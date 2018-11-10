Протокол допроса убийцы Кирова
16:06. 10 ноября 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Протокол допроса убийцы Кирова Николаева, где он достаточно ясно излагает свои мотивы, которые им самим указаны как сугубо политические.
1 декабря 1934 г.
Протокол допроса Арестованного Николаева Леонида Васильевича
ВОПРОС: Сегодня, 1 декабря, в коридоре Смольного Вы стреляли из револьвера в секретаря ЦК ВКП(б) т. КИРОВА, скажите, кто вместе с Вами является участником в организации этого покушения.
ОТВЕТ: Категорически утверждаю, что никаких участников в совершенном мною покушении на т. КИРОВА у меня не было. Все это я подготовлял один, и в мои намерения никогда я никого не посвящал.
ВОПРОС: С какого времени Вы подготовлялись на это покушение.
ОТВЕТ: Фактически мысль об убийстве т. КИРОВА у меня возникла в начале ноября мес. 1934 г., с этого времени я и готовился к этому покушению.
ВОПРОС: Какие причины заставили Вас совершить это покушение.
ОТВЕТ: Причина одна — оторванность от партии, от которой меня оттолкнули события в Ленинградском институте истории партии, во-вторых, мое безработное положение и отсутствие материальной, а самое главное — моральной помощи со стороны партийных организаций.
Все мое положение оказалось с момента моего исключения из партии (8 месяцев тому назад), которое опорочило меня в глазах партийных организаций.
О своем тяжелом материальном и моральном положении я многократно писал в разные партийные инстанции (Смольнинскому райкому, Парткому института истории партии, Обкому и в ЦК ВКП(б), в Ленинградскую Комиссию Партконтроля, а также и Партконтролю при ЦК ВКП(б)), но ниоткуда я реальной помощи не получил.
ВОПРОС: О чем конкретно Вы писали во всех этих заявлениях.
ОТВЕТ: Везде я писал, что оказался в безвыходном положении и что у меня наступил критический момент, толкающий меня на совершение политического убийства.
ВОПРОС: Какая основная цель покушения, которое Вы совершили сегодня на т. КИРОВА.
ОТВЕТ: Покушение на убийство т. КИРОВА имело основную цель — стать политическим сигналом перед партией, что на протяжении последних 8—10 лет на моем пути жизни и работы накопился багаж несправедливых отношений к живому человеку со стороны отдельных государственных лиц. Все это до поры до времени я переживал, пока я был втянут в непосредственную общественно полезную работу, но когда оказался опороченным и оттолкнутым от партии, тогда решил сигнализировать обо всем перед партией.
Эта историческая миссия мною выполнена. Я должен показать всей партии, до чего довели НИКОЛАЕВА за зажим самокритики.
ВОПРОС: При Вас во время личного обыска обнаружен составленный Вашей рукой план совершения покушения, скажите, с кем Вы вырабатывали этот план.
ОТВЕТ: Кто мне мог бы помочь составить такой план. Никто мне в его составлении не помогал. Составил я его лично сам под влиянием событий вокруг меня в Институте истории партии. Кроме того, я составлял этот план под влиянием несправедливого отношения ко мне, когда работал в обкоме ВКП(б) и в обл. КК.
Категорически утверждаю, что этот план выработал и составил я лично, никто мне в этом не помогал и никто о нем не знал.
ВОПРОС: Ваш брат Петр знал об этом плане.
ОТВЕТ: Если бы он об этом знал, он сразу бы меня выдал.
ВОПРОС: В Вашей записной книжке имеется вписанный Вашей рукой адрес и телефон германского консульства в Ленинграде. Кто Вам дал этот адрес и телефон.
ОТВЕТ: Адрес и телефон германского консульства в Ленинграде я выписал из телефонной книжки за 1933 г.
ВОПРОС: С какой целью.
ОТВЕТ: Эту запись я сделал умышленно на тот случай, чтобы впоследствии показать партии, что у меня были якобы переживания и чтобы пойти по более легкому пути разоблачения и сигнализации. Я носился с мыслью как-нибудь навлечь на себя подозрение о моей связи с иностранцами и что бы в силу этого меня арестовали, и тогда я имел бы возможность разоблачить все безобразия, о которых я знал.
ВОПРОС: С кем из иностранцев Вы имели какую-либо связь и беседовали о подготовлявшемся Вами покушении.
ОТВЕТ: Никогда ни с кем из иностранцев я связи не имел и не говорил. Уж если бы я передал мой план иностранцам, тогда было бы плохо, товарищи. Весь план разработал лично я сам и сам его выполнил до конца.
ВОПРОС: Скажите более ясно, какую Вы преследовали цель совершения покушения на КИРОВА.
ОТВЕТ: Я рассматривал и рассматриваю это покушение как политический акт. Этим убийством я хотел добиться, чтобы партия обратила внимание на живого человека и на бездушно бюрократическое отношение к нему.
Прошу записать, что я не враг рабочего класса и, если бы не мои последние переживания в Институте, я бы все пережитые мною трудности перенес и не дошел бы до совершения покушения.
ВОПРОС: Как связать одно с другим, что Вы «не враг рабочего класса» и в то же время своим поступком встали в лагерь врагов рабочего класса.
ОТВЕТ: Да, я должен сказать, что действительно я поступил, совершая покушение на т. КИРОВА, душевно как враг рабочего класса, но делал это под влиянием психического расстройства и сугубого отпечатка на мне событий в институте, поставивших меня в безвыходное положение.
Записано правильно с моих слов и полностью мне прочитано.
Справка
Признавая, что вышеизложенное правильно записано, допрашиваемый НИКОЛАЕВ Леонид Васильевич, категорически отказался подписать настоящий протокол показаний, пытавшись при этом порвать его (протокол).
При зачтении протокола допроса и при отказе НИКОЛАЕВЫМ подписать этот протокол присутствовали:
ЗАМ. НАЧ. УНКВД по Лен. обл. ФОМИН
ЗАМ. НАЧ. ОО ЛВО ЯНИШЕВСКИЙ
ЗАМ. НАЧ. СПО УНКВД СТРОМИН
ДОПРАШИВАЛИ:
НАЧ. УНКВД по Лен. обл. МЕДВЕДЬ
ЗАМ. НАЧ. УНКВД по Лен. обл. ФОМИН
НАЧ. ЭКО УНКВД МОЛОЧНИКОВ
ЗАМ. НАЧ. ОО ЛВО ЯНИШЕВСКИЙ
ЗАМ. НАЧ. СПО УНКВД СТРОМИН
Верно: [подпись]
Печати/штампы: треугольная печать «КОМЕНДАТУРА Управление Нар. Ком. В.Д. по Ленинградской обл.»; прямоугольный штамп «Центральный архив ФСБ РФ».
ЦА ФСБ РФ. Архивное уголовное дело № Н-11144 по обвинению Николаева Л.В. и других в убийстве С.М. Кирова. Т. 12. Л. 220—223. Заверенная копия
http://istmat.info/node/60121 (на сайте за последние недели выложено большое кол-во документов по убийству Кирова – материалы допросов, обысков, свидетельства очевидцев, выводы следствия и т.д. и т.п.)
Например:
Николаев
2 декабря 1934 г.
5 час. 40 мин.
Копия: т. Прокофьеву
Дополнительно сообщаю: в числе документов, обнаруженных на квартире Николаева, имеется «Завещание» и ряд записей Николаева. В числе записок имеются такие:
«Свое политзавещание я написал месяц тому назад. Оно целиком оправдывается, больше исхода нет — звонил Свешникову — Киров не принимает» (2/XI).
«Если не 15 октября и не 5 ноября я не мог сделать этого … то теперь готов. Иду на расстрел. Пустяки — только сказать легко» (9 ноября).
«Сегодня, как и 5 ноября, опоздал. Не вышло. У нас больно здорово его окружили (на вокзале с Красной стрелой 14 ноября)».
«Я сознаю, насколько серьезное положение. Я знаю, что если я нанесу удар, получу 10, 100 и более ударов. Удар должен быть нанесен без промаху. Тяжело бронь пробить через 20 телохранителей. Надо взять перевес, и все же успех будет неожиданный…».
«Осталось считать дни, недалек последний час…». «Чем я остался верен партии и отечеству (знак вопроса), тем, что я не порвал с партией, а встал на к/p путь. Мне предлагали большие суммы денег за мои документы, но я ни на что не пошел. Последние свои письма — завещание я бы мог перевести на трех языках, но от этого отказался».
«Сегодня Чудов выехал на новой машине и уехал в ОГПУ, затем мне помешали, и я убрал след … 1000 поколений пройдет, но идея коммунизма не будет воплощена в жизни…».
«С какой силой я защищал все новое, с такой же нападаю…».
В отобранной у Николаева записной книжке в числе многочисленных адресов имеется такая запись: «Герм. Тел. 169-82 ул. Герцена, 43 (это действительный адрес Герм. консульства) и Латв. 5-50-63. Это телефон Латвийского консульства.
НАЧ. УПР. НКВД МЕДВЕДЬ
Справка: «Подлинник хранится в УАО КГБ при СМ СССР, Фонд секретного делопроизводства № 3, Опись 1, порядок 711, стр. 21».
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 13. Д. 71. Л. 2. Фотокопия
PS. Медведя расстреляли в 1937 году. При Хрущеве реабилитировали. По одной из версий убийства Кирова, косвенно способствовал Николаеву и помогал заметать следы его связей с заговорщиками стремившимися отстранить группу Сталина от власти.
Николаева расстреляли в 1934 году. Ни при Хрущеве, ни после развала СССР он не был реабилитирован.
В общем, рекомендую.
Достаточно наглядно для понимания того, почему дело убийства Кирова рассматривалось в СССР как сугубо политическое и до самого конца 30х годов оставалось важным элементом внутрипартийной борьбы, в результате которой выстрелы Николаева утянули за собой еще немало людей (в основном троцкистов), а также ближний круг Николаева.
PS2. На заглавной фотографии Микоян, Киров и Сталин.
Источник: colonelcassad.livejournal.com