Narada Rinpoche: Карма Крестовых Походов Франции, Германии и Италии

Это письмо будет направлено только в три страны Европы: Франция, Германия и Италия. Потому что они были активными участниками Крестовых Походов с 10 по 15 век. Хотя в Крестовых Походах участвовала вся Западная Европа. Европа средних веков не имеет ничего общего с теми странами, которые сейчас располагаются на современной карте нашего мира. Поэтому Карма Прошлого сейчас распространяется на всю территорию Европы. Именно она и притягивает к странам Неприятности социального, экономического и природного характера. Последние наводнения и смог тому доказательства.

Данное письмо я отправляю правительству Франции. Его получат только три адресата: президент Франции Франсуа Олланд, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, и председатель сената Франции Жан-Пьер Бель.

Письма будут отправлены разными источниками, чтобы хотя бы одно из них, но дошло до своего адресата. Это письмо предназначено для Франсуа Олланда.

Господин Франсуа Олланд, причиной написания этого письма послужило Сообщение, которое было получено во сне, и передано мне:

"Рак пришёл 1000 лет назад. Пришлось вернуться во времени назад и изменить уклон развития. Ложь изменила развитие. Произошла разница во времени. Направь усилия. Просим изменить уклон развития ещё раз."

Всем известно, что первое Крещение Руси - Киевского Княжества было в 988 году, и длилось оно 12 лет. За время этого Крещения было убито около 9 миллионов населения Киевского Княжества. И всё это было 1000 лет назад. С этого Дня Крещения Руси началась Ночь Сварога, которая закончилась в 1999 году.

Это Карма, которую нельзя Снять.

Любое Крещение стран: Скандинавии, Руси (Великой Тартарии) и Азии проводилось только через кровавые Крестовые Походы. Во всех кровавых Крещениях принимали участие страны Западной Европы. На каждый такой Поход с 10 по 15 век Папа Римский давал своё Благословение, где он Отпускал все грехи тем, кто в нём участвовал. Это обстоятельство привлекало многих людей разных сословий общества. Каждый хотел отправится в такой Поход во имя бога новой веры, которую олицетворяла Римская Церковь.

Основной процент Крестоносцев был из Франции, а также из Германии и Англии. Позже к ним присоединились рыцари Швеции и Венгрии. Италия тоже давала своих рыцарей для Крестовых Походов. Но в основном это были коммерческие мероприятия для привоза товаров с востока и если повезёт, то и артефактов тех стран, которые подвергались Крещению. Позже тоже самое стали делать богатые и знатные Дома и Семьи Франции и Германии времён средневековья.

Это были кровавые артефакты Крещения, ибо все Крестовые Походы сопровождались убийством людей, которые не были согласны на Крещение.

Всё это Карма, которую на себя взяли все страны Западной Европы. Карма имеющая Энергии Разрушения, которая и притягивает к себе подобные Энергии. Они несут в себе Неприятности для Европы.

В 14 веке все участники Крестовых Походов, а также те, кто был причастен к ним, или соглашался с идеологией самого Крещения других стран через кровь и смерть, были помечены на уровне ДНК. Эту Метку Кармы на людях поставила Великая Чума с 1346 года и по 1369 год. Не зря же её называли Чёрной Смертью - Тьмой Народа.

Только за 7 лет первой волны чумы с 1346 года по 1353 год в Европе умерло 25 миллионов человек. За весь период Чумы 14 века Метка Кармы была проставлена на 4 Поколениях из 7 каждой семьи, где рождались Души данной Семьи.

Все Знаки Кармы на людях сейчас притягивают Беды к Европе. Все кровавые артефакты Крестовых Походов, которые хранятся в музеях и в родовитых Домах Европы, притягивают Беды к Европе.

Не говоря уже о других кармических Делах: в странах Европы, в европейских знатных Семьях, и отдельных Лиц живущих в Европе, которые также притягивают к себе Беды.

Нельзя было убивать людей во имя бога. Нельзя было кровавыми убийствами навязывать странам новую веру в бога. Нельзя было брать с Крещёных стран их товары и артефакты, потому что на них слёзы убитых.

Снять Карму Крестовых Походов можно, если вернуть артефакты тем странам, от куда они были привезены через Кровавое Крещение. Эти артефакты Наследие Предков этих стран, поэтому они должны Вернуться назад Домой.

На это Благое Дело Папа Римский будет Давать своё Благословение, чтобы снять Карму с Ватикана.

Снять Карму с участников Крестовых Походов и причастных к нему, возможно. Для этого нужно Смыть Карму Слезами Полного Раскаяния. Ведь, ваши Предки это все вы - люди Европы в Прошлом, когда было совершено это Деяние.

Слёзы Раскаяния Очистят ДНК сняв Карму с Души человека. Облегчение, которое Испытает при этом человек, даст ему Понимание того, что Карма с него Снята.

Принять Решение о Возвращении артефактов, и о Снятии Кармы со своей страны может только правительство каждой из стран Западной Европы, а не кто-то другой.

Исправить Карму с Западной Европы может только правительства самих стран, которые находятся на её территории. По этой причине я и пишу это письмо правительствам только тех стран, кто активно участвовал в Крестовых Походах. Иначе нельзя будет снять Карму с Европы, чтобы отвести от стран Неприятности социального, экономического и природного характера.

Удачи вам всем в принятии правильного Решения.

С поЖеланиями Добра,

Нарада Ринпоче.

март 2014 года.

Источник: narada-budda.ru