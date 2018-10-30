«Стравить Москву и Пекин»: Эксперт озвучил планы США на Россию

Источник: tsargrad.tv

Николай Стариков заявил о том, что США разрабатывают в отношении России и Китая далекоидущие планы, надеясь «стравить Москву и Пекин».



По мнению политика Николая Старикова, Америка уже давно готова к войне с Китаем. Пока, правда, лишь морально. Как полагает эксперт, вести её с КНР США намереваются «руками России».

Что касается санкций, которые Вашингтон регулярно вводит в отношении нашей страны, то, как считает политик, это лишь желание Соединенных Штатов осуществить госпереворот в России.

«США морально давно готовы к войне с Китаем. Руками России. Все эти санкции и давление есть не что иное, как желание поменять в России власть», — утверждает Стариков в своем Twitter.

Эксперт также указывает на то, каким будет следующий шаг Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. По мнению политика, дальше по американскому сценарию должна начаться травля между двумя столицами.

США морально давно готовы к войне с Китаем. Руками России. Все эти санкции и давление есть ничто иное, как желание поменять в России власть, а потом стравить Москву и Пекин. https://t.co/HlXADed7SM — Николай Стариков (@nstarikov) October 25, 2018

Источник: nstarikov.ru