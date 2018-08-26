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Набиуллина признала экономическую модель России тупиковой

21:39. 26 августа 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Валентин Катасонов о состоянии российской экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью заявила, что даже если цена на нефть поднимется до $100, то все равно “очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%” в год. «Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала»,— заявила глава ЦБ. Примечательно, что ранее президент РФ Владимир Путин обещал вывести экономику на темпы выше среднемировых (3,5%). Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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