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«Я и другие». Феликс Соболев

19:37. 28 октября 2018 Просмотров - 407 Нет комментариев Опубликовал:

Научно-популярный фильм 1971 года, состоящий из оциально-психологических экспериментов

Этот фильм открывает глаза на многие парадоксы в поведении людей. Рекомендуем посмотреть каждому. Появляется шанс честно посмотреть на себя, свое окружение, оценить свои установки и предпринять шаги, направленные на исправление стандартных, неприятных и болезненных ошибок в своей повседневной жизни.

Из Википедии:
«Я и другие» — научно-популярный фильм 1971 года, снятый на киностудии «Киевнаучфильм» режиссёром Феликсом Соболевым. Фильм состоит из ряда социально-психологических экспериментов. Наибольшую известность приобрел эксперимент на внушаемость, или на конформность, поставленный с детьми дошкольного возраста.

Фильм состоит из документальных съёмок проводимых психологических экспериментов, голос диктора за кадром комментирует ход эксперимента и реакцию людей. Эксперименты показывают то, как человек может додумывать всё, что не смог запомнить, и как люди способны поддаваться мнению окружающих, даже доходя до абсурда. Эксперименты подготовлены и проведены кандидатом психологических наук Валерией Мухиной.

О том, как управляют поведением человека и делают его внушаемым, смотрите в легендарных документальных фильмах, собранных на диске:

Психология. Управление. Сборник фильмов №10

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Феликс Соболев

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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