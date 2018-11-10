Тонкий план. Минин Виктор Михайлович. Часть 1
Где находится и как увидеть тонкий мир.
Автор-сказитель – Минин Виктор Михайлович
Часть 2 – https://youtu.be/14ic_hRnFEo
В этом эфире Виктор Михайлович Минин рассказал о точке зрения науки, религии, магии и древнеславянской системы знаний на это вид тонкой материи.
И о том, как самому раскрыть дар видения.
А также поделился технологией раскрытия и техникой безопасности.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
Хотел я однажды посетить семинар Минина в Питере. И оказалось, что бы его посетить надо заплатить не менее 10т.руб. Стал искать подвохи в его лекциях и нашел.