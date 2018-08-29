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Минфин: предложения Путина по пенсионной реформе обойдутся бюджету в 500 млрд рублей

18:41. 29 августа 2018 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:
Минфин: предложения Путина по пенсионной реформе обойдутся бюджету в 500 млрд рублей | Русская весна

Реализация всех предложений президента Владимира Путина по пенсионной реформе потребует 500 млрд рублей за шесть лет.

Это дополнительные средства, но правительство сможет их найти, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 миллиардов рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — сказал он. 

По словам Силуанова, предложения президента направлены на улучшение социального обеспечения людей, и в первую очередь речь идет о предпенсионном возрасте, а также на улучшение социального обеспечения пенсионеров. И это требует затрат. 

Он добавил, что все ресурсы будут изысканы в рамках бюджета ПФР, а объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также позволит обеспечить выполнение инициатив. 

Ранее сегодня Владимир Путин назвал ряд мер по смягчению предлагаемой правительством пенсионной реформы.

Так, например, возраст выхода на пенсию женщин должен быть 60 лет, а не 63, как предлагает правительство. Кроме того, президент предложил разнообразные льготные условия выхода на пенсию для различных категорий граждан, включая многодетных матерей, а также поручил проработать вопрос о программе повышения квалификации и увеличения пособия по безработице для людей предпенсионного возраста.

Также он считает необходимым ввести уголовную и административную ответственность за увольнение граждан РФ предпенсионного возраста или отказ принимать их на работу из-за фактора возраста.

В настоящее время возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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Один комментарий»

  • 229 199
    Ольга 30 августа 2018 в 8:26 Ссылка Пометить
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    “Это потребует уточнения наших бюджетных планов.”
    Какие планы, Карл? У нас рыночная экономика! Кого дурим? У вас планы: кого бы обобрать?
    Какие 83 млр. в год (500:6)?
    “на подготовку к ЧМ-2018 потрачено 1,2 трлн рублей” (МК.РУ)
    Силуанов считает, что мы при слове мУллиард, будем визжать от восторга? А сколько триллионов вы, с***ки, сэкономите на жизни стариков, которые и так копейки получают, прогорбатившись всю жизнь?

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