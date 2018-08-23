Новости Украины и Новороссии 23 августа 2018

Почему украинские патриоты различают правильные и неправильные военные праздники.

Вы обратили внимание — в этом году звучит много критики по адресу грядущего военного парада на День независимости? И в социальных сетях, и в курилках то и дело говорят о нелепой предвыборной показухе в нищей стране, рассуждают о чудовищном воровстве на оборонных поставках, вспоминая целую серию связанных с этим скандалов.

Некоторые недовольны постоянными репетициями парада, которые доставляют дискомфорт жителям только что оправившихся от потопа кварталов, или боятся дорожно-транспортных происшествий — после того, как ЗРК «Бук» благополучно въехал ночью в одно из зданий. А кому-то еще не нравится, что в этом году на марше впервые будут играть официальный гимн Организации украинских националистов и скандировать ее ультраправые речевки.

Но я замечаю, что эту тему особенно активно поднимают аполитичные обыватели — которые успели изрядно подустать от риторики государственного милитаризма, и уже понимают, что средства на это пафосное шоу извлечены из бюджета за их собственный счет.

Между тем, было бы интересно поговорить об этом с патриотически настроенными людьми, которые всего три месяца назад высмеивали и клеймили парад Победы в Москве.

И дружно требовали отменить в этот день все массовые мероприятия в Украине — кроме траурных маршей — заодно сделав 9 мая рабочим днем, чтобы ни у кого не возникло самой возможности его праздновать.

Тогда они наперебой говорили, что военный парад — это апофеоз милитаризма, совковый анахронизм, чуждый современной европейской культуре. А еще — лишние расходы за счет образования, здравоохранения и других полезных мирных инициатив. Сама идея такого парада высмеивалась — поскольку 9 мая мыслилась украинскими патриотами как день скорби и горькая память об утраченном шансе на европейский выбор для народов бывшего СССР.

Но сейчас эти люди почему-то молчат. Или наоборот — горячо поддерживают проведение киевского парада.

Как оказалось, они вовсе не против «показного милитаризма» и очень положительно относятся к праздникам с участием марширующих солдат, бронетехники и боевых самолетов — если это правильный милитаризм по случаю правильной даты.

Между тем, историческое значение победы над нацизмом признается во всех ключевых странах западного мира — и десятилетия спустя вы можете прочитать об этом во всех ведущих американских, немецких, французских или британских СМИ, или в высказываниях топовых европейских и американских политиков, для которых эта победа отнюдь не является поводом для всенародного траура.

СССР, Великобритания и США приближали эту дату, как могли, ценой жизни миллионов погибших граждан и невероятных усилий своих народов. Тогда понимали — победа нацистского блока, сателлитами которого выступали многочисленные представители украинских националистов — означала бы катастрофу для всего человечества: включая Европу и Украину.

А раз так, эту победу будут праздновать многие поколения — в том числе для того, чтобы напоминать миру о страшной угрозе постоянно возрождающегося нацизма.

История современного украинского государства показывает нам совершенно другой пример. Украина абсолютно мирно получила независимость из рук советских партийных лидеров — кстати сказать, вместе с огромной армией, которую потом банальным образом продали на металлолом. Последующие четверть века ее лидеры воевали только со своим народом, нанеся ему поистине чудовищные потери в живой силе, разрушенной экономике и инфраструктуре.

А четыре года назад случилась катастрофа под Иловайском — причем, по мнению самих участников добровольческих батальонов, она произошла потому, что кто-то спешил взять Донецк к праздничной дате Дня независимости. Причем, в момент боев на Донбассе, в Киеве благополучно проходил тот же самый военный парад, призванный продемонстрировать врагам всю мощь Вооруженных сил Украины.

«Вместо того, чтобы прислать нам помощь, молчит Литвин, молчит Муженко, молчит Гелетей, и проводится парад в Киеве», — рассказывал об этом позднее бывший командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза.

«Был проведен парад. Войска, которые проходили парад, они могли бы быть в Иловайске. Понимаете?» — вторил ему на 24-м канале экс-командующий батальоном «Донбасс» Анатолий Виногродский.

Согласитесь — разве эта история не является поводом задуматься о том, чего стоил и чего будет стоить Украине предвыборный милитаристский пиар? Чтобы потом поскорбеть над всем тем, что случилось за эти годы с нашей страной.

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Андрей Манчук, Украина.ру