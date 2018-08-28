Новости Украины и Новороссии 28 августа 2018

Вопросы о том, кому на самом деле подчиняются многочисленные боевики неонацистских группировок Украины, похоже, беспокоят и самих украинцев.

Так, несколько дней назад в украинских СМИ появился любопытный материал, который дает представление о характере взаимоотношений между ВСУ, Правым сектором и официальным Киевом.

Первенство в создании националистических вооруженных формирований принадлежит ультраправым партиям, из которых крупнейшими являются «Правый сектор»*, «Державническая инициатива Яроша» (ДИЯ), «Свобода» и «Национальный корпус».

Однако впоследствии число подобных организаций значительно выросло, и они стали одним из инструментов в политической борьбе на Украине.

«…Нельзя не упомянуть о существующих связях между партией „Народный фронт“ и легализованными в составе МВД добровольческими батальонами, а ныне полками „Азов“, „Днепр-1“, „Миротворец“. Во-первых, их командиры прошли в Верховную Раду по спискам партии (Юрий Береза, Андрей Тетерук) или, даже при отказе от такого формата, при ее прямой, хоть и неявной поддержке (Билецкий).

Во-вторых, они были созданы и легализованы министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который является одним из столпов „Народного фронта“. Последний защищает полки от покушения правоохранительных органов и СБУ, и, в свою очередь, использует для защиты от аналогичных посягательств следствия на себя», — отмечают журналисты.

Например, в июле 2017 года, когда СБУ и Генеральная прокуратура начали было расследование дачи крупной взятки заместителю министра внутренних дел Вадиму Трояну (а некоторые депутаты Верховной Рады начали требовать и отставки Авакова), под Киевом был быстро поднят по тревоге «в ружьё» полк «Миротворец». После этого следователи сразу же убрали имя Трояна из материалов дела.

«В данном случае связь партии с вооруженными формированиями выглядит самой слабой из всех. По сути, речь идет о прямом подчинении (или, в случае с „Азовом“, скорее вассалитете) этих частей министру внутренних дел. Связь бывших комбатов, ставших в октябре 2014 года народными депутатами, с нынешними полками МВД и Нацгвардии очень разнится — есть „Азов“, где Билецкий до сих пор беспрекословный авторитет, а есть „Миротворец“, с которым Тетерук разошелся сразу после Иловайского поражения», — пишет издание.

При всем этом стоит напомнить, что отношения между Вооруженными силами Украины и т.н. «добробатами» с недавних пор весьма напряженные — с тех пор, как новый командующий карательной операцией на Донбассе Сергей Наев потребовал убрать их из зоны боевых действий.

Более того, бывшие боевики нацбатов регулярно попадают в списки погибших в результате диверсионных вылазок на территорию Республик, что наводит на мысли о намеренном сокращении поголовья тех из них, кто перешел на службу в ВСУ.

Неудивительно, что в таких условиях националисты массово перебираются в Киев, где им обеспечено тёплое место под крылом политических сил, которые борются за власть.

Ну а если в процессе борьбы придется стрелять в своих бывших товарищей… думается, такая мелочь бывших карателей ни капли не смущает.

Читайте также: Киев загоняет страну в «газовую ловушку» и приближает крах Украины

Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

*запрещенная в РФ экстремистская группировка