Ясна. Кто такие ОТМОРОЗКИ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Кто такие отморозки? Слова в русском языке образовывались из природы. Отморозок – это волк.

Институт Русского Языка Ясна: http://yasna.center

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Источник: www.youtube.com