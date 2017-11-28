Великая освободительная миссия советского солдата. Евгений Спицын
14:30. 28 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал: brahman
Лекция из цикла "История России"
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
История России. Евгений Спицын
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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С 23 июня по 29 августа 1944 года состоялась крупномасштабная наступательная операция “Багратион”.
Руководители и координаторы Ставки- Г. К. Жуков, А.М. Василевский.
Командующие: К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский, Г.Ф. Захаров, И.Х. Баграмян.
В районе Вильнюса, Бреста, Витебска, Бобруйска и восточнее Минска были окружены и ликвижированы крупные группировки вермахта.
В результате сражений была освобождена значительная часть Белоруссии и ее столица- Минск, территория Литвы и восточные регионы Польши.
Советские войска вышли к рубежам Восточной Пруссии.