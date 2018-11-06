В.Л. Авагян о новом виде „человек неадекватный”

Вот ещё одна дура (не могу найти другого слова) – сломала себе имидж и карьеру, болтая нелепости в прямом эфире. На этот раз отличилась свердловская чиновница сделавшая никому (включая и её саму) ненужное скандальное заявление об обязательствах государства. Точнее, об их отсутствии… Обсуждать эту новость начну издалека – а вы потом поймёте, к чему мои притчи… Вообразите себе таких живописных египетских рабов в тростниковых юбочках. Они бегают с кувшинами и наполняют бассейн. А бассейн всё время пустой. А они бегают. Льют-льют, а бассейн пуст. Они уже все вспотели, языки на плечах, изнурены – а бассейн как был без воды, так и остался. Рядом же другой бассейн. Он полный. И настолько полный, что порой даже через край у него вода льётся. Но его никто не наполняет. А он полный. Рабы с кувшинами туда не ходят. Они ходят к пустому бассейну…



Человек рациональный сделает вывод, что есть скрытая система слива. Пусть её и не видно глазу, но очевидно, что наполняя бассейн 1, живописные египетские рабы на самом деле наполняют бассейн 2. Тот, который формально никто не наполняет. А тот, который формально все наполняют – из-за этого постоянно пустой.

Но с точки зрения плоской и линейной логики будет иной вывод. Опыт доказывает, скажет эта плоская и линейная логика, что бассейны наполняются сами по себе.



А когда их пытаются наполнять с помощью труда – они пустеют. Чтобы воды стало много – нужно прекратить её заливать. Очевидно же! Куда заливают – там нет воды; а куда не заливают – воды через край!

Эта простая гидравлическая метафора позволяет нам понять то НАГНОЕНИЕ МОЗГА, ВОСПАЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ, которое демонстрируют как идейный, так и бытовой либерализмы.



Всё чаще мозги как рядовых, так и высокопоставленных людей по обе стороны Атлантики (что у нас, что в США) – начинают выделять гной вместо мысли.



Это не просто зло или подлость – ведь зло и подлость имеют локальный смысл, призваны кого-то обмануть и что-то выкрасть. Это именно гнойный процесс в мышлении, заставляющий «человека неадекватного» (новый биовид на смену «человеку разумному»?) искренне принимать за реальность бредовую галлюцинацию.

Если бы не тайная система сливов, то производительный труд был бы источником блага, а деструктивное и дегенеративное поведение – источником разорения и бедствий. И тогда адекватный человек был бы в почёте, а неадекватный дегенерат – не вызывал ничего, кроме жалости и желания подать ему милостыню.

Но сформирована «подземная», криминальная система сливов, тайных заговоров и передёргиваний, механика которой приводит к пустоте наполняемых бассейнов и полноте ненаполняемых.



Те, кто понимают эту механику – говорят о ней, как я, или молчат, как мировая мафия. А те, кто её не понимают – начинают бредить непосредственно на рабочем месте, потому что их слабые мозги не могут справиться с диалектикой «плохое приносит хорошее, а хорошее приносит плохое». У них начинается когнитивный диссонанс, на выходе порождающий биовид «человека неадекватного».

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Никакого злого умысла у руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких заподозрить невозможно, потому что навредила она только самой себе.



Как широко разнесла пресса – Глацких, которую никто за язык не тянул, вдруг заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Её обидело, что «на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно».

Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению «вообще ничего не должно». Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, «а государство их не просило рожать».

В итоге подставленный дурой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смутился, закрутился, как карась на сковороде, и назвал некорректным высказывание чиновницы. Обещал разобраться в ситуации.

Но «разбираются» с ворами, которые украли под покровом ночи, и надеются, что их не поймают: «не пойман – не вор».



А когда высокопоставленные чиновники несут околесицу в прямом эфире, демонстрируя, что они психически невменяемые люди (в лучшем случае слабоумные, а в худшем… и говорить не хочется…) – разбираться нужно с государством. С теми, кто таких чиновников назначает.

С тем, что дура, предложившая жить на «макарошки» в сумме 3500 рублей в месяц[1], министр (теперь уже экс), с тем что другая дура убеждена, что дети не нужны стране и их никто не звал рождаться (мол, и без вас бюджет осваивать тесно).



Выступления эти, представляющие из себя ГНОЙ МОЗГА, и лишённые всякого разума, включая и самосохранение (дур после «раскрытия глаз людям» обычно выгоняют) – восходят к праматери всех этих дур, Ирине Хакамаде.



Та, выступая перед шахтерами то ли Коми, то ли Кузбасса в начале 90-х предложила шахтерам, которые жаловались на закрытые шахты, «собирать и продавать грибы-ягоды и вообще, заняться бизнесом». И пошло-поехало: оттоле до наших дней…

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Корень зла в том, что в нормальном обществе, прежде чем претендовать на должность куриного министра (название условно) – нужно сперва доказать свою умственную состоятельность в управлении курятником, птицефабрикой, городской или областной сетью и т.п.

И в нормальном обществе психопаты в министры не попадают. Не потому, что их нет (они всегда есть – история безумств параллельна истории человечества), а потому, что они отсекаются на ранних этапах карьеры.

Завалив работы по куроводству в курятнике, дурак или дура выбывают из гонки за место «куриного бога».

Но в нашем загадочном обществе с его гидравлическими фокусами (наполняемый бассейн пуст, не наполняемый – полон) идиоты, прежде чем продемонстрировать свою полную невменяемость, добираются порой до высочайших степеней.

Перевёрнутая криминалом жизнь, в которой очевидно-полезное для людей стало для конкретного человека бесполезным (созидательный честный и ответственный труд даёт только нищету), а очевидно-вредное для всех, для конкретного человека оказывается сверхполезным – рождает и перевёрнутую логику в головах.



Страна, в которой самых прожорливых и гадких паразитов общества именуют «креативным классом», а пахарей – «быдлом» – находится в глубочайшем социопсихическом кризисе тотальной умственной неадекватности.

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Вся эта разруха в головах, перерастающая в разруху в клозетах – рождена религией Мамоны[2]. Главной целью и высшим служением Мамона полагает личное обогащение человека любой ценой для окружающих.

У религии к 90-м годам ХХ века (уничтожая развитую американскую инженерию) сложилась иерархия культа: США как вселенская Мамона и доллар – пророк ея. А на местах – «местночтимые» воровские «авторитеты», восходящие похотями ко вселенскому маммоническому идеалу.

Главная цель жизни – обогащение. А кто живёт богаче всех? Воры (и с этим трудно поспорить). Значит, все должны стать ворами – тут-то и жизнь хорошая (богатая) начнётся…

- Подождите! – воскликнет рациональный человек – Если все станут ворами, то у кого же они воровать станут?!

На это мировой либерализм либо не даст ответа, либо (его продвинутые мыслители) даст такой ответ:

- Друг у друга…

- Но подождите! – не унимается рационалист – Очень может быть, что все воруют у всех… Среди зверей в дикой природе так и есть: антилопа ворует у акации, которую не сажала, а лев – мясо у антилоп, которых не разводит… Но мы же говорим о человеческом обществе, выстроенном на Монблане фабричного продукта! Кто же будет производить то, что воры друг у друга упоённо воруют?

Либерализм ответа вам не даст. Хотя ответ очевиден: никто. Нет среди львов героев труда и созидательных конструкторов-изобретателей. Нет среди антилоп агрономов. Не нужно и людям созидателей-творцов! Все воруют у всех – тут-то и жизнь хорошая начинается…

Если буквально следовать рекомендациям деструктивно-потребительской модели рыночного либерализма, то получим принцип: "Кто не работает – тот ест; кто работает – тот не ест". Внутренняя логика в этом есть: действительно, если тот, кто не работает – ест, нужно ведь эту еду откуда-то брать, и очевидно, что взять её неоткуда, кроме как отняв у работающих.

Но внешней логики, системной – нет. Если "кто работает – тот не ест", то как работающим выжить и зачем им работать? И если все захотят не работать, чтобы есть – откуда возьмётся еда? На эти вопросы деструктивный потребительский либерализм, крепко сбавленный цинизмом самовлюблённости, ответить не сможет никогда…

***

Все дуры, в последние годы «раскрывавшие быдлу глаза» в порыве эксгибиционистской откровенности, раскрывавшие гнойное нутро своего неадекватного мышления – продукт мамонизма.



Их нельзя рассматривать отдельно от общей деградации человеческого рода, запущенной американской гегемонией (провозгласившей паразита вершиной пищевой цепи и паразитизм – конечной целью Вселенной).

Всякая рациональная мысль глохнет и вязнет в нарастающих потоках мыслительного гноя, извергаемого американской (и вообще западной) картиной мира в голове человека.



Собственно, все претензии к людям, что в случае с макарошками, что в случае с грибами и ягодами, что в случае с нежеланными детьми, которым государство ничего не должно (и сотни аналогичных) – сводятся к одной: вы (люди) плохо воруете, много рождаетесь и мало убиваете друг друга!

А раз так – то и возникают проблемы, которых бы ни было, если бы вы рождались поменьше, а воровали и убивали друг друга побольше.

И это не отдельная мысль отдельно взятого психопата. Это социопатия – массовое психическое расстройство, неразрывно связанное с токсикацией умов ядом либерализма. Это у них ноосфера такая – внутри которой они, даже при незнании иностранных языков – прекрасно понимают друг друга.

А проблемы у них возникают только тогда, когда они начинают о своём, о девичьем – открыто болтать. Молчали бы – и всё тип-топ: вокруг такие же дегенераты, как они.

Но их тянет высказаться, дёргает за ретивое – как же быдлу правду-то не сказать? Мудростью своей воровской, маргинальной субкультуры не поделиться?!

***

Так мозг, который есть орган мышления – созидающего, упорядочивающего и классифицирующего – превращается в гнойную клоаку извращённых бессвязных бредов и галлюцинаций.

Очень разрушительную клоаку, доложу я вам! Извращённая жизнь порождает извращённое мышление, ибо отражение мира в голове у паразита (если у него есть голова) – в корне отличается от отражения мира в голове созидателя.

И если людей разумных мысль возвышает, спасает, укрепляет – то людей неадекватных их неадекватная мысль в итоге лишает постов и репутации. Пока человек по основным стремлениям своим – потребитель, нас ждёт множество «макарошек» и хакамадиных «грибов». Что вы хотите услышать от людей, не умеющих мыслить?

Их слова – всегда лишь отразят с той или иной степенью косноязычия тот либеральный бред, который живёт в их головах.

[1] Министр Наталья Соколова при обсуждении в Саратовской облдуме предложила не менять до 2020 года стоимость региональной потребительской корзины – 3500 рублей и министр с трибуны озвучила это предложение.



В ответ, кто-то из саратовских депутатов сообщил, что «питание ослика из ленинградского зоопарка стоит 10 600 рублей в месяц, хорька – 2700». Наталья Соколова пожала плечами и заметила, что готова сама попробовать прожить на 3500 рублей в месяц.

«Вы станете моложе, красивее и стройнее», – так о рационе на 3,5 тысячи рублей в месяц высказалась министр Наталья Соколова. Сама она за прошлый год заработала больше 2 млн.

Но в вопросе о народе была непоколебима:

- Можно, сбалансированным питанием можно. Но мне нужно в моем возрасте сохранять подвижность, а вот вам (обратилась министр к особо настырному депутату, – авт.), я могу составить сбалансированное, но диетическое меню исходя из цен в магазинах со скидками. И вы поймете, что жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!.. А после 40 дней поста только здоровья прибавится!

[2] Мамона – бог или богиня (бесполое оно) в значении «имение, богатство, блага земные». В Новом Завете «маммона» служит олицетворением богатства, от служения которому предостерегаются верующие: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Мф. 6:24, Лук. 16:13).





В.Л. Авагян

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