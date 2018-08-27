О цене детской бдительности
15:13. 27 августа 2018 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал: brahman
О менее известных случаях (в отличие от дела Павлика Морозова)расправы над детьми сообщавших властям о преступлениях.
А были еще дети, о смерти которых не всегда писали в газетах….
Пионер, № 35, 1930
Ахмед Басирзаде. Азербайджан, с. Тяндис. Раскрыл нескольких граждан, утаивших хлеб.
Адиль Исламов, 12 лет. Азербайджан, с. Касум. Раскрыл антисоветскую организацию в колхозе. Застрелен.
Баграш Суханова. Восточно-Казахстанская обл., аул Карачунах. Помогала отцу, председателю колхоза
Валя Макеева, 11 лет. Аткарск. Угрожала рассказать в милиции о воровстве отчима и матери. Убита родителями в лесу.
Ваня Васильченко, 12 лет. Харьковская обл., с. Александровка. Раскрыл нескольких граждан, утаивших хлеб. Задушен электрическим проводом.
Варнавин. Челябинская обл. Вскрыл кулацкую банду.
Василиса Килина. Удмуртия, колхоз «Путь к коммунизму». Разоблачала кулаков.
Витя Гурин. Сталино. Рисовал и вывешивал карикатуры на противников советской власти. Убит ударом ножа в спину.
Галя и Рая Илющенко, 13 и 10 лет. Краснодарский край, хутор Анапский. Заявили соседу, что видели, как он украл из магазина продукты. Убиты этим соседом.
Гена Щукин. Красноярский край, пос. Шира. Сообщил о гражданах, планировавших аварию на золотодобывающем руднике.
Гена Якимов, 12 лет. Чувашия, дер. Кибеккасси. Создал детский штаб борьбы с кулачеством.
Гриша Михайлик, 13 лет. Полтавская обл., хутор Перебудов. Селькор. Убит на сеновале.
Женя Брилева, 12 лет. Ставропольский край, хутор Веселый. Разоблачала кулаков в письмах в газету. Расстреляна кулаками.
Женя Рыбин, 13 лет. Самарканд. Сообщал в милицию о противоправных действиях граждан. Задушен женой белого офицера.
Женя Сидорко, 14 лет. Черниговская обл., с. Комаровка. Раскрыл нескольких граждан, утаивших хлеб
Жора Сосновский. Гомельская обл., с. Рудничи. Вскрыл пастуха, издевавшегося над колхозными коровами и утопившем нескольких в болоте. Замучен в лесу.
Коля Буданов, 13 лет. Рязанская обл., с. Панино. Сообщил о вредителях. Избит и залит водой на морозе.
Коля Мяготин, 14 лет. Курганская обл., с. Колесниково. Сообщил об односельчанах, укравших колхозное зерно. Застрелен.
Коля Рябов. Воронежская обл. Сообщил о краже запчастей из колхоза старшим братом и его товарищами.
Коля Яковлев. Луга. Раскрыл нескольких граждан, утаивших хлеб. Зарезан.
Кычан Джакыпов, 14 лет. Киргизия, аул Социалчи. Выступал против антисоветской агитации муллы. Зарезан.
Лятифа Сулейменова. Азербайджан, с. Сефикюрд. Требовала от односельчан прекратить вредительство. Убита ножом в спину.
Марченко и Криворотько. Краснодарский край, ст. Новокубанская. Сообщали о кулаках.
Митя Барсуков, 11 лет. Новосибирская обл., дер. Китерня. Требовал прекратить расхищать колхозное имущество. Убит ударом гири по затылку.
Миша Дьяков, 11 лет. Сталинградская обл., хутор Фотеевский. Сообщил о преступной деятельности своего дяди. Задушен.
Миша Цицариков. Северная Осетия, слобода Шалдон. Нашел мешок с кукурузой и понес в милицию. Владелец мешка пробил Мише голову колом и повесил мальчика на ремне.
Мотя Тараданова, 14 лет. Новосибирская обл., дер. Старопесочное. Вскрыла нескольких лишенцев, скрывающих свой статус. Убийцы отрубили Моте голову топором.
Надя Риндя, 12 лет. Донецкая обл., с. Покровское. Разоблачала кулаков. Убита при невыясненных обстоятельствах.
Настя Разинкина и Поля Скалкина. Красноярский край, с. Таштып. Сообщили о врагах народа. Застрелены.
Никита Слипко, 13 лет. Днепропетровская обл., с. Заплавцы. Застал в поле граждан, ворующих колхозный хлеб. Требовал прекратить воровство. Зарезан серпом.
Нюра Соколова. Кировская обл., станция Бахруши. Сообщила крестьянах, планировавших устроить крушение поезда.
Оля Яналина. Свердловская обл., с. Юва. Сообщила что учитель вел на уроке антисоветскую агитацию. Задушена и сброшена в колодец.
Павлик Тесля. Харьковская обл., с. Сорочинцы. Раскрыл преступную деятельность отца-кулака. Убит в поле лицами, которых подговорил отец.
Павлик Гнездилов, 14 лет. Тюменская обл., пос. Заря. Деткор. Сообщил в газету, что мачеха систематически расхищает социалистическую собственность. Убит мачехой обухом топора в кровати. Труп утоплен в болоте.
Павлик Ивашин, 14 лет. Ставропольский край, хутор Константиновский. Сообщал в милицию о противоправных действиях граждан. Скончался от побоев
Проня Колыбин. Архангельская обл., Шенкурск. Заявил на мать, расхищавшую колхозное имущество.
Степа Лямин. Свердловская обл., с. Пролетарское. Сообщил, о вредительстве тракториста. Избит насмерть.
Федя и Оля Мальцевы. Курская обл., с. Семица. Федя сообщил о антисоветской агитации отца. Зарублены топором.
Федя Лягалов, 14 лет. Тюменская обл., дер. Кукарцево. Сообщил о врагах народа.
Хрисанф Степанов, 14 лет. Чувашия, с. Большие Яуши. Помогал старшему брату Ермолаю – председателю колхоза. Застрелен.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1379106.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Детей всегда жалко. А еще жальче детей, по своей детской наивности втянутых в многоходовые игры мирового масштаба и отдавших свои детские невинные жизни за навязанные иллюзорные идеалы