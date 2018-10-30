Уникальные технологии прошлого: Гидросооружения. Мосты

Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с настоящим уровнем развития древних цивилизаций, на примере Гидросооружений прошлого и мостов древности, расположенных по всей Земле и построенных еще тысячи лет назад.

В видео-статье показаны факты таких сооружений как мост Рамы длиной 48 км. по дну океана между полуостровом Индостан и Шри-Ланкой, и Геракловы (Геркулесовы) столбы, мост и дамба в Гибралтарском проливе, который соединял раньше Европу и Африку, плюс подобное сооружение в Босфорском проливе в прошлом.

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