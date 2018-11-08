Птица-говорун отличается от Порошенко умом

Президент Украины Петр Порошенко вновь удивил общественность сообщениями о «российской угрозе». На этот раз он заявил, что киевские власти якобы способны научить представителей европейских государств «противостоять России».

Об этом Порошенко рассказал, выступая на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед».

«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя». Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — высказался глава Украины.

Кроме того, по словам Порошенко, Киев всегда в курсе, «когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом».

Как обычно, не обошлось выступление Порошенко и без обвинений Москвы в кибератаках, дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины и энергетическом кризисе.

Известный интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, что к подобным заявлениям можно относиться лишь с юмором.

«Чем отличается птица-говорун от Петра Порошенко? Как все мы знаем из мультфильма «Тайна третьей планеты», это существо отличается умом и сообразительностью.

Как можно защититься от русской угрозы? Никак, потому что ее не существует в природе. Русскую угрозу сочиняют для самооправдания те, у кого дела идут никак, и поэтому надеются перевалить со своей головы на здоровую. Если кто-то заявляет об опасности со стороны России, то можно даже не сомневаться, что у этого человека жизнь не удалась», — пояснил эксперт.

В то же время Вассерман подчеркнул, что как раз из-за отсутствия какой бы то ни было опасности со стороны Москвы для Киева, советы Порошенко будут восприниматься за чистую монету.

«Именно в силу того, что русской угрозы нет, очень легко хвастаться защитой от нее. Я не сомневаюсь, что рецепты, излагаемые господином Порошенко, будут приняты для активного использования. Поскольку доказать неработоспособность этих советов невозможно», — добавил собеседник агентства.

Интеллектуал сравнил поступки Порошенко с известным анекдотом.

«Вообще, поведение тех, кто пытается изобразить победу над русской угрозой, можно описать классическим анекдотом. Идет человек по Невскому проспекту и на каждом шагу щелкает пальцами. В конце концов, кто-то не выдерживает и спрашивает, зачем он это делает.

Тот отвечает: «Крокодилов отгоняю». Тогда прохожий удивляется, ведь на Невском нет крокодилов. Мужчина ему в ответ: «Поэтому их и нет», — иронично высказался Вассерман по поводу опасений Порошенко о «российской угрозе».

Вдобавок политолог отметил, что если кто-то из европейских стран захочет последовать советам украинского президента, то лишь только ради финансовой выгоды.

«Слушать украинских политиков, мягко говоря, бессмысленно. Понятно, что они врут, не обращая внимания на то, что заменяет им совесть. Те, кто примется исполнять рецепты Порошенко по борьбе с Москвой, вероятно, надеются что-то заработать на этом противостоянии», — заключил Анатолий Вассерман.

Источник – https://riafan.ru/

Источник: vassermans.ru