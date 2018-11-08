Исакий, которого никогда не было

Все мы знаем из учебников что нынешний Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге уже четвертый по счету. В самом Исаакиевском соборе есть даже наглядное пособие из макетов как это было. Вот они, все четыре по очереди. Якобы даже в одном масштабе.

Однако взирая на наглядное пособие, у любого нормального человека возникнут закономерные вопросы.

Учебники пишут, что Монферран при строительстве четвертого собора сохранил часть стен от третьего собора и полностью его алтарную часть. И это типа было одним из главных преимуществ варианта реконструкции Монферраном при кастинге проектов. Именно это стало главной причиной в том что назначили Монферрана перестраивать собор. Глядя на эти макеты совершенно не понятно как это могло быть на практике. Третий собор значительно меньше, геометрия коробки здания не совпадает, алтарная часть вообще в виде полусферы. Где эта полусфера в четвертом соборе? Лично я её никак не вижу.

А что нам рисуют художники и граверы 18-19 веков? Давайте посмотрим на этот самый третий собор на картинках. А для начала просто запомним тот вариант что исполнен в виде макета.

Итак поехали. Вот например такая картинка. Это типа “Торжественное возвращение Петербургского Ополчения на Исаакиевскую площадь”. Раскрашенная гравюра И.А.Иванова. 1816 г. (тут правда серия вопросов из другой оперы, почему 1816 год, ведь ополчение по официальной истории вернулось в июне 1814 года, да и по самому ополчению много вопросов, первый из которых, как можно было назначить срок начала возвращения зимой в январе? Из Данцига (сейчас Польша). В Польше в январе бывает холодно. И путь вообще-то на север. А в Питере даже в марте минус 20-25 градусов – обычное дело. Ладно…)

Эта гравюра лучше других сходится с макетом. Похоже что макет и делали по этой гравюре. Форма куполов, ориентация и форма крестов, размер и форма колокольни, местоположение и т.д.. А как дела у других картинок?

Здесь вроде всё тоже сходится, даже видно что купола зеленого цвета. Отметим этот факт.

а здесь? Это гравюра К.Ф.Сабата. Якобы проекта. Мы видим и купола золоченые, а не зеленые, и кресты ориентированные по иному, и колокольню значительно более высокую. Возможно это просто проект, но запомним и пойдем смотреть дальше.

Есть вот такая интересная медалька периода Екатерины второй. На ней, именно такой вариант собора. С высокой колокольней.

Однако на медальке не указано что это именно проект Ринальди и что это именно Исаакиевская церковь (собор). Указано лишь то что Екатерина повелела построить такой вариант церкви, указана дата 1768 год, без указания местоположения, названия и архитектора. Запомним и этот факт. Да, пока не забыл. В музее академии художеств есть хороший макет этого варианта некой церкви.

Там же есть и вот такая красота, тоже не осуществленный проект.

А может и осуществленный. Но когда-то очень очень давно и так же давно разрушенный. Сохранились лишь макеты и желание возродить. Но планам сбыться было не суждено. Сейчас для нас это предмет споров и мечтаний с некой ностальгической ноткой. Было-не было, а если бы, да кабы.

Ладно, вернемся к Ринальди и его третьему собору. Опаньки, а почему собор вдруг оказался на берегу Невы? Да еще и с высокой колокольней?

Здесь лучше видно.

Что за ерунда? Может это какая-то ошибка и у художника просто исказился глазомер? Но вот другая картинка. Опять тоже самое.

А тут он снова далеко от берега. И с маленькой колокольней.

А тут вдалеке от берега, но с большой колокольней. И с желтыми куполами.

… Далее по тексту добавлено и исправлено в ноябре 2018 г.

здесь была картинка.

К сожалению картинка исчезла и поиск в интернете её не ходит. Видимо кто-то зачищает информационное поле. Если попадется, верну на место. Вообще у меня в статьях это уже далеко не первый раз, когда найденное в интернете и выложенное как крамола на официальную историю исчезает и удаляется. Возможно просто совпадение, не знаю. Постараюсь впредь все сохранять на компьютере.

Но это не проблема. Гравюр и картин множество. Вот картинки с собором вдалеке от берега но с высокой колокольней. Правда не цветные.

раз…

два…

Хотите удивлю? Последнюю картинку постарайтесь сравнить вот с этой, на которой Исаакиевский собор как ему и положено у официальщиков красуется на положенном месте и с маленькой колокольней. Это между прочим с официального сайта Эрмитажа.

Есть и исходник в цвете.

Вот так нам рисуют нашу историю. С любыми церквями, любой формы и любого цвета куполов.

Продолжаем.

Здесь снова у самого берега. С высокой колокольней.

Прямо чудеса какие-то.

Но это всё цветочки. Есть и ягодка в виде еще одного варианта собора. Тоже третьего и тоже проекта Ринальди.

Вот такой вот соборчик.

Что-то он очень сильно напоминает современный собор.

Только купола явно не золотые. Только малые купола с колоннадами по углам собора значительно крупнее. И малых колоннад внизу не хватает. За то в больших колоннадах внизу все колонны на месте, просветов художник не нарисовал. Как в современном соборе, там не хватает по 8 колонн. Кстати художник не абы кто, не безызвестный или забугорный, а < ![CDATA[ ]]> Александр Брюллов< ![CDATA[]]>.

А есть ли подобный собор у других авторов на картинках? Ведь учебники нам ничего не говорят об этом варианте собора. И макета такого в экспозиции Исаакиевского собора мы не наблюдаем. Оказывается есть. И не мало. Например вот эта картинка. Ракурс тот же что и у А.Брюллова. Тоже все колонны на месте. Разве что купола желтые и маковки куполов имеются. И кресты равноконечные.

А это нарисовал ни кто-нибудь, а сам Огюст Монферран!!! Во всяком случае так уверяют учебники. Датируют этот рисунок 20-ми годами 19 века. Купола и кресты у Монферрана такие же как и у Брюллова. Отсюда делаем вывод что таким собор был в начале 19 века, а ранее, в 18 веке был как на картинке выше.

Этот же вариант рисунка, но в акварели неизвестного художника. Официально датируется 20-ми годами 19 века. Тут правда встает закономерный вопрос - какая картинка первична. В любом случае документальный факт именно такого собора как говорится налицо.

И еще.

Еще. Уже в цвете.

Тут немного иначе разукрашено.

Как же он величественно смотрелся! Действительно грандиозное монументальное здание. Мощь! Для сравнения примерно с похожего ракурса современный собор со своими ущербными угловыми колоннадами и куполами. Прыщики какие-то. Еще и волосатостью поросшие ( это я про парк, я считаю что он там не к месту).

Какие можно сделать выводы. Да очень простые. Тот вариант собора, известный нам из учебников как третий собор или собор проекта Антонио Ринальди, в частности представленный на макете в самом Исаакиевском соборе, никогда в природе не существовал. Ну не было его. Не было и всё. Во всяком случае именно в версии третьей Исаакиевской церкви на месте современного собора. Возможно, и скорее всего, действительно существовал проект подобной церкви, но где именно её собирались ставить не известно. Не исключено что на месте Медного всадника с целью его сокрытия и возвеличивания до неких сакральных значений. И проект этот осуществлен не был. Как и некоторые другие проекты. Памятник удалось реставрировать (менялись голова, руки, вместо дракона змея и т.д.), возможно сама идея разонравилась, в общем не срослось. А то что нам показывают на картинках – фальсификат. Зачем нужно было делать фальсификат, это отдельный вопрос. Частично я дал на него ответ в < ![CDATA[ ]]> 4 части своей статьи о религии< ![CDATA[]]>. Просто возникла необходимость языческий храм переделать в христианский. Частично эту задачу выполнил А.Ринальди, изменив угловые колоннады и купола с крестами. А возможно Ринальди и не имел такой конкретной задачи и просто вел реставрационные работы, ведь собор древний и видимо на тот момент был действительно в аварийном и ветхом состоянии. Позднее О. Монферран отобразил это состояние собора у себя в альбоме.

Сам же Монферран уже имел конкретные задачи как по реставрации, так и по целевому назначению. Храм из языческого был переделан в христианский. Как это происходило хорошо известно и я не считаю необходимым в это углубляться.

На этом откланиваюсь.