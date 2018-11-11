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Про смену стороны

17:04. 11 ноября 2018 Просмотров - 588 3 коммент. Опубликовал:


"Такой второй мировой войны вы еще не видели!" (с) от создателей Battlefield V

По поводу откровений шведского продюсера новой Battlefield V https://www.youtube.com/watch?v=3KPe4EUS5nw, с прохладной историей о том "СССР мы конечно добавим в игру, но есть проблема, что СССР в ходе войны сменил сторону".
Как не трудно догадаться, речь идет о старой байке про "Сталин союзник Гитлера", потому что заключил с ним пакт Молотова-Риббентропа.

На деле тут все довольно очевидно и не раз объяснялось в публикациях блога.

1. Пакты с Германией заключал не только СССР и более того, пакт о ненападении с Германией СССР заключил много позже той же Польши, которая спокойно себе заключила пакт Пилсудского-Гитлера.

2. Более того, акцент на Пакте Молотова-Риббентропа делается не только для того, чтобы прикрыть факт договоренностей европейских государств с Гитлером, но и для затушевывания темы Мюнхенского сговора, где Англия и Франция сдали Гитлеру Чехословакию, в расчленении которой помимо Германии приняли участие Польша и Венгрия.

3. Само собой, подобные акценты нужны и для того, что умолчать о факте нападения "мирной Польши" совместно с Германией на Чехословакию https://colonelcassad.livejournal.com/4495481.html. Опять же до пакта Молотова-Риббентропа. Но разумеется, про "смену стороны" Англией, Францией и Польшей в "приличных кругах" говорить не будут.

4. Относительно вступления СССР в войну, то СССР вступил во вторую мировую войну 22 июня 1941 года. Ввод войск на Западную Украину и Западную Белоруссию войной не являлся, в силу распада польского государства, бегства правительства с территории Польши и банального факта, что поляки даже не объявили войну СССР и сохраняли с ним дипломатические отношения в течение всей войны. Уже в ходе второй мировой войны, но до начала войны с Германией, СССР официально воевал лишь с Финляндией, которая являлась дружественным нацистской Германии государством, которое помимо Германии поддерживали Англия и Франция. Но потом они тоже "поменяли сторону".

5. В сентябре 1939 года СССР фактически вернул себе территории отторгнутые Польшей в ходе агрессивной войны 1920-1921 годов, при этот отобрал эти территории у недавнего союзника Гитлеровской Германии по расчленению Чехословакии, который демонстративно отказался от помощи СССР, которая предлагалась Польше весной-летом 1939 года. Подробнее на тему Польши см.материал "Пакт Молотова-Риббентропа: 10 причин не переживать за судьбу Польши".

Часть №1 – http://colonelcassad.livejournal.com/2450.html
Часть №2 – http://colonelcassad.livejournal.com/2757.html
Часть №3 – http://colonelcassad.livejournal.com/3050.html
Часть №4 – http://colonelcassad.livejournal.com/3103.html
Часть №5 – http://colonelcassad.livejournal.com/3412.html

5. Ну и стоит отметить, что данному шведу, который вещает про "смену стороны", стоит напомнить, что его Швеция в течение всей войны исправно снабжала ресурсами Третий Рейх, изрядно наварившись на второй мировой войне, начав активно налаживать контакты с союзниками лишь ближе к концу войны, когда стало ясно, что Германия войну проигрывает и надо постепенно соскакивать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, игры, мюнхенский сговор, пакт молотова-риббентропа, польша, поляки, ссср, шведы, швеция
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3 коммент.»

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    Valeriy Bondarik 12 ноября 2018 в 2:17 Ссылка Пометить
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    ,,,З д Р а В с Т в УЙ т Е,,,

    ~~~ Исторические – ПЕЧАЛЬНЫЕ Реалии…~~~

    _Многие – ох МНОГИЕ ТОГДА на-ходу “ПАМПЕРСЫ” меняли…
    Чё-чё…АХ – оказывается НЫНЕ массы про “то” и НЕ знали…
    [а ПОТОМУ,что НУЖНЫМ "образованием"...оБОЛВАНили...]
    ТОГДАшние – “козырные-демократии” – фашизму “ПОДМАХИВАЛИ”…
    Разные…ТОГДАшние “демократии” – фашизму ПОМОГАЛИ…
    * А когда СССР Победил фшизм ТО…(но “ЭТО” НЕ толерантно)-
    РАЗНЫЕ…мировые-”демократии”…фашизму ПРИЮТ у себя ДАЛИ!
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    ПЕРВАЯ Мировая – КЕМ и ПРОТИВ кого – Была ОРГАНИЗОВАНА…
    НО мировая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ коалиция – МОЛЧАНИЕМ “парализована”?
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    НЫНЕ главное – “ПРАВИЛЬНОЙ-iсторiей”…”окормлять-ЛОХов”…
    * ТОЖЕ и со Второй(Отечественной!)- КТО её СОЗДА(ва)ЛИ…
    КТО они – те ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ мировые страны КОТОРЫЕ -
    Эту МИРОВУЮ БОЙНЮ(ради уничтожения СССР)- Тоже ОРГАНИЗОВАЛИ!
    КТО “ОНИ” ТЕ…кто появления фашизма – в Германии СОЗДАЛИ…
    НЫНЕ Правду об 2-х войнах – ЛЖЕтолерантностью Огранилили…
    ["окормление" правильной-"iсторiей" - РЕЗКО УВЕЛИЧИЛИ...]
    “““““““““““““““““[i Т.Д.,i Т.П.] [42-54]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 11-11-18.

    P.S. И…Пожалуйста – постарайтесь БЕЗ ёрничанья…
    —> Но к…заНИКованным Это НЕ относятся…Понятно почему…

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  • 9658 8108
    Ирбис 12 ноября 2018 в 10:12 Ссылка Пометить
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    В начале октября 1941 года батальон шведский нацистов посетили Густав V и Густав Адольф (герцог Вестерботтенский), высоко оценив его «нейтральные» действия на стороне союзников гитлеровцев в районе Ханко… А уже примерно через месяц шведский монарх направляет Гитлеру поздравительную телеграмму, в которой выражает восхищение действиями немецкой армии по «разгрому большевизма». Ну а так чисто не тральная страна. через которую Третий Райх получал все необходимые стратегические материалы для ведения Второй мировой войны.

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    Бородатый 12 ноября 2018 в 10:20 Ссылка Пометить
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    …Идиотами полнится земля шведская, фигли. Чему учили, то и говорит.

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