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Е.Ю. Спицын. История СССР № 153. „Нарастание политического кризиса во второй половине 1989 года”

19:38. 28 октября 2018 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:
В этом выпуске историк Е.Ю. Спицын рассказывает о действиях Горбачёва, Ельцина и МДГ по развалу Советского Союза.

Для справки.
МДГ – Межрегиональная депутатская группа, активно действовавшая по насаждению в СССР либерализма, для осуществления приватизации иудеями народной собственности, подчинения политики страны интересам Запада и достижения прочих целей горбачёвской перестройки.

В состав МДГ входили такие одиозные деятели, как Сахаров, Попов, Ельцин, Собчак, Болдырев и прочие враги России в количестве около сотни экземпляров.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Болдырев, Горбачёв, депутат, ельцин, история, кризис, либерализм, мдг, перестройка, политика, Россия, Собчак, советский, Спицын, ссср, Чубайс
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