„Ах, ну что я могу сделать один?” – не вопрос для советского человека

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„ Вот уже 10 лет в Санкт-Петербурге работает благотворительный фонд «Доброта».



Единственный участник этого фонда — Галина Ивановна Яковлева.



Женщина водит белый фургончик, сама загружает их едой и продуктами, доставляя их от поставщиков к инвалидам на окраинах города. И всю эту работу она проделывает регулярно, несмотря на то, что самой Галине Ивановне 80 лет и что она сама инвалид. ”





Источник: ss69100.livejournal.com