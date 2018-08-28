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Новости Украины и Новороссии 28 августа 2018

07:13. 28 августа 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Из Донбасса в Киев: Новая задача карателей

Из Донбасса в Киев: Новая задача карателей | Русская весна

Вопросы о том, кому на самом деле подчиняются многочисленные боевики неонацистских группировок Украины, похоже, беспокоят и самих украинцев.

Так, несколько дней назад в украинских СМИ появился любопытный материал, который дает представление о характере взаимоотношений между ВСУ, Правым сектором и официальным Киевом.

Первенство в создании националистических вооруженных формирований принадлежит ультраправым партиям, из которых крупнейшими являются «Правый сектор»*, «Державническая инициатива Яроша» (ДИЯ), «Свобода» и «Национальный корпус».

Однако впоследствии число подобных организаций значительно выросло, и они стали одним из инструментов в политической борьбе на Украине.

«…Нельзя не упомянуть о существующих связях между партией „Народный фронт“ и легализованными в составе МВД добровольческими батальонами, а ныне полками „Азов“, „Днепр-1“, „Миротворец“. Во-первых, их командиры прошли в Верховную Раду по спискам партии (Юрий Береза, Андрей Тетерук) или, даже при отказе от такого формата, при ее прямой, хоть и неявной поддержке (Билецкий).

Во-вторых, они были созданы и легализованы министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который является одним из столпов „Народного фронта“. Последний защищает полки от покушения правоохранительных органов и СБУ, и, в свою очередь, использует для защиты от аналогичных посягательств следствия на себя», — отмечают журналисты.

Например, в июле 2017 года, когда СБУ и Генеральная прокуратура начали было расследование дачи крупной взятки заместителю министра внутренних дел Вадиму Трояну (а некоторые депутаты Верховной Рады начали требовать и отставки Авакова), под Киевом был быстро поднят по тревоге «в ружьё» полк «Миротворец». После этого следователи сразу же убрали имя Трояна из материалов дела.

«В данном случае связь партии с вооруженными формированиями выглядит самой слабой из всех. По сути, речь идет о прямом подчинении (или, в случае с „Азовом“, скорее вассалитете) этих частей министру внутренних дел. Связь бывших комбатов, ставших в октябре 2014 года народными депутатами, с нынешними полками МВД и Нацгвардии очень разнится — есть „Азов“, где Билецкий до сих пор беспрекословный авторитет, а есть „Миротворец“, с которым Тетерук разошелся сразу после Иловайского поражения», — пишет издание.

При всем этом стоит напомнить, что отношения между Вооруженными силами Украины и т.н. «добробатами» с недавних пор весьма напряженные — с тех пор, как новый командующий карательной операцией на Донбассе Сергей Наев потребовал убрать их из зоны боевых действий.

Более того, бывшие боевики нацбатов регулярно попадают в списки погибших в результате диверсионных вылазок на территорию Республик, что наводит на мысли о намеренном сокращении поголовья тех из них, кто перешел на службу в ВСУ.

Неудивительно, что в таких условиях националисты массово перебираются в Киев, где им обеспечено тёплое место под крылом политических сил, которые борются за власть.

Ну а если в процессе борьбы придется стрелять в своих бывших товарищей… думается, такая мелочь бывших карателей ни капли не смущает.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

*запрещенная в РФ экстремистская группировка

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«Ты выйдешь, и я тебе расскажу», — как Порошенко общается с неугодными журналистами (ВИДЕО)

«Ты выйдешь, и я тебе расскажу», — как Порошенко общается с неугодными журналистами (ВИДЕО) | Русская весна

Журналист Андрей Лохматов показал видео, которое снял его коллега в Николаеве, 27 августа, когда туда приехал президент Украины Пётр Порошенко. Ситуацию, которая сложилась, когда журналист попробовал взять комментарий у президента, Лохматов отписывает так: «Он хватает рукой микрофон, силой опускает его вниз, чтобы не было слышно, и говорит: «Ты выйдешь, и я тебе расскажу».

Также он разместил видео, на котором присутствует этот момент.

Сначала Порошенко опускает микрофон журналиста Ивана Казоры, а его самого не пропускает охрана, а потом журналиста оттесняет и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

«Я думаю, Петро Порошенко как глава европейского государства теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова в Украине. А Алексею Савченко обязательно нужно дать награду за успешную охрану президента от журналистов — телохранителей на приезды в Николаев можно с собой не брать, Алексей Юрьевич сам справится», — написал журналист.

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В Днепропетровске хотят увековечить имя сенатора Маккейна

В Днепропетровске хотят увековечить имя сенатора Маккейна | Русская весна

В горсовете Днепропетровска планируют увековечить память американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.

«Скоро одно из сооружений в Днепре будет носить имя этого потрясающего человека», — написал он в соцсети.

Журналистка Наталья Хазан сообщила, что напоминание об американском политике появится и в «музее АТО».

«Большая потеря для украинского и американского народа. Общение с сенатором Маккейном навсегда останется в моем сердце, а память о нем будет и в музее АТО в Днепре», — пишет она.

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Шарий портит праздник

Испортил праздник…

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Военный оркестр НМ ЛНР выступил на Дне города в Красном Луче

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«Мы не допустим никакой федерализации», — Порошенко

«Мы не допустим никакой федерализации», — Порошенко | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что не допустит перехода страны от унитарного государственного устройства к федеративному.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для региона. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

«Украина — унитарное государство, мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства», — написал Порошенко в микроблоге Twitter.

По его словам, программа децентрализации дает «огромные права местным общинам и сокращает расстояние между человеком и властью».

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

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Метки: важное, компиляция
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