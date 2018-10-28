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О поставках оружия на Кубу

12:31. 28 октября 2018 Просмотров - 599 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко про кредит Кубе.

1. Фабула там простая – Куба получит кредит на 50 млн. долларов, чтобы закупать старое оружие и комплектующие из запасов МО РФ, причем по ряду параметров это вооружение (вроде запчастей для танков Т-62) очень схоже с тем, что Россия поставляет сирийской армии (5-й штурмовой корпус САА благополучно прошел через решающие сражения войны на старых-добрых Т-62). Конечно, Россия могла бы их поставлять и бесплатно, но по сути Россия передает Кубе не деньги, которые возвращаются обратно в страну, а старое вооружение, которого и так более чем достаточно (еще на несколько малых и больших войн хватит). То есть вопрос тут не в том, что Куба получит 50 млн, а в том, что Куба получит старого оружия на 50 млн. Вопрос о том, отдаст ли она его деньгами или же предоставлением России возможностей возобновить свое военное присутствие в Карибском бассейне, пока остается открытым.

2. Политическая же логика подобного "кредита" заключается в том, что особых надежд на деэскалацию с США нет, а значит ситуация на границах со странами НАТО будет оставаться напряженной. Логика Холодной войны будет требовать ровно того же, чем занимался СССР – приближения военного потенциала к границам США. В Латинской Америке у РФ не так много зацепок – Венесуэла, Куба, с натяжкой Никарагуа. Венесуэле РФ и так продает оружие + поддерживает кредитами (в прошлом году Китай и РФ фактически вскладчину спасли Мадуро и Чавистов), чтобы Вашингтон там режим не сменил. В Никарагуа Россия достаточно вяло поддерживает проект строительства альтернативы Панамскому каналу, дабы ослабить влияние США (но если это и произойдет, главным гешефтополучателем будет скорее Китай). Куба же имеет большую историю военного сотрудничества с Москвой, которую с Кубы никто не выгонял – она сама оттуда ушла (закрыв базу Лурдес) в рамках стремления в "золотой миллиард". Ныне же, мечты влиться в благословенный Запад разбиты, поэтому вполне резонно восстанавливать похеренное.



3. Укрепление ВТС за счет старья со складов мин.обороны обойдется не слишком дорого и позволит (при необходимости) под предлогом расширения военных связей, снова направить на Кубу военных специалистов, а в долгосрочной перспективе, развернуть современные средства технической разведки или иную военно-разведывательную инфраструктуру. Само собой США будут не в восторге от подобного, но так как политика Обамы связанная с "приручением" Кубы была похоронена Трампом, с Гаваной сейчас будет не так трудно найти общий язык даже несмотря на раздражение Вашингтона. Стоит помнить, что в 2014 году Кремль официально заявлял, что возобновление работы центра слежения в Лурдесе с кубинскими властями не обсуждалось. Будет интересно посмотреть, изменилось ли что-то в этом вопросе за прошедшие 4 года в свете развертывания позиционных районов ПРО на стратегических границах России и выхода США из договора РСМД, что повышает стратегические риски и возобновляет прямую угрозу гонки ракетно-ядерных вооружений. Соответственно, при размещение сил и средств направленных на ограничение российского ракетно-ядерного потенциала и снижение эффективности потенциального ответного удара (за счет сокращения времени подлета ракет), Россия будет не только заниматься развитием новых и модернизацией существующих ракетно-ядерных вооружений, но и изыскивать способы создать контругрозы поближе к границам США, Куба это один из очевидных вариантов – государство в целом враждебное США и дружественное России. Можно конечно помечтать о сценарии с российской военной базой на Кубе (центр слежения, аэродром), китайской военной базой в Венесуэле и достроенным Никарагуанским каналом под китайской опекой и российским участием, но до этого еще очень далеко.

Если же говорить в общем, то вся эта активность на Ближнем Востоке, Центральной Азии, северо-восточной Африке и в Латинской Америке, наглядно свидетельствуют о том, что наличествует понимание, что вести Холодную войну только на своей территории и у своих границ не слишком продуктивно, поэтому приходится заниматься тем, что в Перестройку и "благословенные 90-е" осуждалось. Объективные обстоятельства приводят к необходимости рассматривать все пространство игры, коим является весь земной шар, где те или иные страны (которые в большинстве своем ограниченно субъектны) являются площадками для расширения своего военно-политического и экономического влияния и соответственно, ослабления такого влияния оппонента. В отличие от прошлой Холодной войны, США находятся в более выгодной позиции, сохраняя превосходство по большинству ключевых параметров, но существенные отличия все же есть – США пытаются сохранить захваченное, причем не от одного противника, а от нескольких, ввиду чего для них Холодной война против шатателей мироустройства, распадается на серию отдельных Холодной войн, где такие страны как Китай, Россия и Иран, преследуют свои интересы, что осложняет для США противодействие всем этим угрозам ускользающей гегемонии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: куба, латинская америка, лурдес, Россия, ссср, США, торговля оружием
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