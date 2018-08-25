Вернётся ли Набиуллина из США?
19:20. 25 августа 2018 Просмотров - 340 3 коммент. Опубликовал: brahman
Оно, конечно, понятно: август месяц, период отпусков у высокопоставленных чиновников.
Однако некоторое сомнение относительно исчезновения Набиуллиной всё же остаётся. Потому что она никак не прокомментировала пожар в центральном офисе ЦБ в Москве.
Последнее известие о председателе ЦБ было получено из Нью-Йорка, где 20 августа Набиуллина дала интервью газете The Wall Street Journal.
Кстати, в этом интервью управительница ЦБ РФ себя расхваливает за принятие решения о повышении в конце 2014 г. ставки ростовщического процента аж до 17 пунктов. Что, понятное дело, просто убивало экономику страны.
Получается, что Набиуллина вроде и не исчезала, коли даёт интервью в США. Вот только в ЦБ произошло любопытное кадровое назначение. ТАСС 24 августа сообщает:„ЦБ назначил советника Набиуллиной Юрия Викторовича Воронина финомбудсменом”.
Однако некоторое сомнение относительно исчезновения Набиуллиной всё же остаётся. Потому что она никак не прокомментировала пожар в центральном офисе ЦБ в Москве.
Последнее известие о председателе ЦБ было получено из Нью-Йорка, где 20 августа Набиуллина дала интервью газете The Wall Street Journal.
Кстати, в этом интервью управительница ЦБ РФ себя расхваливает за принятие решения о повышении в конце 2014 г. ставки ростовщического процента аж до 17 пунктов. Что, понятное дело, просто убивало экономику страны.
Получается, что Набиуллина вроде и не исчезала, коли даёт интервью в США. Вот только в ЦБ произошло любопытное кадровое назначение. ТАСС 24 августа сообщает:„ЦБ назначил советника Набиуллиной Юрия Викторовича Воронина финомбудсменом”.
„В 2012-м стал главой управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Работал в администрации президента РФ по 2013 год.С 1 октября 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты России.С 25 июня 2018 года занимает пост советника председателя Банка России.”
Т.е. Воронин с Кудриным в Счётной палате не сработался, что уже положительно характеризует работника путинской администрации. Теперь же Юрий Викторович подомнёт под себя управление рынком страхования (ОСАГО), а также будет заниматься досудебными финансовыми спорами, размер претензий оторых не превышает полумиллиона рублей. Пока не превышает…
Причём присоединение всех участников финансового и страхового рынка (банки, НПФ, ломбарды, кредитные кооперативы и т.п.) к институту финансового омбудсмена будет обязательным. Процесс происходит поэтапно и закончится в начале 2021 года.
Любопытно, что новый для России управленческий институт лишь в первый год своей деятельности будет как-то зависеть от ЦБ, который обязан его безвозмездно профинансировать. В последующие годы институт финансового омбудсмена будет финансироваться через взносы участников финансового рынка.
И ещё нюанс:„Обращение к финомбудсмену станет обязательным перед подачей иска и будет бесплатным для граждан”.
Таким образом, власть и влияние Центробанка на экономику России несколько уменьшается. Далее следует ожидать и других мягких ограничений полномочий ЦБ.
Похоже, что наше предположение, высказанное в конце июня 2017 года, относительно главной цели первой встречи Путина с Трампом находит всё больше и больше подтверждений.
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Наебулина оставайся дома в США!
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Что-то невероятное ,это ли не переворот?Медведев тоже пропал.А чем хрен редьки слаще ,ждут следующего из Америки.Какой-то странный этот журнал Президент.Август-время отпусков элиты.
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Пропало всё руководство России.
https://www.youtube.com/watch?v=pADWWq0eevQ