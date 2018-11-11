Narada Rinpoche: Карма Англии в Крестовых Походах и колонизации земель

Это письмо адресовано правительству Англии, где его получат только три адресата: Лорд-председатель Тайного совета Великобритании Ник Клегг, действующий премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон, и спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу. Письма будут отправлены разными источниками, чтобы хотя бы одно из них, но нашло своего адресата.

Это письмо адресовано Нику Клегг.

Господин Ник Клегг, уже давно не секрет, что в последние годы на Великобританию обрушиваются Беды социального, экономического и природного характера. Последние наводнения тому доказательства.

Всё это Действие Кармы и её разрушительных энергий на вашу страну, начало которому было положено в средние века, и с тех пор Карма лишь набирала Силу.

Началось всё с того времени, когда Англия участвовала в Крестовых Походах с 11 по 13 век. Хотя самое активное участие в них принимала Западная Европа с 10 по 15 век. Затем Карма усилилась, когда ваша страна начала колонизацию земель разных стран Азии и Америки, а также отдельных островов. Это произошло в период с 17 по 19 век.

Не говоря уже о других кармических Делах: вашей страны, знатных Семей Англии, и отдельных Лиц живущих в вашей стране, которые также притягивают к себе Беды имея собственную Карму.

Все Крестовые Походы имели одну цель - кровопролитное Крещение стран, где убивались люди, которые не соглашались на новую веру в бога. Колонизация земель разных стран и отдельных островов, происходила через кровопролитие и смерть, где часто местное население продавалось в рабство. Во всех случаях из этих стран в Британию привозились Наследия Предков разных народов - древние рукописи и артефакты. Всё это хранится в музеях вашей страны, в знатных Домах и Семьях Англии, и в частных коллекциях отдельных Лиц, которые проживают на территории Британии.

Все артефакты были кармически помечены убийством и слезами людей. Всё это Карма Энергий Разрушения, которая притягивает к себе подобные Энергии из вне. Потому что на каждом артефакте есть Метка Убийства.

Не надо было Англии участвовать в Крестовых Походах навязывая людям через кровавое Крещение новую веру в бога. Не нужно было привозить в Англию артефакты и древние рукописи, потому что на них слёзы убитых.

Не надо было Англии через кровавые битвы и смерти людей колонизировать земли чужих стран и отдельных островов. Нельзя было забирать из этих стран артефакты Наследия Предков.

Карма с Англии снимется, если все земли разных стран и отдельные острова, которые до сих пор считаются Колонией Британии, вернут свой суверенитет.

Карма с Англии будет Снята, если древние артефакты и рукописи, которые были привезены с Крестовых Походов и с Колонизированных земель разных стран и отдельных островов, вернутся обратно Домой.

Принять Решение о Снятии Кармы со всей страны, может только правительство Англии, а не кто-то другой. А иначе нельзя будет снять Карму с вашей страны, чтобы отвести от неё Неприятности социального, экономического и природного характера.

Удачи вам в принятии правильного Решения.

С поЖеланиями Добра,

Нарада Ринпоче.

март 2014 года