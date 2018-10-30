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«Стравить Москву и Пекин»: Эксперт озвучил планы США на Россию

16:57. 30 октября 2018 Просмотров - 272 Один комментарий Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Николай Стариков заявил о том, что США разрабатывают в отношении России и Китая далекоидущие планы, надеясь «стравить Москву и Пекин».

По мнению политика Николая Старикова, Америка уже давно готова к войне с Китаем. Пока, правда, лишь морально. Как полагает эксперт, вести её с КНР США намереваются «руками России».

Что касается санкций, которые Вашингтон регулярно вводит в отношении нашей страны, то, как считает политик, это лишь желание Соединенных Штатов осуществить госпереворот в России.

«США морально давно готовы к войне с Китаем. Руками России. Все эти санкции и давление есть не что иное, как желание поменять в России власть», — утверждает Стариков в своем Twitter.

Эксперт также указывает на то, каким будет следующий шаг Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. По мнению политика, дальше по американскому сценарию должна начаться травля между двумя столицами.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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