О нашем атомном прорыве и об их бессильной злобе



Уважаемый редактор!

Может, лучше – про реактор?

Про любимый лунный трактор?

Ведь нельзя же – год подряд

То тарелками пугают,

Дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают,

То руины говорят.

Александр Роджерс

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Ну, раз пациенты просят, то напишем про реактор. Благо Россия буквально на днях закончила тестирование и подтвердила пуск уникальной плавучей АЭС.В комментах к этой новости несчастные шумеры и их российские либеральные собратья по отсутствию разума из последних сил пытаются писать «Ну и что?», «Что в этом такого?» и «Подумаешь!». И я с ними почти согласен. Конечно, разве может это сравниться с самым большим в мире тризубцем из сала?Вообще мы с ними давно живём в разных реальностях, которые всё меньше пересекаются.В нашей реальности высокие технологии – это реакторы, двигатели для космических кораблей, лазеры. В их – закруглённые уголки нового айфона.И, кстати, в нашей реальности Россия лидирует в атомной энергетике, космосе, лазерах и оптоволоконной связи. В их – «отсталая Рашка», всё разваливается, «пора валить» (но, к сожалению, не валят).В их реальности у США все высокие технологии, у нас – непреодолимое отставание. У них вундервафли, авианосцы и «Эгида».Пока читаешь – пора менять памперс со страха, настолько они крутые.А потом бах, и в нашей реальности – в оснащённый всем этим страшным суперсовременный фрегат врезается огромный медлительный ТАНКЕР. Не заметили! Видимо, потому что у танкера отключен GPS, а это чит (сразу мысли про русских хакеров).В их реальности они любят выставлять себя такими высокодуховными личностями, которых больше всего интересует перманентное саморазвитие. В нашей реальности вся их пропаганда по-прежнему сводится к колбасе и пармезану, к «покушенькать» и «пожракать».В нашей реальности патриот – это брат моей жены, который закончил самарский «аэрокос» и трудится над созданием спутников (а в свободное время занимается тюнингом самостоятельным своего автомобиля). В их реальности «патриоты» – это кучка малолетних тунеядцев и бездельников, которые шарятся по улицам, мусорят и называют это «бессрочным протестом».В одной реальности «жидобандеровцы» командуют украинцами, борющимися с колорадами. А в объективной реальности в Колорадо на выборах побеждает гей украинского происхождения (ну как, «украинского», больше еврейского, как и Порошенко) – и теперь этот эээ… кхм, гомосексуалист-еврей, чья семья происходит с Украины, будет рулить реальными колорадами. Извините, не удержался.В их реальности американцы лидируют в космосе. В нашей реальности американская пилотируемая космонавтика давно умерла после гибели 14 астронавтов (7+7).В нашей реальности Илон Маск – это проходимец и планокур, не реализовавший ничего из того, что он успел за несколько лет наобещать, которого потихоньку (чтобы не обрушить рынок) отодвигают со всех постов и должностей, и против которого в США возбуждено уже несколько уголовных дел. И их реальности некоторые продолжают верить в то, что «гениальный инвентор» скоро подарит всему человечеству бесплатный интернет. Хотя, казалось бы, к концу 2к18 это уже давно должно быть стыдно и моветон.В их реальности Россия – это ужасное место, откуда нужно побыстрее сбежать. В нашей реальности Россия – это лучшее место на Земле, где мы хотим жить и воспитывать своих детей.Нас – 85 процентов. Их – 2-3 процента. И примерно 12% колеблющихся между этими двумя полюсами (или аморфных, которым всё равно).Мы практически не пересекаемся. А если сталкиваемся где-то, например на просторах Сети, то это неизбежно порождает конфликты и ничего более. У нас практически не осталось общего понятийного аппарата, опираясь на который мы могли бы о чём-то договориться.И что с этим делать я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что лучшим выходом были бы философские пароходы. Потому что их алиенация зачастую уже настолько необратима (посмотреть хотя бы на Гозмана или Гальперина), что их скоро могут начать просто бить. Но я же «кровавая гэбня», поэтому хочу спасти их от расправы, посадив на пароходы и помахав вслед батистовым (обязательно!) платочком.Можно даже пароходы со столь презираемыми ими плавучими АЭС…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com