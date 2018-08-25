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Вернётся ли Набиуллина из США?

19:20. 25 августа 2018 Просмотров - 340 3 коммент. Опубликовал:
Оно, конечно, понятно: август месяц, период отпусков у высокопоставленных чиновников.

Однако некоторое сомнение относительно исчезновения Набиуллиной всё же остаётся. Потому что она никак не прокомментировала пожар в центральном офисе ЦБ в Москве.

Последнее известие о председателе ЦБ было получено из Нью-Йорка, где 20 августа Набиуллина дала интервью газете The Wall Street Journal.

Кстати, в этом интервью управительница ЦБ РФ себя расхваливает за принятие решения о повышении в конце 2014 г. ставки ростовщического процента аж до 17 пунктов. Что, понятное дело, просто убивало экономику страны.

Получается, что Набиуллина вроде и не исчезала, коли даёт интервью в США. Вот только в ЦБ произошло любопытное кадровое назначение. ТАСС 24 августа сообщает:„ЦБ назначил советника Набиуллиной Юрия Викторовича Воронина финомбудсменом”.


„В 2012-м стал главой управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Работал в администрации президента РФ по 2013 год.

С 1 октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты России.
С 25 июня 2018 года занимает пост советника председателя Банка России.”

Т.е. Воронин с Кудриным в Счётной палате не сработался, что уже положительно характеризует работника путинской администрации. Теперь же Юрий Викторович подомнёт под себя управление рынком страхования (ОСАГО), а также будет заниматься досудебными финансовыми спорами, размер претензий оторых не превышает полумиллиона рублей. Пока не превышает…

Причём присоединение всех участников финансового и страхового рынка (банки, НПФ, ломбарды, кредитные кооперативы и т.п.) к институту финансового омбудсмена будет обязательным. Процесс происходит поэтапно и закончится в начале 2021 года.

Любопытно, что новый для России управленческий институт лишь в первый год своей деятельности будет как-то зависеть от ЦБ, который обязан его безвозмездно профинансировать. В последующие годы институт финансового омбудсмена будет финансироваться через взносы участников финансового рынка.

И ещё нюанс:„Обращение к финомбудсмену станет обязательным перед подачей иска и будет бесплатным для граждан”.

Таким образом, власть и влияние Центробанка на экономику России несколько уменьшается. Далее следует ожидать и других мягких ограничений полномочий ЦБ.

Похоже, что наше предположение, высказанное в конце июня 2017 года, относительно главной цели первой встречи Путина с Трампом находит всё больше и больше подтверждений.




Метки: президент, Россия, США, тютчев, управление, ЦБ
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