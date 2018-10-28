Е.Ю. Спицын. История СССР № 153. „Нарастание политического кризиса во второй половине 1989 года”

В этом выпуске историк Е.Ю. Спицын рассказывает о действиях Горбачёва, Ельцина и МДГ по развалу Советского Союза.МДГ – Межрегиональная депутатская группа, активно действовавшая по насаждению в СССР либерализма, для осуществления приватизации иудеями народной собственности, подчинения политики страны интересам Запада и достижения прочих целей горбачёвской перестройки.В состав МДГ входили такие одиозные деятели, как Сахаров, Попов, Ельцин, Собчак, Болдырев и прочие враги России в количестве около сотни экземпляров.

Источник: ss69100.livejournal.com