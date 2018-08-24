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Рецепты счастливых отношений. Сергей Демин

15:46. 24 августа 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Рецепты счастливых отношений.
Пространство Женщины.

Автор-сказитель – Сергей Дёмин
Ведущая – Елена Андреева

“О мужском и женском” – так называется одна из «горошин» в книге Сергея Дёмина, наставника по Казачьему Спасу.
В передаче автор книги “Горошины Спаса” расскажет о проблемах взаимоотношений между современными мужчиной и женщиной и рецептах построения счастливых отношений.

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Источник: www.youtube.com

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