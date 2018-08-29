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Путин предложил смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

12:50. 29 августа 2018 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

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Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился с гражданам России и объяснил свою позицию по поводу предстоящей пенсионной реформы.Как и ожидалось, глава государства выступил за смягчение предложенной правительством реформы. Правда, только для женщин.

Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет (правительство предлагало 63 года - МК), а вот для мужчин поблажек не будет - президент согласился с кабмином, в том, что российские мужчины должны выходить на заслуженный отдых в 65 лет вместо нынешних 60.

 

Одновременно с этим глава государства предложил понизить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию до 42 лет для мужчин и до 37 лет до женщин.

Также Путин считает, что в течение переходного периода необходимо сохранить льготы для женщин с 55 лет и для мужчины с 60 лет. По словам президента, право на досрочный выход на пенсию также должны иметь многодетные матери.

Женщины, воспитавшие троих детей, смогут выходить на пенсию на три года раньше, четверых детей - на четыре года. Женщины, воспитавшие пять и более детей, будут выходить на пенсию в 55 лет.

Путин признал, что 2005 году действительно заявил, что не допустит повышения пенсионного возраста. Однако, по словам главы государства, обстоятельства изменились  и нежелание проводить пенсионную реформы было бы безответственным. 

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И сказать то больше нечего - нет слов, литературных.

Источник: www.mk.ru

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