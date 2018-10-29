„Ах, ну что я могу сделать один?” – не вопрос для советского человека
15:53. 29 октября 2018 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал: brahman
Из аннотации:
„Вот уже 10 лет в Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд «Доброта».
Единственный участник этого фонда — Галина Ивановна Яковлева.
Женщина водит белый фургончик, сама загружает их едой и продуктами, доставляя их от поставщиков к инвалидам на окраинах города. И всю эту работу она проделывает регулярно, несмотря на то, что самой Галине Ивановне 80 лет и что она сама инвалид.”
„Вот уже 10 лет в Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд «Доброта».
Единственный участник этого фонда — Галина Ивановна Яковлева.
Женщина водит белый фургончик, сама загружает их едой и продуктами, доставляя их от поставщиков к инвалидам на окраинах города. И всю эту работу она проделывает регулярно, несмотря на то, что самой Галине Ивановне 80 лет и что она сама инвалид.”
Источник: ss69100.livejournal.com
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Вот есть же добрые люди.
Точно скажу, НИКОГДА, СЛЫШЫТЕ, НИКОГДА МЫ НЕ УВИДИМ В ТАКОЙ С СИТУАЦИИ А-ЛЯ СИЛУАНОВА, СЕЧИНА, ДЕРИБАСКУ….
ОНИ ДАЖЕ ДЕНЕГ НА ЭТО НЕ ДАДУТ…
ЖАЛКО ИМ.
ДА И ПРОТИВНО.