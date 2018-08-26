Новости Украины и Новороссии 26 августа 2018
- 05:30 Свидомая программа: почему России так важно искоренить «бандеровщину».
- 04:00 Зачем советник Трампа принимал парад в Киеве (ВИДЕО).
- 00:03 Украина строит могильник ядерного топлива в 15 км от Гомельской области.
- Вчера 20:39 Со второго раза. Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера.
- Вчера 20:07 «Это катастрофа»: в Мариуполе дети массово травятся алкоголем.
Свидомая программа: почему России так важно искоренить «бандеровщину»
Сегодня в словаре напротив слова «свидомизм» появилась новая ссылка. Политолог Олег Медведев наглядно показал, почему России и русским необходимо искоренять бандеровщину.
Медведев рассказал, что ареал использования украинского языка в последние годы расширялся. Это, по его словам, свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации».
«Политолог» также заявил, что ему хотелось бы, чтобы эта украинизация распространилась до русского Дальнего Востока. На минуточку, Олег Медведев — советник Петра Порошенко.
При таких советниках президента Украины совершенно не удивительно, что Незалежная проводит агрессивную политику в отношении России.
Свидомым украинцам всегда мало: то они мечтают о захвате Кремля, потом о Кубани, теперь о Дальнем Востоке. Их отличает откровенная нетерпимость к другим национальностям, их культуре и языку.
Согласно свидомой программе, «мова» должна распространяться, пока полностью не поглотит Россию. Причём они видят в своём языке оружие, считают, что он может разрушить единое российское государство.
Собственно, именно таким и был план австро-венгерского Генерального штаба: внедрение чужеродного языка должно было отколоть Малороссию от Российской Империи и создать буферное государство, агрессивно настроенное к своей бывшей Родине.
Программа, которая должна была превратить людей в агрессивных биороботов, значительно пережила своих создателей.
Вот только биороботы, существующие по программе свидомизма, не осознают, что, если они выполнят своё предназначение и разрушат Россию, в их головах тотчас активируется таймер обратного отсчёта на самоуничтожение.
Свидомые без России выжить не могут.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Зачем советник Трампа принимал парад в Киеве (ВИДЕО)
Политика Джона Болтона в отношении России и Украины разительно отличается от политики Дональда Трампа, считает обозреватель CBS News Уиллис Спаркс. По его мнению, советник по национальной безопасности Белого дома попытался донести до украинских властей сигнал: какой бы ни была позиция американского президента, многие в Вашингтоне поддерживают Киев и с подозрением относятся к действиям Москвы.
Вы упомянули Джона Болтона, советника (президента США. — прим.ред.) по национальной безопасности. В настоящий момент он находится на Украине. И он сказал кое-что очень интересное. По его словам, санкции против России, вероятно, останутся в силе до тех пор, пока она не изменит своего поведения. Это значительный момент. Давайте немного поговорим об этом.
Уиллис Спаркс, обозреватель CBS News: Да, это очень интересный танец. Фактически Болтон приехал на празднование Дня независимости Украины и, очевидно, он принимал парад. По-моему, это очень символично.
Как это произошло?
Уиллис Спаркс: Как вы знаете, он уже встречался со своим российским коллегой Патрушёвым в Женеве, чтобы обсудить различные вопросы. И Украина, разумеется, – ключевой элемент этих переговоров.
Политика Болтона в отношении России и Украины разительно отличается от политики Трампа. И это очень примечательно. Таким образом Джон Болтон шлёт сигнал русским и, кстати говоря, украинцам: «послушайте, что бы говорил или не говорил президент Трамп, многие в Вашингтоне поддержат Украину и относятся очень-очень-очень подозрительно к действиям России».
Что касается президента Трампа. Почему он позволяет своему советнику по национальной безопасности дискредитировать себя таким образом? Можно найти объяснения поведению президента.
Пусть Болтон этим занимается, он — не президент, он не изменит политику. И вам, господин президент, если вы захотите, будет проще смягчить санкции против России. Вам будет проще сделать это с политической точки зрения, если ваш советник по национальной безопасности продолжит вести жёсткий диалог с Россией.
Это защитит вас от обвинений, что вы на побегушках у Путина и делаете недостаточно в отношении России. Тем временем в действительности вы, возможно, пытаетесь смягчить антироссийские санкции, которые создаёт конгресс и которые суровее, чем вам бы того хотелось.
Как часто нам приходится слышать не от президента, но по крайней мере от его сторонников: не слушайте то, что он говорит — смотрите на то, что он делает. Санкции, выдворения и целый ряд других мер, которые администрация принимает, чтобы дать отпор России. Не только администрация, но и конгресс.
Уиллис Спаркс: Если принять на веру идею, что отчасти работа на Дональда Трампа требует радовать его ежедневно, то можно понять деликатный танец, в котором участвует Джон Болтон.
Быть может, глядя на саммит Трампа и Путина в Хельсинки, Джон Болтон думал: «Не могу поверить, что это происходит. Это какой-то кошмар». Но он ничего не мог с этим поделать.
Но у него появилась возможность отправиться на Украину, принять парад и изложить иную версию событий, чтобы доставить сообщение, которое, на его взгляд, американское правительство должно доставить. А по возвращению в Вашингтон он попытается сформировать ожидания Трампа, объяснить, почему он так поступает и каким образом можно смягчить удар по России в будущем.
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Украина строит могильник ядерного топлива в 15 км от Гомельской области
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Со второго раза. Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера
Представители миссии ОБСЕ наконец-то со второй попытки смогли пообщаться с моряками заблокированного в порту Херсона танкера “Механик Погодин”, сообщается на сайте компании – владельца судна ООО “В. Ф. Танкер”. Первая попытка была 21 августа, однако человек, представившийся сотрудником СБУ, проход на причал запретил.
Представители миссии ОБСЕ смогли попасть на причал, возле которого находится российское судно, и пообщаться с членами экипажа “Механика Погодина”. При этом приглашение капитана танкера подняться на борт представителя ОБСЕ не приняли, объяснив это тем, что их мандат распространяется только на территорию Украины. Также на танкер прибыли представители руководства компании-судовладельца.
По информации наблюдателей миссии ОБСЕ, экипаж танкера обеспечен продуктами питания и медикаментами, имеет возможность покидать судно и связываться с родными и близкими. Все моряки здоровы, подтвердили в компании-владельце судна. Судно заправлено и полностью готово к выходу в море.
Танкер “Михаил Погодин” находится в порту Херсона с 10 августа. На борту 12 человек экипажа, все граждане России. Судно удерживается в порту властями Украины по надуманным причинам. За время нахождения около причала, пресечено проникновение на танкер трех украинских “инспекций”, не имеющих документов, подтверждающих их полномочия.
Заместитель украинского президента по “Автономной республике Крым” Изет Гданов заявил, что судно будет заблокировано в порту Херсона на три года и пригрозил штурмом танкера украинскими силовиками.
Российские власти заявили, что в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.
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«Это катастрофа»: в Мариуполе дети массово травятся алкоголем
Мариупольские медики ежемесячно фиксируют более десяти алкогольных отравлений среди детей. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Светлана Макарова во время заседания сессии горсовета.
«Последнее время, особенно во время летних каникул, мы стали отмечать значительный рост алкогольных отравлений среди детей. Это катастрофа», — заявила Макарова. — До 10 случаев в месяц мы регистрируем алкогольных отравлений среди детей.
Дети в тяжелейшем состоянии, они находятся в реанимационном отделении Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины. Нонсенс.
Такого состояния медицинские работники не наблюдали многие годы», — резюмировала начальник управления.
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