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Великая освободительная миссия советского солдата. Евгений Спицын

14:30. 28 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Лекция из цикла "История России"

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Руса 28 ноября 2017 в 17:15 Ссылка Пометить
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    В результате сражений была освобождена значительная часть Белоруссии и ее столица- Минск, территория Литвы и восточные регионы Польши.
    Советские войска вышли к рубежам Восточной Пруссии.

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