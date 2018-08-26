Новости Украины и Новороссии 26 августа 2018

Политика Джона Болтона в отношении России и Украины разительно отличается от политики Дональда Трампа, считает обозреватель CBS News Уиллис Спаркс. По его мнению, советник по национальной безопасности Белого дома попытался донести до украинских властей сигнал: какой бы ни была позиция американского президента, многие в Вашингтоне поддерживают Киев и с подозрением относятся к действиям Москвы.

Вы упомянули Джона Болтона, советника (президента США. — прим.ред.) по национальной безопасности. В настоящий момент он находится на Украине. И он сказал кое-что очень интересное. По его словам, санкции против России, вероятно, останутся в силе до тех пор, пока она не изменит своего поведения. Это значительный момент. Давайте немного поговорим об этом.

Уиллис Спаркс, обозреватель CBS News: Да, это очень интересный танец. Фактически Болтон приехал на празднование Дня независимости Украины и, очевидно, он принимал парад. По-моему, это очень символично.

Как это произошло?

Уиллис Спаркс: Как вы знаете, он уже встречался со своим российским коллегой Патрушёвым в Женеве, чтобы обсудить различные вопросы. И Украина, разумеется, – ключевой элемент этих переговоров.

Политика Болтона в отношении России и Украины разительно отличается от политики Трампа. И это очень примечательно. Таким образом Джон Болтон шлёт сигнал русским и, кстати говоря, украинцам: «послушайте, что бы говорил или не говорил президент Трамп, многие в Вашингтоне поддержат Украину и относятся очень-очень-очень подозрительно к действиям России».

Что касается президента Трампа. Почему он позволяет своему советнику по национальной безопасности дискредитировать себя таким образом? Можно найти объяснения поведению президента.

Пусть Болтон этим занимается, он — не президент, он не изменит политику. И вам, господин президент, если вы захотите, будет проще смягчить санкции против России. Вам будет проще сделать это с политической точки зрения, если ваш советник по национальной безопасности продолжит вести жёсткий диалог с Россией.

Это защитит вас от обвинений, что вы на побегушках у Путина и делаете недостаточно в отношении России. Тем временем в действительности вы, возможно, пытаетесь смягчить антироссийские санкции, которые создаёт конгресс и которые суровее, чем вам бы того хотелось.

Как часто нам приходится слышать не от президента, но по крайней мере от его сторонников: не слушайте то, что он говорит — смотрите на то, что он делает. Санкции, выдворения и целый ряд других мер, которые администрация принимает, чтобы дать отпор России. Не только администрация, но и конгресс.

Уиллис Спаркс: Если принять на веру идею, что отчасти работа на Дональда Трампа требует радовать его ежедневно, то можно понять деликатный танец, в котором участвует Джон Болтон.

Быть может, глядя на саммит Трампа и Путина в Хельсинки, Джон Болтон думал: «Не могу поверить, что это происходит. Это какой-то кошмар». Но он ничего не мог с этим поделать.

Но у него появилась возможность отправиться на Украину, принять парад и изложить иную версию событий, чтобы доставить сообщение, которое, на его взгляд, американское правительство должно доставить. А по возвращению в Вашингтон он попытается сформировать ожидания Трампа, объяснить, почему он так поступает и каким образом можно смягчить удар по России в будущем.

Читайте также: США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии