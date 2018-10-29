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„Ах, ну что я могу сделать один?” – не вопрос для советского человека

15:53. 29 октября 2018 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации:

Вот уже 10 лет в Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд «Доброта».

Единственный участник этого фонда — Галина Ивановна Яковлева.

Женщина водит белый фургончик, сама загружает их едой и продуктами, доставляя их от поставщиков к инвалидам на окраинах города. И всю эту работу она проделывает регулярно, несмотря на то, что самой Галине Ивановне 80 лет и что она сама инвалид.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: советский, спб, человек
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Один комментарий»

  • 31 23
    Хан_Уман 29 октября 2018 в 16:44 Ссылка Пометить
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    Вот есть же добрые люди.
    Точно скажу, НИКОГДА, СЛЫШЫТЕ, НИКОГДА МЫ НЕ УВИДИМ В ТАКОЙ С СИТУАЦИИ А-ЛЯ СИЛУАНОВА, СЕЧИНА, ДЕРИБАСКУ….

    ОНИ ДАЖЕ ДЕНЕГ НА ЭТО НЕ ДАДУТ…

    ЖАЛКО ИМ.

    ДА И ПРОТИВНО.

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