В целом предлагаемый анализ визита Меркель по Закавказью совпадает с идеями, высказанными В.В. Пякиным в его сегодняшнем выпуске „Вопросов-ответов”. Хотя ранжирование целей визита немки у авторов различно.



„Тень, знай своё место” – это, пожалуй, наиболее лаконичное описание взаимоотношений Европы и трёх закавказских республик.

*

На уходящей неделе канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж по закавказским республикам, традиционно находящимся в сфере важнейших геополитических интересов России, – Грузии, Армении и Азербайджану. Целью её визита было, прежде всего, установление отношений с транзитными странами, откуда и через которые пройдёт транскаспийский газовый трубопровод. Он должен пройти из Средней Азии через Грузию и Турцию в Южную Европу. Это путь Южного газового коридора, стратегически важного для Германии, так как он идёт не через Россию и строится без её участия.



Азербайджан хочет подключиться своим газом к трубопроводу в Южную Европу. Армения граничит с этими странами и может создать определённые проблемы в транзите. Именно потому Меркель заехала и в Армению. К тому же было нужно немного уравновесить влияние США, которое они обрели на новое армянское правительство в связи с недавним смещением прежнего руководства Армении.

Вся степень запредельного кретинизма и клинического идиотизма лучшего немца всех времён и народов Михаила Горбачёва видна теперь со всей наглядностью: объединенная – и усилившаяся в результате этого объединения – с его помощью – бывшая Германия является ярым врагом объединения бывшего СССР.



Германии необходима разделённая большая Россия, без Украины, Грузии, Средней Азии, Прибалтики – то есть без тех территорий, которые от СССР отторгал ещё Гитлер. Просто тогда у Германии не получилось, так как она немного ошиблась в раскладе сил.



Сейчас получилось – руками Америки. Понятно, почему Германия так категорически против возвращения в Россию Крыма и против воссоединения России с Украиной.

Зачем Германии нужна разделённая Россия – понятно. Непонятно, зачем России нужна объединенная Германия. Никаких рациональных аргументов этому быть не может – объединение Германии не улучшило позиции России, а ухудшило, не ослабило позиции США, а усилило.



Как подумаешь, как у нас недавно делалась внешняя политика – ужас берёт. Но что было, того не изменишь. Вытеснить врага, когда он твой главный торговый партнёр, не так-то просто.

Нынешние лимитрофы Закавказья и Украины обременены территориальными конфликтами. Они бедны, как церковная мышь, и их стремление в Европу и НАТО означает желание вовлечь в решение своих задач структуры Запада. И не просто вовлечь, а сесть им на шею в плане финансирования.



На этом политическом рынке они продают единственный имеющийся у них товар – своё географическое положение. Условия продажи – готовность встать против России и предоставить возможность соорудить на своей территории антироссийский плацдарм.

Грузия мечтает, что НАТО вместо неё ввяжется в войну с Россией и вернёт Грузии Абхазию и Южную Осетию. Погибать на этих войнах будут американцы и немцы. Грузины же будут получать деньги. И украинцы, которым НАТО должно вернуть Крым и Донбасс, подставив себя под российские ракеты.



Украинцам и грузинам не даёт покоя пример Израиля, у которого этот фокус почти удался. Но переплюнуть в находчивости израильтян грузинам не светит – Меркель чётко сказала: нам Россия не враг и в НАТО Грузии не быть. Украины это тоже касается.

Грузия мечтает втянуть Запад в свою войну с Россией за силовое присоединение Абхазии и Южной Осетии. Азербайджан мечтает, что НАТО начнёт войну с Арменией и вернёт ему Нагорный Карабах. Украина грезит, что НАТО начнёт войну с Россией и вернёт ей Крым и Донбасс.



Новая власть Армении мечтает о том, что НАТО будет воевать с Азербайджаном за армянский Нагорный Карабах. Или хотя бы остановит Азербайджан в награду на преданность армян Западу.

Новое армянское руководство верит, что Армения будет по примеру Украины времён Кучмы успешно и вечно сосать двух маток и получать деньги и от России, и от Европы, пугая тех и других изменением политического вектора. Мотивы этих постсоветских лимитрофов понятны.



Все они хотят втянуть НАТО в прямую войну за свои интересы. Непонятно только, почему они такого низкого мнения об интеллектуальных способностях Запада.

Запад давно получил от бывших советских республик всё, что возможно получить при прямой оккупации. Он получил марионеточные правительства, доступ к ресурсам территорий, пристёгивание их к своим союзам на нужной Западу степени близости (или удаления).



Думать, что белые колонизаторы станут воевать на стороне племенных вождей этих территорий с другими соседними племенами, чтобы только этим аборигенам было хорошо - это считать западных политиков за идиотов. Кто так думает – сам идиот. Именно это Меркель сказала в Грузии.

Меркель почти прямо сказала: Грузия, Украина и Азербайджан! Не пытайтесь превратить Запад в средство решения ваших проблем и достижения ваших целей. Вы сами являетесь для Запада средством решения его проблем и достижения его целей. И наоборот никогда не будет.



То, что нам от вас нужно – мы получили, прочее нас не интересует. Нас в отношениях с русскими пока всё устраивает, и свои проблемы мы решим сами, без вас. Не пытайтесь верить, что вам удастся нашими руками возвращать вам территории, которые вы по тупости потеряли. Мы вам поможем только словами. Это всё.

С русскими мы торгуем, а не воюем, прямым текстом сказала Меркель. Не толкайте нас перейти эту границу. Если начнёте нас туда втягивать, получите по рукам. Если начнёте войну сами, получите по голове.



Если русские вас накажут, мы поохаем, но не более. Поскольку ваш дальнейший территориальный распад не в наших интересах, ибо это сокращает нашу (а не вашу) зону влияния и уменьшает наши (а не ваши) возможности, а шансов на военную победу у вас (и у нас) нет, то сидите на том, на чём сидят, ровно (вместе с нами) и не заходите за флажки. Когда понадобится ваше участие – вам сообщат. Другими словами – "Тень, знай своё место".

Что ещё? А это, собственно, и всё. Всё, что требовалось понять о наших соседях, партнёрах, наших стратегах прошлого, настоящего и будущего, их целях и методах. Берлин включился в борьбу за наращивание глобального влияния и вошёл в спор не только с Москвой, но и с Вашингтоном.



Это очень опасная игра – однажды она привела к тому, что Германия руками англосаксов и русских была раздавлена и сохранена ровно настолько, насколько это требовалось американцам и русским.

Германия надеется успешно лавировать между Россией и США и на этом лавировании выплыть в мировые державы. Есть опасение, что эта политика будет у Германии удачной лишь до поры. Той, когда скоординированными шагами США и Россия вновь поставят Германию в историческое стойло.



Но пока Россия и США ведут острую войну, у Германии есть шанс – она нужна как России, так и США. Значит, второго такого шанса не будет.



Реальная политика осторожной Германии всё больше становится похожей на авантюру.



Именно потому Меркель оказалась на Российском закавказском заднем дворе.



В конце концов, есть повод навестить не чуждые немцам могилы.