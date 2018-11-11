Narada Rinpoche: Карма Англии в Крестовых Походах и колонизации земель
Это письмо адресовано Нику Клегг.
Господин Ник Клегг, уже давно не секрет, что в последние годы на Великобританию обрушиваются Беды социального, экономического и природного характера. Последние наводнения тому доказательства.
Всё это Действие Кармы и её разрушительных энергий на вашу страну, начало которому было положено в средние века, и с тех пор Карма лишь набирала Силу.
Началось всё с того времени, когда Англия участвовала в Крестовых Походах с 11 по 13 век. Хотя самое активное участие в них принимала Западная Европа с 10 по 15 век. Затем Карма усилилась, когда ваша страна начала колонизацию земель разных стран Азии и Америки, а также отдельных островов. Это произошло в период с 17 по 19 век.
Не говоря уже о других кармических Делах: вашей страны, знатных Семей Англии, и отдельных Лиц живущих в вашей стране, которые также притягивают к себе Беды имея собственную Карму.
Все Крестовые Походы имели одну цель - кровопролитное Крещение стран, где убивались люди, которые не соглашались на новую веру в бога. Колонизация земель разных стран и отдельных островов, происходила через кровопролитие и смерть, где часто местное население продавалось в рабство. Во всех случаях из этих стран в Британию привозились Наследия Предков разных народов - древние рукописи и артефакты. Всё это хранится в музеях вашей страны, в знатных Домах и Семьях Англии, и в частных коллекциях отдельных Лиц, которые проживают на территории Британии.
Все артефакты были кармически помечены убийством и слезами людей. Всё это Карма Энергий Разрушения, которая притягивает к себе подобные Энергии из вне. Потому что на каждом артефакте есть Метка Убийства.
Не надо было Англии участвовать в Крестовых Походах навязывая людям через кровавое Крещение новую веру в бога. Не нужно было привозить в Англию артефакты и древние рукописи, потому что на них слёзы убитых.
Не надо было Англии через кровавые битвы и смерти людей колонизировать земли чужих стран и отдельных островов. Нельзя было забирать из этих стран артефакты Наследия Предков.
Карма с Англии снимется, если все земли разных стран и отдельные острова, которые до сих пор считаются Колонией Британии, вернут свой суверенитет.
Карма с Англии будет Снята, если древние артефакты и рукописи, которые были привезены с Крестовых Походов и с Колонизированных земель разных стран и отдельных островов, вернутся обратно Домой.
Принять Решение о Снятии Кармы со всей страны, может только правительство Англии, а не кто-то другой. А иначе нельзя будет снять Карму с вашей страны, чтобы отвести от неё Неприятности социального, экономического и природного характера.
Удачи вам в принятии правильного Решения.
С поЖеланиями Добра,
Нарада Ринпоче.
март 2014 года
Источник: narada-budda.ru