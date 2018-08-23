Новости Украины и Новороссии 23 августа 2018
- 03:06 Обменяйте меня на Сенцова.
- 02:30 Парад Победы и парад «независимости»: тест на лицемерие для неонацистов.
- 01:19 Остерегайтесь мошенников! МВД ДНР предупреждает о новой схеме обмана (ВИДЕО).
- 01:00 «Зачем он прётся на выборы?» — в Сети высмеяли плакаты Порошенко ко дню «незалежности» (ФОТО).
- Вчера 22:42 Одесским школьникам предлагают прийти 1 сентября без цветов, но с трусами и носками для «АТОшников».
- Вчера 21:30 «Готовы помиловать»: Киев хочет получить украинских боевиков с Донбасса в обмен на россиян (ФОТО).
Обменяйте меня на Сенцова
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Парад Победы и парад «независимости»: тест на лицемерие для неонацистов
Почему украинские патриоты различают правильные и неправильные военные праздники.
Вы обратили внимание — в этом году звучит много критики по адресу грядущего военного парада на День независимости? И в социальных сетях, и в курилках то и дело говорят о нелепой предвыборной показухе в нищей стране, рассуждают о чудовищном воровстве на оборонных поставках, вспоминая целую серию связанных с этим скандалов.
Некоторые недовольны постоянными репетициями парада, которые доставляют дискомфорт жителям только что оправившихся от потопа кварталов, или боятся дорожно-транспортных происшествий — после того, как ЗРК «Бук» благополучно въехал ночью в одно из зданий. А кому-то еще не нравится, что в этом году на марше впервые будут играть официальный гимн Организации украинских националистов и скандировать ее ультраправые речевки.
Но я замечаю, что эту тему особенно активно поднимают аполитичные обыватели — которые успели изрядно подустать от риторики государственного милитаризма, и уже понимают, что средства на это пафосное шоу извлечены из бюджета за их собственный счет.
Между тем, было бы интересно поговорить об этом с патриотически настроенными людьми, которые всего три месяца назад высмеивали и клеймили парад Победы в Москве.
И дружно требовали отменить в этот день все массовые мероприятия в Украине — кроме траурных маршей — заодно сделав 9 мая рабочим днем, чтобы ни у кого не возникло самой возможности его праздновать.
Тогда они наперебой говорили, что военный парад — это апофеоз милитаризма, совковый анахронизм, чуждый современной европейской культуре. А еще — лишние расходы за счет образования, здравоохранения и других полезных мирных инициатив. Сама идея такого парада высмеивалась — поскольку 9 мая мыслилась украинскими патриотами как день скорби и горькая память об утраченном шансе на европейский выбор для народов бывшего СССР.
Но сейчас эти люди почему-то молчат. Или наоборот — горячо поддерживают проведение киевского парада.
Как оказалось, они вовсе не против «показного милитаризма» и очень положительно относятся к праздникам с участием марширующих солдат, бронетехники и боевых самолетов — если это правильный милитаризм по случаю правильной даты.
Между тем, историческое значение победы над нацизмом признается во всех ключевых странах западного мира — и десятилетия спустя вы можете прочитать об этом во всех ведущих американских, немецких, французских или британских СМИ, или в высказываниях топовых европейских и американских политиков, для которых эта победа отнюдь не является поводом для всенародного траура.
СССР, Великобритания и США приближали эту дату, как могли, ценой жизни миллионов погибших граждан и невероятных усилий своих народов. Тогда понимали — победа нацистского блока, сателлитами которого выступали многочисленные представители украинских националистов — означала бы катастрофу для всего человечества: включая Европу и Украину.
А раз так, эту победу будут праздновать многие поколения — в том числе для того, чтобы напоминать миру о страшной угрозе постоянно возрождающегося нацизма.
История современного украинского государства показывает нам совершенно другой пример. Украина абсолютно мирно получила независимость из рук советских партийных лидеров — кстати сказать, вместе с огромной армией, которую потом банальным образом продали на металлолом. Последующие четверть века ее лидеры воевали только со своим народом, нанеся ему поистине чудовищные потери в живой силе, разрушенной экономике и инфраструктуре.
А четыре года назад случилась катастрофа под Иловайском — причем, по мнению самих участников добровольческих батальонов, она произошла потому, что кто-то спешил взять Донецк к праздничной дате Дня независимости. Причем, в момент боев на Донбассе, в Киеве благополучно проходил тот же самый военный парад, призванный продемонстрировать врагам всю мощь Вооруженных сил Украины.
«Вместо того, чтобы прислать нам помощь, молчит Литвин, молчит Муженко, молчит Гелетей, и проводится парад в Киеве», — рассказывал об этом позднее бывший командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза.
«Был проведен парад. Войска, которые проходили парад, они могли бы быть в Иловайске. Понимаете?» — вторил ему на 24-м канале экс-командующий батальоном «Донбасс» Анатолий Виногродский.
Согласитесь — разве эта история не является поводом задуматься о том, чего стоил и чего будет стоить Украине предвыборный милитаристский пиар? Чтобы потом поскорбеть над всем тем, что случилось за эти годы с нашей страной.
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Андрей Манчук, Украина.ру
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Остерегайтесь мошенников! МВД ДНР предупреждает о новой схеме обмана (ВИДЕО)
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обращается к гражданам с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Правоохранители рассказывают о новых схемах обмана граждан.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Зачастую, аферисты предлагают свои услуги по оформлению или переоформлению пенсий и других социальных выплат на территории, подконтрольной Украине. Злоумышленники расклеивают подобного рода объявления в общественных местах или размещают их в СМИ и интернет-ресурсах.
После передачи денежных средств за предоставление своих услуг мошенники исчезают, не выходят на связь, меняют номер мобильного телефона и место дислокации. Таким образом, граждане лишаются своих сбережений.
Если с вами или вашими родственниками все же случилась беда, либо вы стали свидетелем подобного преступления, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону «102».
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«Зачем он прётся на выборы?» — в Сети высмеяли плакаты Порошенко ко дню «незалежности» (ФОТО)
Накануне Дня Независимости по всему Киеву разместили плакаты с лозунгами Петра Порошенко, на которых он, по всей видимости, будет строить свою будущую предвыборную кампанию.
На фоне украинского герба напечатан такой текст: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путём! Мы — Украина. Петр Порошенко».
Приоритеты, которые расставил президент, вызвали неоднозначную реакцию, сообщает украинское издание «Страна», и публикует подборку реакций украинцев из социальных сетей.
«Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества», — пишет журналист Алексей Росовецкий.
Блогер Глеб Ляшенко тоже отметил, что среди приоритетов президента нет ни экономики, ни демократии.
«„Зачем он прётся на выборы? Экономика в руинах, демократия задушена, реформы провалены. Что он предложит своим избирателям?“, — часто спрашивают люди.
А вот и ответ! Какая, нафиг, экономика? Какая, к чёрту, демократия? Какие реформы?
АРМИЯ! МОВА! ВИРА! И будем мы счастливы».
Киевлянин Вадим Дидык говорит, что президент использует лозунги «времен Колумба».
«Иду по алее и вижу плакат от порошенко: Армия, Мова, Вера.
Как думаете, эти три слова помогут Украине стать развитой современной страной в 21 веке?
Лозунг „армия и вера“ подходят странам прошлых далеких веков при завоевании других территорий, например во времена Колумба.
А какие три слова использовали бы вы на месте президента современной страны 21 века?»
«Даже боюсь спросить, в какое „место“ мы все еще идем „своим путем“. Ведь мы итак уже глубоко в нем с 2014-го…», — грустно иронизирует политолог Дмитрий Корнейчук.
«Выдвинутый Порошенко слоган „армия, язык, вера“ не он придумал, это доброе старое „православие, самодержавие, народность“. Язык — та же народность. В украинской армии гавнокомандующий и есть самодержец. С верой все понятно. Скрепы скрепные», — пишет журналист Андрей Шокотко.
Тему «православия, самодержавия, народности» развил экс-нардеп Кирилл Куликов.
«Автор лозунга — „Православие, самодержавие, народность“ министр просвещения при Николае I, недруг Пушкина и… гомосексуалист Граф Сергей Уваров. Кто автор этого шедевра — последователь Уварова (в хорошем смысле этого слова)…».
«Прыгаю сегодня в поликлинику и наблюдаю бигборд с очередным опусом Пироженко. „Армія! Мова! Віра!“. Почему-то по спине прошел легонький такой холодок. Потому что последние два утверждения можно спокойно поменять на „Новояз! Старший Брат!“. И начать жить в 1984 году в Оруэлловском Лондоне.
Почему во всех слоганах, которыми облепили Киев, нет ничего о человеке? Украинце? свободе-благополучии-процветании? Но есть упор на армию. Есть упор на веру (в светском-то государстве).
В общем, что-то не нравится это всё», — пишет преподаватель Леся Гавриленко.
Другие пользователи обратили внимание на странный дизайн и обилие восклицательных знаков на борде президента.
«По всем правилам визуализации, огромное количество восклицательных знаков — признак истерики», — пишет медиамеденджер Ольга Семченко.
«Не понял, а где восклицательные знаки после „Ми йдемо!“, „Ми Україна!“ и особенно „Петро Порошенко!“? Экономим на президенте, мерзавцы?», — троллит стилистику плаката журналист Леонид Швец.
«Администрация Президента Порошенко занимается реформами и ни копейки не зарабатывает на собственном властном ресурсе.
Потому что отсутствие дизайнера в избирательном штабе можно объяснить только режимом жесточайшей экономии», — иронизирует блогер Вадим Осадчий.
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Одесским школьникам предлагают прийти 1 сентября без цветов, но с трусами и носками для «АТОшников»
Одесские чиновники предлагают День знаний заменить «днём помощи бойцам АТО», а именно 1 сентября вместо цветов принести на линейку средства личной гигиены, продукты и тому подобное для находящихся на лечении боевиков ВСУ в городском госпитале.
С инициативой «1 сентября — без цветов» на своей странице в Facebook выступила представительница городского управления образования Елена Буйневич.
Она предложила родителям первоклассников не тратить деньги на пышные букеты и подарки учителям, а конвертировать эти средства в помощь бойцам ВСУ, которые проходят лечение в одесском госпитале: в носки, трусы или зубную пасту.
«Первое сентября без цветов! Кто хочет приобщиться — спросите в школе, как традиционная для одесских школ акция, проводимая несколько лет подряд, является своеобразной демонстрацией единства образования с теми, кто нуждается в помощи. Для цветов будет еще много возможностей. Поэтому 1 сентября предлагаем и просим родителей: вместо букета принесите что-то из списка, который оставили волонтеры военного госпиталя», — написала чиновница.
Она приложила список вещей, с которыми следует приходить в День знаний в школу:
Предложение вызвало всплеск негодования у родителей учеников, считающих, что нельзя превращать школу в волонтерский центр.
«Уважаемая госпожа Буйневич. Вы совсем потеряли чувство реальности? Вы можете чистить комментарии (удалять не понравившиеся комментарии в соцсети — прим. РВ) сколько вам угодно, но правда всё равно вылезет наружу — ваше предложение отнять у детей праздник и заставить их тащить носки с трусами, которые пойдут потом неизвестно куда, выявило ваш непрофессионализм.
Прежде всего, вы педагог, и только во вторую очередь — чиновница. Оставьте в покое наших детей, оставьте им праздник и займитесь своими прямыми обязанностями», — комментируют одесситы.
«Одесская мэрия пошла вразнос. Мало того, что они выбросили из бюджета одесситов 500 тыс. грн на вышиванковый фестиваль. Теперь департамент образования просит школьников на 1 сентября приносить вместо цветов вещи и еду для военных.
Пока генералы разворовывают армию, заботливые одесские чиновники вынуждают местных родителей раскошеливаться на войну, которая в Одессе так непопулярна. Еще один яркий показатель, что у нас больше нет мэра как представителя интересов одесситов. Есть перебежчик, наместник майданного режима в завоеванном городе», — высказался по этому поводу лидер одесских анархистов Вячеслав Азаров.
Комментаторы также справедливо интересуются, куда же уходят 1.5% военного сбора, который на Украине собирают даже с пенсионеров.
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«Готовы помиловать»: Киев хочет получить украинских боевиков с Донбасса в обмен на россиян (ФОТО)
На переговорах в Минске Украина предложила обменять двух россиян на боевиков ВСУ. Об этом сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на странице в соцсети.
«Украинская сторона ищет пути для разблокирования процесса освобождения заложников в РФ», — так звучит сообщение Геращенко.
«Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова в виде исключения помиловать двух граждан РФ, у которых есть проблемы со здоровьем, и передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК одновременно с передачей Украине украинских военнослужащих, которых больше трёх лет незаконно удерживают на Донбассе», — заявила она.
Кроме того, Геращенко рассказала, что ждёт военного парада в Киеве 24 августа.
«Геращенко, вы апаздываете», — прошипели «представители», когда я зашла в зал переговоров в Минске.
Орфография автора сохранена, это обычный издевательский способ транскрипции русской речи у политических украинцев.
«Я с Javelin-ов пылюку вытирала, готовимся к параду», — похвалилась «остроумным» ответом Геращенко.
«”Представители молодых республик” и россияне почему-то обиделись. А я и правда, как и миллионы украинцев, жду парада. Хочу во весь голос благодарить нашу армию и кричать ей “Слава!” Благодарить за то, что остановили русскую чуму. Хорошее фото. Поднимает настроение. Мы победим, Никаких сомнений», — пишет она.
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