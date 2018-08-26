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Ясна. Кто такие ОТМОРОЗКИ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

21:40. 26 августа 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Кто такие отморозки? Слова в русском языке образовывались из природы. Отморозок – это волк.
Институт Русского Языка Ясна: http://yasna.center
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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