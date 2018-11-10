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Тонкий план. Минин Виктор Михайлович. Часть 1

07:44. 10 ноября 2018 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:

Где находится и как увидеть тонкий мир.

Автор-сказитель – Минин Виктор Михайлович
Часть 2 – https://youtu.be/14ic_hRnFEo

В этом эфире Виктор Михайлович Минин рассказал о точке зрения науки, религии, магии и древнеславянской системы знаний на это вид тонкой материи.
И о том, как самому раскрыть дар видения.
А также поделился технологией раскрытия и техникой безопасности.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 3202 2316
    Валерий 10 ноября 2018 в 8:11 Ссылка Пометить
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    Хотел я однажды посетить семинар Минина в Питере. И оказалось, что бы его посетить надо заплатить не менее 10т.руб. Стал искать подвохи в его лекциях и нашел.

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