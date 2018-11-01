«Смутный» день народного единства

Концептуал СМИ Что осталось за кадром истории нового праздника?

День народного единства — совсем молодой государственный праздник, который с 2005 года отмечается 4 ноября по всей стране. Официально он учреждён в честь освобождения в 1612 году Москвы от польских интервентов. Эту дату также связывают с окончанием Смутного времени на Руси, когда на русский престол взошёл первый из династии Романовых. Понимание реального исторического контекста этих событий очень важно.



В самом деле, во всей отечественной истории не найдётся более уникального события, чем русская Смута. Наша история знала всё: бунты, революции, перевороты, гражданские войны, государственные преобразования и распады — но Смута была лишь одна. В чём же её своеобразие? Что заставляет говорить о ней как о совершенно уникальном периоде отечественной истории?

Смута — не просто бунт. В основе всякого бунта лежит народное недовольство, цель которого — не сместить власть в стране, а через неповиновение власти оказать влияние на правителя для скорейшего решения им критических проблем общества. Это происходит, когда все другие способы обратить внимание государя на проблемы людей исчерпаны. Так, Медный бунт 1662 года был вызван неудачной денежной политикой бояр, приведшей к обесцениванию денег, повышению налогов и фальшивомонетничеству. Народ взбунтовался, настоятельно потребовав наказать виновных и отменить медную монету, но к самому царю тогда претензий не возникло. Причиной же массовых народных восстаний во времена Смуты оказалось недовольство людей именно отдельными государственными деятелями, а не политикой власти в целом.

Может быть, Смута и революция — одно и то же? В основе революций лежит идея радикального изменения государственного устройства, и Октябрьская революция 1917 года призывала сменить буржуазную власть на власть пролетариата. В ходе Смуты никто не призывал изменить сам царский режим. Каждый из участников убеждённо защищал права законного царя, понимая при этом законность прав своего кандидата – по-своему.



Можно ли приравнять Смуту к гражданской войне? Гражданская война представляет собой столкновение двух противоборствующих идеологий: пролетарская идеология красных против монархической идеологии белых в Гражданской войне 1920-х годов; президентская идеология против парламентской в конфликте октябрьских событий 1993 года. Но во времена Смуты среди населения отсутствовали значимые политико-идеологические разногласия: все они ощущали себя православными людьми, в равной степени поддерживающими царизм.

Вдумчивое изучение событий Смутного времени показывает, что поддержка православной веры была первостепенной и беспрецедентной. Над обществом довлела убеждённость в том, что если царя и можно поменять, то смена веры равносильна уничтожению государства. При этом российское государство не являлось таковым в его сегодняшнем политико-правовом понимании — как публично-правовое образование, с чёткими границами и единым языком.

На практике для российского государства XVII столетия идея отчизны находила своё отражение в самом ярком отличии русских от соседей — в православной вере. Слова «русский» и «православный» были синонимами. Именно эту основу идеологического фундамента тогдашнего российского государства и стремились защитить ополченцы во время польской интервенции, считая, что смена православной веры на латинскую католическую приведёт к падению государства.

Все тогдашние событийные перипетии для всего народа были туманными и совершенно непонятными. Не знали, кому целовать крест, кому открывать ворота, кого прогонять с позором, с кем и против кого сражаться — каждый новый претендент во всеуслышание заявлял, что именно он единственный законный царь, призванный защитить веру и спасти народ от узурпаторов.

Оглядываясь сегодня на события тех далёких лет, откинув патриотический пафос, религиозный мистицизм и политическую демагогию, мы можем с предельной ясностью разглядеть в Смуте одну главную цель её участников: любой ценной войти во власть, при этом потешить собственное тщеславие, набить карманы золотом, землёй и титулами.

Отчётливо видно, что именно боярские распри ввергли Россию в Смуту. Однако, когда она закончилась, ни у кого и мысли не возникло, что привилегии бояр должны быть отменены.

После Смуты не произошло никакого концептуального преобразования страны: менялись цари, но по-прежнему оставалась неизменной власть бояр вместе с диким обычаем местничества. Положение в обществе, как и прежде, определялось исключительно происхождением и фамилией, а не личными способностями, достижениями и заслугами.

Ничего не изменилось ни в быту, ни в общественной жизни, ни в нравах и стремлениях народа. Ничто не двинуло течение русской жизни на новый путь развития. Напротив, существенно укрепилось положение городского дворянства. Оно и прежде стояло наверху общества (вместе с духовенством), владея главным капиталом страны — землей и трудом крестьянина. Таким образом, дворяне не только сохранили то, что имели, но благодаря обстоятельствам Смуты приобрели гораздо больше. Смута ускорила подчинение им крестьянства, содействовала более прочному приобретению поместий, давала возможность с разрушением боярства подниматься по службе и получать всё больше и больше участия в государственном управлении.

Напрашивается один закономерный вывод: Смута и победа над интервентами не изменила жизнь простых людей в лучшую сторону, и её суть полностью оправдывает её название.



Среди участников Смуты мы едва ли сможем найти хотя бы одного положительного персонажа — почти все герои тех событий вызывают разную степень неприязни. В борьбе за власть каждый из них не гнушался лжи, предательства, лицемерия, клятвопреступничества, подлога, убийств, прикрывая всё это благородными целями. Смута — не тихий дворцовый переворот, устраиваемый камарильей, это огромная национально-политическая вакханалия, в которую был втянут каждый город, каждая деревня, каждый двор и его житель.



Английский писатель Томас Карлейль говорил, что всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются отпетые негодяи. В приложении к Смуте эта мысль звучала бы так: Смуту задумывали негодяи, осуществляли негодяи, прекратили романтики и фанатики, а воспользовались её плодами всё те же негодяи. В течение десяти лет Смута расшатывала страну, заливала ее потоками крови и покрывала развалинами. Но её прекращение народным ополчением не привнесло в народную жизнь ни одного перспективного начала, не указало нового пути её будущему благополучному развитию. Смута пронеслась разрушительным и бесплодным ураганом, оставив тяжёлые идеологические фобии, в том числе боязнь новых самозванцев.



До конца понять причины Смуты невозможно без детального изучения всех событий и ключевых персоналий того времени. И только если разобраться в их судьбе, перед пытливым взором откроются истинное лицо и цена власти, путь которой устлан не роскошными коврами, а кровавой дорогой из трупов соперников и союзников. Ознакомиться с подробнейшим историческим анализом Смутного времени вы можете в книге Дмитрия Андреевича Григорьева «Смута. Русская битва за престол».

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