либеральные собратья по отсутствию разума из последних сил пытаются писать «Ну и что?», «Что в этом такого?» и «Подумаешь!». И я с ними почти согласен. Конечно, разве может это сравниться с самым большим в мире тризубцем из сала?
Вообще мы с ними давно живём в разных реальностях, которые всё меньше пересекаются.
В нашей реальности высокие технологии – это реакторы, двигатели для космических кораблей, лазеры. В их – закруглённые уголки нового айфона.
И, кстати, в нашей реальности Россия лидирует в атомной энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи. В их – «отсталая Рашка», всё разваливается, «пора валить» (но, к сожалению, не валят).
В их реальности у США все высокие технологии, у нас – непреодолимое отставание. У них вундервафли, авианосцы и «Эгида».
Иджис (англ. Aegis combat system; от англ. aegis – эгида, мифический щит или защитный доспех Зевса и Афины) – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, представляющая собой интегрированную сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения, таких как зенитные управляемые ракеты SM-2 (от англ. standard missile 2) и более современные SM-3 (от англ. standard missile 3), и средств управления, формирующуюся на базе широкого внедрения автоматизированных систем боевого управления (АСБУ). Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов соединения и выдавать целеуказания на их пусковые установки.
Пока читаешь – пора менять памперс со страха, настолько они крутые.
А потом бах, и в нашей реальности – в оснащённый всем этим страшным суперсовременный фрегат врезается огромный медлительный ТАНКЕР. Не заметили! Видимо, потому что у танкера отключен GPS, а это чит (сразу мысли про русских хакеров).
В их реальности они любят выставлять себя такими высокодуховными личностями, которых больше всего интересует перманентное саморазвитие. В нашей реальности вся их пропаганда по-прежнему сводится к колбасе и пармезану, к «покушенькать» и «пожракать».
В нашей реальности патриот – это брат моей жены, который закончил самарский «аэрокос» и трудится над созданием спутников (а в свободное время занимается тюнингом самостоятельным своего автомобиля). В их реальности «патриоты» – это кучка малолетних тунеядцев и бездельников, которые шарятся по улицам, мусорят и называют это «бессрочным протестом».
В одной реальности «жидобандеровцы» командуют украинцами, борющимися с колорадами. А в объективной реальности в Колорадо на выборах побеждает гей украинского происхождения (ну как, «украинского», больше еврейского, как и Порошенко) – и теперь этот эээ… кхм, гомосексуалист-еврей, чья семья происходит с Украины, будет рулить реальными колорадами. Извините, не удержался.
В их реальности американцы лидируют в космосе. В нашей реальности американская пилотируемая космонавтика давно умерла после гибели 14 астронавтов (7+7).
В нашей реальности Илон Маск – это проходимец и планокур, не реализовавший ничего из того, что он успел за несколько лет наобещать, которого потихоньку (чтобы не обрушить рынок) отодвигают со всех постов и должностей, и против которого в США возбуждено уже несколько уголовных дел. И их реальности некоторые продолжают верить в то, что «гениальный инвентор» скоро подарит всему человечеству бесплатный интернет. Хотя, казалось бы, к концу 2к18 это уже давно должно быть стыдно и моветон.
В их реальности Россия – это ужасное место, откуда нужно побыстрее сбежать. В нашей реальности Россия – это лучшее место на Земле, где мы хотим жить и воспитывать своих детей.
Нас – 85 процентов. Их – 2-3 процента. И примерно 12% колеблющихся между этими двумя полюсами (или аморфных, которым всё равно).
Мы практически не пересекаемся. А если сталкиваемся где-то, например на просторах Сети, то это неизбежно порождает конфликты и ничего более. У нас практически не осталось общего понятийного аппарата, опираясь на который мы могли бы о чём-то договориться.
И что с этим делать я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что лучшим выходом были бы философские пароходы. Потому что их алиенация зачастую уже настолько необратима (посмотреть хотя бы на Гозмана или Гальперина), что их скоро могут начать просто бить. Но я же «кровавая гэбня», поэтому хочу спасти их от расправы, посадив на пароходы и помахав вслед батистовым (обязательно!) платочком.
Можно даже пароходы со столь презираемыми ими плавучими АЭС…
В нашей реальности Россия лидирует в атомной энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи. В их – «отсталая Рашка», всё разваливается, «пора валить».
Уважаемый редактор!
Может, лучше – про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же – год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят.
Ну, раз пациенты просят, то напишем про реактор. Благо Россия буквально на днях закончила тестирование и подтвердила пуск уникальной плавучей АЭС.
В комментах к этой новости несчастные шумеры и их российские либеральные собратья по отсутствию разума из последних сил пытаются писать «Ну и что?», «Что в этом такого?» и «Подумаешь!». И я с ними почти согласен. Конечно, разве может это сравниться с самым большим в мире тризубцем из сала?
Вообще мы с ними давно живём в разных реальностях, которые всё меньше пересекаются.
В нашей реальности высокие технологии – это реакторы, двигатели для космических кораблей, лазеры. В их – закруглённые уголки нового айфона.
И, кстати, в нашей реальности Россия лидирует в атомной энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи. В их – «отсталая Рашка», всё разваливается, «пора валить» (но, к сожалению, не валят).
В их реальности у США все высокие технологии, у нас – непреодолимое отставание. У них вундервафли, авианосцы и «Эгида».
Иджис (англ. Aegis combat system; от англ. aegis – эгида, мифический щит или защитный доспех Зевса и Афины) – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, представляющая собой интегрированную сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения, таких как зенитные управляемые ракеты SM-2 (от англ. standard missile 2) и более современные SM-3 (от англ. standard missile 3), и средств управления, формирующуюся на базе широкого внедрения автоматизированных систем боевого управления (АСБУ). Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов соединения и выдавать целеуказания на их пусковые установки.
Пока читаешь – пора менять памперс со страха, настолько они крутые.
А потом бах, и в нашей реальности – в оснащённый всем этим страшным суперсовременный фрегат врезается огромный медлительный ТАНКЕР. Не заметили! Видимо, потому что у танкера отключен GPS, а это чит (сразу мысли про русских хакеров).
В их реальности они любят выставлять себя такими высокодуховными личностями, которых больше всего интересует перманентное саморазвитие. В нашей реальности вся их пропаганда по-прежнему сводится к колбасе и пармезану, к «покушенькать» и «пожракать».
В нашей реальности патриот – это брат моей жены, который закончил самарский «аэрокос» и трудится над созданием спутников (а в свободное время занимается тюнингом самостоятельным своего автомобиля). В их реальности «патриоты» – это кучка малолетних тунеядцев и бездельников, которые шарятся по улицам, мусорят и называют это «бессрочным протестом».
В одной реальности «жидобандеровцы» командуют украинцами, борющимися с колорадами. А в объективной реальности в Колорадо на выборах побеждает гей украинского происхождения (ну как, «украинского», больше еврейского, как и Порошенко) – и теперь этот эээ… кхм, гомосексуалист-еврей, чья семья происходит с Украины, будет рулить реальными колорадами. Извините, не удержался.
В их реальности американцы лидируют в космосе. В нашей реальности американская пилотируемая космонавтика давно умерла после гибели 14 астронавтов (7+7).
В нашей реальности Илон Маск – это проходимец и планокур, не реализовавший ничего из того, что он успел за несколько лет наобещать, которого потихоньку (чтобы не обрушить рынок) отодвигают со всех постов и должностей, и против которого в США возбуждено уже несколько уголовных дел. И их реальности некоторые продолжают верить в то, что «гениальный инвентор» скоро подарит всему человечеству бесплатный интернет. Хотя, казалось бы, к концу 2к18 это уже давно должно быть стыдно и моветон.
В их реальности Россия – это ужасное место, откуда нужно побыстрее сбежать. В нашей реальности Россия – это лучшее место на Земле, где мы хотим жить и воспитывать своих детей.
Нас – 85 процентов. Их – 2-3 процента. И примерно 12% колеблющихся между этими двумя полюсами (или аморфных, которым всё равно).
Мы практически не пересекаемся. А если сталкиваемся где-то, например на просторах Сети, то это неизбежно порождает конфликты и ничего более. У нас практически не осталось общего понятийного аппарата, опираясь на который мы могли бы о чём-то договориться.
И что с этим делать я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что лучшим выходом были бы философские пароходы. Потому что их алиенация зачастую уже настолько необратима (посмотреть хотя бы на Гозмана или Гальперина), что их скоро могут начать просто бить. Но я же «кровавая гэбня», поэтому хочу спасти их от расправы, посадив на пароходы и помахав вслед батистовым (обязательно!) платочком.
Можно даже пароходы со столь презираемыми ими плавучими АЭС…
Александр Роджерс
Источник
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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О реальности и злобе. В советском детстве было странно читать и слышать, что в 1917 добротные и крепкие поместья господ сжигали дотла. Казалось бы зачем?
Просто дети не понимали, что ненависть может быть не только к упырям и их холуям, но и вообще ко всему что с ними связано.
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Я могу понять подсознательную ненависть ко всему связанному
(сам такой). Но если здраво рассудить, то поместья можно
приспособить под детские садики и колонии (по А.С.Макаренко).
Это как нейтронная бомба : паразитов-прихватизаторов – к стенке,
а созданные нашими потом и кровью материальные ценности – в дело.
J UDOV
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Вообще то пятую колонну и коллаборантов лучше, как при Сталине,
отправлять на лесоповал или отрубать хвост по самую шею, чтобы не мешали
другим жить и заниматься творчеством.
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Наша – ваша реальность – это понятия сравнительные, для дискуссий.
На самом деле реальность объективна, почти как абсолютная истина.
В объективной реальности существуют наши достижения – в атомной
энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи (автора),
к которым я добавлю металлургию, био – и химическую промышленность,
электроэнергетику и еще кое – что.
Но существуют и достижения другого мира – в машиностроении –
для автомобилей, в приборостроении – для гаджетов, в строительстве –
для дорог и небоскребов, ну, и еще кое – что.
И что же получается ? Наши достижения – в фундаментальных отраслях,
другие достижения – в потребительских сферах.
Тогда мы в преимущественном положении. Потому что с фундаментальными
достижениями всегда можно натворить остальное, если потратить время.
А из потребительства фундаментальное не получится и в века.
(Вспомнился Чехов А.П. “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”).
И такие разные направления развития – следствие разных целей разных мироустройств.
Одно мироустройство – для будущего человечества, другое – для прожигания прошлого.
J UDOV