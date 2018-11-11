Про смену стороны
17:04. 11 ноября 2018 Просмотров - 588 3 коммент. Опубликовал: brahman
"Такой второй мировой войны вы еще не видели!" (с) от создателей Battlefield V
По поводу откровений шведского продюсера новой Battlefield V https://www.youtube.com/watch?v=3KPe4EUS5nw, с прохладной историей о том "СССР мы конечно добавим в игру, но есть проблема, что СССР в ходе войны сменил сторону".
Как не трудно догадаться, речь идет о старой байке про "Сталин союзник Гитлера", потому что заключил с ним пакт Молотова-Риббентропа.
На деле тут все довольно очевидно и не раз объяснялось в публикациях блога.
1. Пакты с Германией заключал не только СССР и более того, пакт о ненападении с Германией СССР заключил много позже той же Польши, которая спокойно себе заключила пакт Пилсудского-Гитлера.
2. Более того, акцент на Пакте Молотова-Риббентропа делается не только для того, чтобы прикрыть факт договоренностей европейских государств с Гитлером, но и для затушевывания темы Мюнхенского сговора, где Англия и Франция сдали Гитлеру Чехословакию, в расчленении которой помимо Германии приняли участие Польша и Венгрия.
3. Само собой, подобные акценты нужны и для того, что умолчать о факте нападения "мирной Польши" совместно с Германией на Чехословакию https://colonelcassad.livejournal.com/4495481.html. Опять же до пакта Молотова-Риббентропа. Но разумеется, про "смену стороны" Англией, Францией и Польшей в "приличных кругах" говорить не будут.
4. Относительно вступления СССР в войну, то СССР вступил во вторую мировую войну 22 июня 1941 года. Ввод войск на Западную Украину и Западную Белоруссию войной не являлся, в силу распада польского государства, бегства правительства с территории Польши и банального факта, что поляки даже не объявили войну СССР и сохраняли с ним дипломатические отношения в течение всей войны. Уже в ходе второй мировой войны, но до начала войны с Германией, СССР официально воевал лишь с Финляндией, которая являлась дружественным нацистской Германии государством, которое помимо Германии поддерживали Англия и Франция. Но потом они тоже "поменяли сторону".
5. В сентябре 1939 года СССР фактически вернул себе территории отторгнутые Польшей в ходе агрессивной войны 1920-1921 годов, при этот отобрал эти территории у недавнего союзника Гитлеровской Германии по расчленению Чехословакии, который демонстративно отказался от помощи СССР, которая предлагалась Польше весной-летом 1939 года. Подробнее на тему Польши см.материал "Пакт Молотова-Риббентропа: 10 причин не переживать за судьбу Польши".
Часть №1 – http://colonelcassad.livejournal.com/2450.html
Часть №2 – http://colonelcassad.livejournal.com/2757.html
Часть №3 – http://colonelcassad.livejournal.com/3050.html
Часть №4 – http://colonelcassad.livejournal.com/3103.html
Часть №5 – http://colonelcassad.livejournal.com/3412.html
5. Ну и стоит отметить, что данному шведу, который вещает про "смену стороны", стоит напомнить, что его Швеция в течение всей войны исправно снабжала ресурсами Третий Рейх, изрядно наварившись на второй мировой войне, начав активно налаживать контакты с союзниками лишь ближе к концу войны, когда стало ясно, что Германия войну проигрывает и надо постепенно соскакивать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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,,,З д Р а В с Т в УЙ т Е,,,
~~~ Исторические – ПЕЧАЛЬНЫЕ Реалии…~~~
_Многие – ох МНОГИЕ ТОГДА на-ходу “ПАМПЕРСЫ” меняли…
Чё-чё…АХ – оказывается НЫНЕ массы про “то” и НЕ знали…
[а ПОТОМУ,что НУЖНЫМ "образованием"...оБОЛВАНили...]
ТОГДАшние – “козырные-демократии” – фашизму “ПОДМАХИВАЛИ”…
Разные…ТОГДАшние “демократии” – фашизму ПОМОГАЛИ…
* А когда СССР Победил фшизм ТО…(но “ЭТО” НЕ толерантно)-
РАЗНЫЕ…мировые-”демократии”…фашизму ПРИЮТ у себя ДАЛИ!
Но ПРО “ЭТО” – “ОНИ”-у-себя…вспомнят ЕДВА-ли…
ПРО “ЭТО” – уже НЫНЕшние…ТАМошние – БОЯТСЯ слово сказать!
[ведь в таком случае - ПРИДЁТСЯ кое-что ПРИЗНАТЬ...]
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ПЕРВАЯ Мировая – КЕМ и ПРОТИВ кого – Была ОРГАНИЗОВАНА…
НО мировая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ коалиция – МОЛЧАНИЕМ “парализована”?
Оказывается НЕ толерантно “ЭТО” – для НАСЛЕДНИКОВ=организаторов…
ДЛЯ ТЕХ…кто “наверное” ПОВТОРНО – Мир КРУШИТЬ готов(ы)…
НЫНЕ главное – “ПРАВИЛЬНОЙ-iсторiей”…”окормлять-ЛОХов”…
* ТОЖЕ и со Второй(Отечественной!)- КТО её СОЗДА(ва)ЛИ…
КТО они – те ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ мировые страны КОТОРЫЕ -
Эту МИРОВУЮ БОЙНЮ(ради уничтожения СССР)- Тоже ОРГАНИЗОВАЛИ!
КТО “ОНИ” ТЕ…кто появления фашизма – в Германии СОЗДАЛИ…
НЫНЕ Правду об 2-х войнах – ЛЖЕтолерантностью Огранилили…
["окормление" правильной-"iсторiей" - РЕЗКО УВЕЛИЧИЛИ...]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-11-18.
P.S. И…Пожалуйста – постарайтесь БЕЗ ёрничанья…
—> Но к…заНИКованным Это НЕ относятся…Понятно почему…
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В начале октября 1941 года батальон шведский нацистов посетили Густав V и Густав Адольф (герцог Вестерботтенский), высоко оценив его «нейтральные» действия на стороне союзников гитлеровцев в районе Ханко… А уже примерно через месяц шведский монарх направляет Гитлеру поздравительную телеграмму, в которой выражает восхищение действиями немецкой армии по «разгрому большевизма». Ну а так чисто не тральная страна. через которую Третий Райх получал все необходимые стратегические материалы для ведения Второй мировой войны.
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…Идиотами полнится земля шведская, фигли. Чему учили, то и говорит.