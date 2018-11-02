Несокрушимая легкость расходования бюджетных средств
10:58. 2 ноября 2018 Просмотров - 421 2 коммент. Опубликовал: brahman
Подъехал очередной "патриотический" шедевр в лице "Несокрушимого".
За государственный счет, семейный подряд Пиманова (незабвенный "Крым") с женой на пару с режиссером Максимовым сделали поделку на тему широкоизвестного подвига Колобанова (тут надо объяснить, что фильм про другой подвиг, но так как это особо не разъясняется, то многие думают, что фильм про Колобанова, которому сменили фамилию).
Заявлен бюджет в 300 млн. рублей + как утверждают злые языки от 100 до 200 млн. вбухали в рекламу.
И лучше бы вообще не делали, чем так.
Сначала думал сходить в кино, но потом почитал откровения Погодиной (о них ниже), поэтому честно отсмотрел пиратку среднего качества, дабы не спонсировать рублем подобных "творцов".
В итоге, не прогадал. На дневной сеанс телеканала Россия пойдет,в кино там особо и смотреть нечего.
Из плюсов можно отметить разве что некоторые танки (особенно КВ – заклепочники в меру сил старались) и операторскую работу в определенных местах.
В остальном уже, слитая боевая часть, актерская игра в духе дешевых ТВ-сериалов, различные исторические косяки, невменяемая "любовная" линия, комиссар-идиот (туда только таких и брали), тупые немцы (в стиле худших советских фильмов про войну) и т.д. и т.п.
На фоне "Несокрушимого", "28 панфиловцев" выглядят кино-шедевром с ультрареалистичными боевкой и заклепочной частью, хотя казалось бы – бюджет у "Несокрушимого" был больше и фильм должен был получится визуально более дорогим и качественным, но как ни странно, результат оказался иным.
Перечисление происходящей бредятины и многочисленных исторических косяков можно почитать здесь http://www.yaplakal.com/forum7/topic1862516.html
Аутентичные танки можно было бы оставить для нормального фильма, а все остальное отправить в известное место.
Как результат, получился дешевая поделка паразитирующая на известном подвиге (как еще одна недавняя поделка про поход Т-34 на Москву с немецким шпионом в танке https://colonelcassad.livejournal.com/4228682.html), но не способная должным образом его отобразить. Вполне естественно, что скорее всего и эта "патриотическая" работа провалится, денег не отобьет http://kinodata.pro/vse-o-kino/obzor-kassovyh-sborov-v-rossii/38339-tri-krupnyx-kommercheskix-provala-rossijskix-relizov-nesokrushimyj-superbobrovy-2-i-tolko-ne-oni.html, должного отклика в молодежной среде не вызовет (ну разве что некоторую часть "танчиковой" аудитории рекламой зацепит с последующими отзывами диванных танкистов "что за УГ я посмотрел, не было таких "пазиков четвертых" тогда на фронте, ухожу в Тундру"), но где-то наверху отчитаются, что снят "хороший патриотический фильм", но что-то пошло не так.
Отдельно стоит отметить высер http://vott.ru/entry/530290 "актрисы" Погодиной, по которой уже проехался Баир Иринчеев.
По поводу тезиса Погодиной "Женщины были на фронте вынуждено и оказывали определенные услуги офицерам".
Это слова – плевок на могилы всех советских патриоток, которые пошли на фронт добровольно сразу после нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Это плевок на могилы тех женщин, кто пошел на фронт добровольно позже, чтобы отомстить за погибших мужей и товарищей.
По поводу "определенных услуг". Не нужно переносить свои современные взгляды на отношения мужчины и женщины на мораль советского общества 1930-х и 1940-х годов.
Большинство женщин-ветеранов, с которыми мне выпала честь общаться, в ответ на прямо заданный вопрос об отношениях на фронте ответили примерно следующее:
1. 18-20 летние девушки на передовой воспринимались большинством бойцов как младшие сестры, а не потенциальные половые партнеры. Отношения с мужчинами выстраивали женщины "которые уже раньше были замужем", как сказала фронтовичка Тамара Родионовна Овсянникова. Она же рассказала случай, когда командир полка резко оборвал командиров, принявшихся обсуждать достоинства девушек-связисток в полку (август 1942 года, 268-я стрелковая дивизия). Отношения были в тылу и штабах, и гораздо меньше – на передовой.
2. На фронте, особенно в ходе победоносных наступательных операций Красной Армии в 1943-45 годах просто физически не было времени и сил на то, чтобы обустраивать свои личные дела. Танкисты спали в танках по 2-3 часа. Пехота проходила в день по 20-30 километров, таща на себе оружие, патроны и снаряжение. Летчики делали по несколько боевых вылетов в сутки. Артиллеристы, хотя им было и полегче, чем пехоте, тоже были заняты – марш, обустройство боевых позиций, развертывание связи, подготовка орудий к стрельбе, артиллерийские разведчики сразу уходили на передовую корректировать огонь. Связисты тащили на себе катушки с кабелем, телефоны, рации. Все очень мало спали и сильно выматывались. Задача была не дать немцам опомниться и гнать их как можно дальше до Берлина.
3. Бросая в лицо фронтовичкам обвинение в оказании "определенных услуг", Погодина заявляет, что настоящей любви и настоящих чувств между девушками и молодыми людьми на фронте не могло быть вообще. Был только секс за пайку.
Очевидно, это отражает взгляды Погодиной на отношения между мужчиной и женщиной в целом.
Больше здесь сказать нечего.
https://www.facebook.com/bair.irincheev
В общем, Пиманова и КО к патриотическому кино лучше не подпускать, если только не стоит задача отмыть государственные деньги на патриотический симулякр для галочки. А потом министр культуры удивляется отношению молодежи к истории, мол как так то.
В кино можно не ходить, если уж совсем неймется, можно скачать на торренте или посмотреть в онлайн-кинотеатрах, где фильм уже появился, несмотря на усилия Роскомнадзора по охоте за пиратскими копиями.
Ждем "Т-34", может быть с третьего раза получится нормальное кино про танки?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Про танки не интересно. “А зори здесь тихие” – вот хороший фильм про войну.
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-ться, -тся…