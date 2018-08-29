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Богатство и нищета современной России

20:00. 29 августа 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

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В России проживает всего 2% населения земного шара, в то же время на Россию приходится 40% природных богатств на планете Земля. По данным сайта, наша страна возглавляет рейтинг стран с самыми большими запасами ценных природных ресурсов.

Приведем данные только первой пятерки: 1. Россия. Общая стоимость ресурсов: 75,7 триллиона долларов. 2. Соединенные Штаты. Общая стоимость ресурсов: 45 триллионов долларов. 3. Саудовская Аравия. Общая стоимость ресурсов: 34,4 триллиона долларов. 4. Канада. Общая стоимость ресурсов: 33,2 триллиона долларов. 5. Иран. Общая стоимость ресурса: 27,3 триллиона долларов.

При этом по данным Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), более 36 миллионов человек находятся за чертой бедности.

РАНХиГС проводил исследование, итоги которого воистину шокируют: доля бедных семей с детьми составила 23,4%. В частности, среди неполных семей с детьми (семьи с одним родителем) уровень бедности просто зашкаливает - 35%, среди многодетных семей - 39%, опекунских и приемных семей - 40%, семей с ребенком-инвалидом - 37%. Наконец, за чертой бедности находятся 43% семей с детьми, в которых матери имеют возраст старше 50 лет.

Семьи с детьми - самая массовая группа бедных в России. Они составляют более половины от общего количества семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Например, среди семей, которые не в состоянии оплатить непредвиденные расходы, доля имеющих на иждивении одного-двух детей составляет 66%, в семьях с тремя детьми и более этот риск увеличивается до 78%. По данным за 2017 год, половина всех многодетных семей в России, если считать депривационно, - бедные. Деприва́ция (лат. deprivatio - потеря, лишение) - сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности. Среди обычных семей с детьми за чертой бедности 25%. Особенно тяжелое положение наблюдается в провинции, куда «фигуры из центра» доехать не могут...

А что же там, в других нефтеносных странах? В Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тысяч долларов на счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает 80 тысяч долларов на покупку жилья, 13 тысяч долларов - каждому выпускнику ВУЗа. Медицина и образование там являются бесплатными за счет нефтяных доходов. В Арабских эмиратах каждому новорожденному детство обеспечено в 150 тысяч долларов отчислений от продажи нефти. В Кувейте новорожденным государство открывает банковский счет в 3 тысячи долларов - и предоставляет гражданам беспроцентный кредит в 220 тысяч долларов для строительства жилья. Еще там выдают ежемесячное пособие в 170 долларов каждому несовершеннолетнему и 300 долларов - каждой домохозяйке. Образование в этой стране бесплатное. На Аляске каждый взрослый получает по 1 тысяче долларов в месяц только за то, что в этом самом северном штате США добывается золото. Кроме того там создан специальный нефтяной фонд в 30 миллиардов долларов, откуда ежегодно выплачиваются дивиденды населению штата.

А теперь в этом ключе о пенсиях. «Парламентские слушания» 21 августа 2018 года по первостепенному для страны вопросу - о повышении пенсионного возраста  превратились в трибуну неолиберальных реваншистов.

Главный выступающий - Алексей Кудрин. Он однозначно заявил: пенсионеры не могут претендовать на доходы от экспорта углеводородов. Их нужно перевести на «самообеспечение»: чтобы граждане платили друг другу пенсии из собственных зарплат. А сырьевой выручкой должны распоряжаться одни чиновники и олигархи. «Нефтяные доходы, я считаю, сегодня не могут служить основанием для выплат пенсий», - заявил Кудрин. При этом он впервые объявил, что Фонд национального благосостояния, который и создавался для выплаты социальных обязательств, теперь - вопреки законодательству - не должен расходоваться на эти цели. Лицемерие Кудрина достигло апогея, когда он заявил: «Мы должны увеличить продолжительность здоровой жизни и помочь человеку жить полноценно и дольше в рамках программ активного долголетия...». О каком «активном долголетии» можно говорить в стране бедных!

А ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов еще раз подчеркнул «необходимость срочного проведения» убийственной реформы. «Мы не имеем сейчас никакой возможности для маневра, для откладывания», - сказал Кузьминов, отвечая на вопрос спикера Думы Вячеслава Володина о том, возможно ли откладывать изменения в пенсионном законодательстве или нет. В унисон с Кудриным он заявил: «Мы подошли к черте».

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель

 

Источник: ruskline.ru

Метки: власть, геноцид, народ
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