Набиуллина признала экономическую модель России тупиковой

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о состоянии российской экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью заявила, что даже если цена на нефть поднимется до $100, то все равно “очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%” в год. «Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала»,— заявила глава ЦБ. Примечательно, что ранее президент РФ Владимир Путин обещал вывести экономику на темпы выше среднемировых (3,5%). Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.



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